El costo de una medalla olímpica

Los atletas olímpicos, representan una élite, ejemplos, modelos que difícilmente pueden ser seguidos por el esfuerzo, la dedicación y por el costo que conlleva crear un super atleta.

En este esfuerzo se reconocen dos tipos de costes: el del deporte que incluye equipo, entrenadores, viajes y el de los salarios perdidos relacionados a la dedicación exclusiva a la actividad. Los atletas de primera dimensión, los Bolt y los Phelps, son apoyados por patrocinios millonarios que en la mayoría de los países son imposibles de considerar, apoyos que varían entre los diferentes deportes. Por cada ciclo olímpico, son sumas millonarias que las diferentes organizaciones, de cada país, deben procurar para formar un atleta de alto rendimiento y considerar así la posibilidad de lograr una medalla. Para lograr este atleta, nuestro candidato a distinción deberá dedicar un mínimo de 1500 horas al año en su entrenamiento.

Están los costes, físico y emocionales; ya está acuñada la frase “ Primero las medallas. La salud es secundaria”. Definitivamente que esta frase no va con ningún plan de salud existente ni deseado para la población; curiosamente, el deporte es uno de los pilares en que debería sustentarse esa salud para todos, que tanto buscamos. El deportista no tiene la obligación de ganar una medalla de oro y sí el de realizar un buen trabajo, como otros profesionales que, a pesar de ser destacados, no ganan medallas.

El costo de los Juegos Olímpicos en Rio de Janeiro, superó 1.6 mil millones de dólares, 50 por ciento más del presupuesto inicialmente estimado y ocurrió cuando la economía de la ciudad y del país atravesaba la peor crisis de los últimos 30 años. Cuatro años antes en Londres, el gasto fue casi que 10 veces mayor; sin hablar del sobrecosto incluido y no comunicado. Como positivo se considera que el coste del evento en Rio de Janeiro, bajó a la realidad el aporte desembolsado en las ediciones anteriores de este evento

Si bien es cierto que los organizadores de estos juegos han señalado que los cálculos sobre excesivos costos y sobre costos son para crear publicidad negativa, la realidad señala que esta competencia le provocó a Montreal una deuda a pagar en 30 años y en el caso de Atenas, contribuyó a profundizar la crisis económica en la que se sumergió Grecia.

Luego de todo el esfuerzo, físico, económico, mental, el ganador de una medalla de oro ingresa a un club de inmortales que puede significar un ingreso extra importante que varía significativamente entre un país y otro. Inglaterra no concede bono de desempeño.

En este marco económico, Panamá no puede competir; le cabe al gobierno la creación de centros que faciliten la práctica de diversos deportes e invertir, en la población escolar, en educación física, en el marco de una educación holística e integral. Para quienes tengan potencial para competir a nivel olímpico, debe existir un esquema formal de becas por créditos, que compitan por la misma, como lo hacen todos los universitarios.

El autor es médico