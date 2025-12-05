Crimen organizado y narcopolítica

Exclusivo Suscriptores

El fenómeno de la narcopolítica constituye una de las manifestaciones más graves de la intersección entre el crimen organizado y el poder político. Se trata de un proceso mediante el cual organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico logran infiltrarse en las instituciones públicas, financian campañas electorales y corrompen a funcionarios con el objetivo de influir en decisiones gubernamentales, obtener protección y facilitar sus operaciones ilegales. No se limita a la corrupción, sino que implica un control ilícito sobre el Estado, donde el poder político se subordina a los intereses del narcotráfico. Por ello, la doctrina sostiene que más que narcopolítica debería hablarse de narco-gobiernos o narcoestados, en los que las estructuras estatales quedan capturadas por el crimen organizado. En este contexto surgen fenómenos como la narcofinanciación de campañas electorales y la integración de clanes mafiosos dentro del Estado, bajo una aparente legalidad empresarial destinada a ocultar el dinero ilícito. El Diccionario de la Lengua Española define la narcopolítica como la actividad política en la que las instituciones del Estado están fuertemente influidas por el narcotráfico. Entre sus características principales destacan la corrupción sistemática de funcionarios, el financiamiento ilegal de partidos y elecciones, la violencia como herramienta de intimidación y la infiltración en instituciones clave como el poder judicial, la policía y el legislativo. En escenarios de debilidad institucional, pobreza y desigualdad, los narcotraficantes ofrecen beneficios como empleo o protección a comunidades marginadas, generando lealtades paralelas al Estado.

Históricamente, el fenómeno se remonta a las décadas de 1970 y 1980 en América Latina, especialmente en Colombia, donde figuras del narcotráfico financiaron campañas y establecieron alianzas con políticos. En México, la narcopolítica se intensificó en los años ochenta con la corrupción vinculada a partidos políticos. En Paraguay, Bolivia y Perú se relaciona con la producción de coca y su influencia en procesos electorales, mientras que en Chile existen registros desde los años ochenta de vínculos entre narcotraficantes y políticos. A nivel global, el fenómeno se asocia al auge del tráfico de drogas tras la prohibición internacional, inspirado en modelos de la mafia italiana pero adaptado al contexto latinoamericano.

Las consecuencias de la narcopolítica son devastadoras: incremento de la violencia y los homicidios, erosión de la democracia por la pérdida de confianza en las instituciones, debilitamiento del Estado de Derecho mediante corrupción judicial y policial, así como distorsiones económicas derivadas del lavado de dinero. Socialmente, genera miedo, desplazamientos forzados y afecta a comunidades indígenas, como en Chiapas, México, donde grupos étnicos quedan atrapados en redes criminales. A largo plazo, puede derivar en narcoestados fallidos, con mayor desigualdad e inestabilidad política.

En el derecho comparado, las respuestas jurídicas varían según el país. En Colombia existen leyes contra la financiación ilegal de campañas y mecanismos de extinción de dominio. En México, la Constitución y la Ley General en Materia de Delitos Electorales penalizan la corrupción vinculada al narcotráfico, aunque la impunidad sigue siendo elevada. En Estados Unidos, la RICO Act y la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act permiten sancionar organizaciones criminales y políticos vinculados, con un enfoque más punitivo y menos corrupción endémica. Italia, por su parte, ha desarrollado legislación antimafia y tribunales especializados, como el Maxiprocesso de Palermo.

El filósofo del derecho Luigi Ferrajoli sostiene que es fundamental contar con un constitucionalismo sólido. Esto implica que las instituciones estatales no solo deben ser transparentes, sino también plenamente independientes en la práctica. Tal independencia representa una barrera esencial frente a los poderes fácticos, como el narcotráfico, ya que su influencia puede socavar el control estatal y erosionar la democracia. Esta situación puede derivar en una crisis de la democracia constitucional, en la que los principios normativos no se cumplen efectivamente. La infiltración del narcotráfico en la política constituye, sin duda, una violación sistemática de los derechos fundamentales básicos de cualquier sociedad.

La narcopolítica es, en consecuencia, una amenaza transnacional que combina crimen organizado y corrupción política, debilitando instituciones y violando sistemáticamente derechos humanos. Las respuestas más efectivas, según el análisis comparado, incluyen instituciones judiciales independientes, legislación antipandillas y mecanismos de cooperación internacional. En el caso de Panamá, país estratégico para el narcotráfico por su ubicación geográfica, los decomisos constantes son oportunos pero insuficientes ante la falta de una política de Estado diferenciada de la política de gobierno, ya que cada administración modifica su estrategia y carece de continuidad.

Las soluciones futuras deben combinar prevención social y educativa, fortalecimiento institucional, cooperación internacional y reformas legales. Entre ellas destacan la inversión en programas juveniles para evitar el reclutamiento por pandillas, la inclusión de contenidos sobre ética y ciudadanía en la educación, incentivos laborales en zonas vulnerables, reformas de transparencia electoral, autonomía judicial, control portuario y fronterizo, alianzas regionales contra el crimen organizado, tratados de asistencia judicial y apoyo técnico internacional. Asimismo, resulta esencial tipificar la narcopolítica en el Código Penal, aplicar la extinción de dominio y garantizar la protección de denunciantes y periodistas. Panamá puede adaptar experiencias de Colombia, México, Italia y Estados Unidos para blindar su democracia y evitar que el narcotráfico capture sus instituciones. Solo un plan integral que combine seguridad, justicia y desarrollo permitirá preservar la estabilidad democrática y enfrentar de manera efectiva este fenómeno.

El jurista argentino Raúl Zaffaroni destaca que el concepto de crimen organizado surgió en el ámbito periodístico y actualmente su análisis está estrechamente vinculado a la globalización. Según Zaffaroni, el crimen organizado debe entenderse como una manifestación de criminalidad de mercado, cuyos fenómenos no pueden evaluarse sin considerar su dimensión económica. Por ello, las políticas criminológicas y penales no deben enfocarse únicamente en el individuo que ejecuta el acto delictivo, sino también en las instituciones que facilitan su operación. En consecuencia, una legislación efectiva requiere afectar de manera contundente los bienes de los delincuentes y las estructuras bancarias que posibilitan estas actividades, tanto a nivel nacional como internacional. Por este motivo, se defiende la implementación de leyes de extinción de dominio y de responsabilidad penal de personas jurídicas como herramientas idóneas ante esta problemática.

El autor es abogado, docente y doctor en Derecho.