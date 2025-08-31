‘Creando olas de conciencia por los océanos’

En 2004, la Organización de Naciones Unidas dedicó el Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado cada 5 de junio, a los mares y océanos bajo el lema: “Se buscan: Mares y Océanos: ¡Vivos o Muertos!”. Ese mismo año, mediante la Ley No. 44 del 26 de julio, se creó oficialmente el Parque Nacional Coiba y su Zona Especial de Protección Marina como “patrimonio nacional”, ampliando así su protección y jurisdicción.

Posteriormente, Panamá presentó la candidatura del parque para ser incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, y el 26 de julio de 2005, durante una reunión en Durban, Sudáfrica, fue declarado oficialmente Patrimonio de la Humanidad. Este logro fue resultado de un proceso que había iniciado muchos años antes, con la dedicación y participación activa de científicos del Instituto Smithsonian, representantes de la entonces Anam (Autoridad Nacional del Ambiente), de varias ONG —Ancon, ProMar, MarViva, Natura, Audubon, Creho-Ramsar— y de los miembros de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional.

Estos dos hitos, sumados a los años de trabajo de varios de nosotros en la educación sobre los ecosistemas marinos —el más extenso del planeta—, nos motivaron a reunirnos y celebrar, en septiembre de 2005, el primer Mes de los Océanos. La primera reunión, que convoqué con este propósito, se realizó en las oficinas de MarViva, que nos abrió sus puertas; las siguientes se desarrollaron en instalaciones del Instituto Smithsonian. Representantes de múltiples organizaciones gubernamentales y no gubernamentales trabajamos hombro a hombro para ofrecer al país una amplia gama de actividades durante ese septiembre.

Entre ellos, participaron Anam, Audubon, Alcaldía de Panamá, Instituto Smithsonian, Fundación Smithsonian, Natura, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, el Centro de Información de las Naciones Unidas para la Comunicación y la Información Pública (Cinup), la Unión de Triatlón de Panamá (UTP), MarViva, Creho-Ramsar, Ancon, Cathalac y ProMar.

Desde entonces, más y más organizaciones se han sumado cada año, proponiendo, organizando y patrocinando actividades para celebrar septiembre como el Mes de los Océanos en Panamá, involucrando a comunidades de todo el país. Se han realizado foros, ferias como la de la Tortuga en Mata Oscura (Veraguas) o la Feria de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, cafés científicos, concursos de maquetas con materiales reciclados, murales, dibujo, fotografía, máscaras, figuras de arena y comunicación social; limpiezas de playas y submarinas; torneos de captura de pez león; liberación de tortugas; aventuras literarias; conteo de aves marinas; siembra de manglares; jornadas de reciclaje; triatlones; campañas educativas; actividades interactivas con los Q?riosos del STRI; exposiciones en el Biomuseo; charlas, talleres y muchas iniciativas más.

El lema de este año es “Creando olas de conciencia por los océanos”, elegido entre múltiples propuestas y de autoría de Tailín Díaz, estudiante de Biología Marina de la Universidad de Panamá. Les invitamos a sumarse y celebrar juntos el Mes de los Océanos.

El autor es miembro de la Fundación Promar y del Comité del Mes de los Océanos.