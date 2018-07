¿Qué crees que podemos hacer?

Que un adulto hiciera esta pregunta a un joven era impensable. Hoy, es una interrogante que nos hacen con frecuencia. Después de todo, somos el futuro. ¿Cierto? ¿Pero qué sucede cuando no hay respuestas?

El escenario fue un conversatorio sobre reformas educativas con la exministra de Educación de Chile Adriana DelPiano. Las preguntas surgieron: ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? Compartí mis comentarios, como una más, en un panel integrado por el exministro Cañizales, Nivia Castrellón, Alejandro Carbonell y la propia exministra.

Soy estudiante del Laboratorio Internacional de Incidencia Ciudadana.

Allí, abordamos diversos temas pertinentes, con la visión de encontrar respuestas que se presentan como propuestas de solución, a través de proyectos educativos. Aprendemos haciendo.

Soy integrante de Estudiantes Alfa, cuyo objetivo es disminuir la tasa de deserción escolar, a través de una estrategia de motivación enfocada en los estudiantes.

En el panel, hablé por la juventud. Es inusual que una chica de 17 años sea una más entre voces con tanta experiencia.

A pesar de los nervios de principiante, no pasó mucho tiempo para sentirme cómoda, expresándome.

Intuyo que espacios así no son frecuentes, si he de juzgar por las expresiones de velado asombro de algunos.

Los panelistas coincidimos en que la base de la pirámide es crítica y que urge focalizar la inversión en la atención a la primera infancia.

Concordamos que es un ciclo que se inicia y termina con la mejora en la calidad en la formación de nuestros docentes.

Y que, para blindar el proceso, es crucial la implementación y el seguimiento de la sociedad civil de las políticas públicas.

Había estudiantes de secundaria presentes: me interesaba saber qué opinaban. Aunque una chica tuvo la confianza de hacer uso de la palabra y compartir sus ideas, me percaté que otras no se sentían igual de cómodas, pero sí tenían una opinión que compartir.

Fueron muy reveladoras sus palabras. Temen no estar preparadas para el futuro.

No se sienten listas para decidir y, mucho menos, preparadas para escoger una carrera. Reconocieron que hay decisiones de vida que deben tomar a edades tempranas, sin la preparación necesaria, que pueden afectarlas para siempre.

El camino para los jóvenes y su futuro es cuesta arriba: hago un llamado a la juventud a involucrarse en la reforma del sistema educativo. Aprovechemos las próximas elecciones para posicionar a la educación como prioridad nacional. Si lo logramos, seguro que, en un futuro no muy lejano, sobrarán las respuestas que necesita Panamá.

La autora es estudiante del Laboratorio Internacional de Incidencia Ciudadana