Crianza que salva vidas

Exclusivo

Hay decisiones que se toman en la cocina, en el camino a la escuela, antes de dormir. Decisiones pequeñas, cotidianas, que no parecen tener peso, pero que van formando, con el tiempo, la manera en que un niño aprende a estar en el mundo. La crianza no es solo alimentar y proteger: es también enseñar. Y una de las cosas más importantes que podemos enseñar, especialmente a los niños varones, puede, literalmente, salvar vidas.

Desde muy temprano, los niños reciben un mensaje implícito: las emociones son territorio femenino. Se les dice que no lloren, que sean fuertes, que se aguanten. Se normaliza que las niñas hablen de lo que sienten y se sanciona que los niños hagan lo mismo. El resultado, años después, es un adulto que no sabe qué hacer con lo que siente, que confunde tristeza con rabia, que interpreta la angustia como una amenaza y responde con violencia o con silencio.

Lo que un niño necesita escuchar es algo diferente: que sentir miedo, tristeza, frustración o vergüenza no lo hace débil ni femenino. Lo hace humano. Las emociones no son un problema que haya que eliminar; son información. Le dicen algo importante sobre lo que está viviendo. El enojo avisa que algo no está bien. La tristeza señala una pérdida. El miedo pide precaución. Aprender a leer esas señales, en lugar de apagarlas, es una habilidad que protege. A él y a quienes lo rodean.

Cuando un niño aprende a identificar lo que siente y a ponerle nombre, desarrolla la regulación emocional: la capacidad de atravesar una emoción intensa sin que esa emoción tome el control. Esa capacidad no se forma sola. Se forma en conversaciones concretas, cuando un adulto pregunta cómo estuvo el día y se queda a escuchar la respuesta. Cuando no se cambia el tema al primer signo de incomodidad. Cuando se modela, con el propio ejemplo, que sentir no es vergonzoso.

Hay otra idea que hace daño y que también se instala temprano: la de que un hombre que pide ayuda es un hombre que no pudo solo. Que necesitar a otros es señal de insuficiencia. Esta creencia tiene consecuencias graves y medibles. Los hombres consultan menos al médico, buscan ayuda psicológica con mucho más retraso que las mujeres y enfrentan el sufrimiento en soledad hasta que ya no pueden más. Los datos sobre suicidio lo confirman de manera contundente: en la mayoría de los países, los hombres mueren por suicidio en una proporción de tres a uno respecto a las mujeres. No porque sufran más, sino porque han aprendido a pedir menos ayuda. El silencio que se les enseña desde niños tiene un costo real, y ese costo, a veces, es la vida.

Enseñar a un niño que pedir ayuda es un acto de inteligencia, no de debilidad, es una de las cosas más protectoras que una familia puede hacer. Que decir “no sé”, “necesito apoyo” o “esto me supera” no lo disminuye: lo conecta con otros y abre puertas que el orgullo mal entendido cierra. Las personas que buscan ayuda cuando la necesitan tienen mejor salud mental, mejores relaciones y mayor capacidad para superar las crisis. No es una señal de fracaso. Es exactamente lo contrario.

El tercer tema es urgente. Los datos sobre violencia contra las mujeres son consistentes y graves: en la mayoría de los casos, el agresor es alguien cercano. Un compañero, un novio, un esposo. Un hombre que en algún momento fue un niño a quien nadie le enseñó a manejar su ira ni a ver a la mujer como un igual.

La crianza tiene algo que decir aquí. Un niño que aprende a regular sus emociones no necesita descargar su rabia en otro cuerpo. Un niño que entiende que el enojo es una señal, no una autorización, aprende a buscar otras salidas: alejarse, respirar, hablar, pedir ayuda. Y un niño que crece viendo a las mujeres de su familia ser tratadas con respeto aprende, sin que nadie se lo explique, que esa es la manera en que debe comportarse.

Hay que decirlo también con palabras directas: las mujeres no le pertenecen a nadie. No son una extensión del hombre, no están ahí para absorber su frustración, no pierden su derecho al respeto dentro de una relación. Son personas completas, con su propio mundo interior, sus propias decisiones y su propia dignidad. Enseñar esto no es ideología: es la base mínima de una convivencia justa y saludable.

La crianza que salva vidas no es perfecta ni heroica. Es la que se hace todos los días, con paciencia y con intención. La que les enseña a los niños que llorar está bien, que pedir ayuda es valioso y que el respeto no se negocia. Esos mensajes, sembrados a tiempo, cambian trayectorias. Y, a veces, salvan vidas.

La autora es psicóloga.