Crisis en Medio Oriente presiona costos en Panamá

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La persistente crisis en Medio Oriente continúa generando tensiones geopolíticas con repercusiones a nivel global. Los conflictos en esta región, clave para la producción y distribución de petróleo, no solo afectan a las grandes potencias, sino que también impactan economías pequeñas y abiertas como la de Panamá, altamente dependiente del comercio internacional.

Uno de los principales efectos se refleja en el incremento de los precios del petróleo. Medio Oriente concentra una parte significativa de la producción mundial de crudo, por lo que cualquier interrupción en el suministro provoca alzas inmediatas en los mercados internacionales. Para Panamá, que importa la totalidad de los combustibles que consume, esto se traduce en mayores costos de transporte, energía y logística.

El aumento en el precio del combustible tiene un efecto en cadena sobre la economía nacional. Sectores como el transporte terrestre, marítimo y aéreo ven incrementados sus costos operativos, lo que eventualmente se traslada al consumidor final en forma de precios más altos en bienes y servicios. Esta situación presiona la inflación, reduciendo el poder adquisitivo de los hogares panameños.

Asimismo, el Canal de Panamá, uno de los principales motores económicos del país, puede experimentar impactos indirectos. El encarecimiento del combustible influye en las rutas marítimas globales, haciendo que algunas navieras reconsideren sus trayectos o reduzcan la frecuencia de sus operaciones. Esto podría traducirse en una leve disminución del tránsito por la vía interoceánica o en ajustes en las tarifas.

Por otro lado, la incertidumbre internacional genera volatilidad en los mercados financieros. Los inversionistas tienden a adoptar posiciones más conservadoras, lo que puede ralentizar la inversión extranjera en economías emergentes como la panameña. Esto afecta sectores clave como la construcción, la banca y el comercio.

No obstante, también surgen oportunidades. Panamá, como hub logístico regional, podría beneficiarse de la reconfiguración de rutas comerciales globales si logra adaptarse rápidamente a las nuevas dinámicas del mercado. La diversificación de servicios y la modernización de infraestructuras serán claves para mitigar los efectos adversos.

Expertos coinciden en que la economía panameña debe fortalecer su resiliencia ante choques externos. La promoción de energías renovables, la reducción de la dependencia de combustibles fósiles y la diversificación de la matriz productiva son estrategias fundamentales para enfrentar escenarios de incertidumbre global.

En un mundo cada vez más interconectado, los conflictos regionales tienen consecuencias globales. La crisis en Medio Oriente es un recordatorio de la vulnerabilidad de economías como la panameña, pero también de su capacidad de adaptación frente a los desafíos del entorno internacional.

La autora es economista y docente universitaria.