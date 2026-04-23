¿Cuáles son las habilidades humanas que impulsarán el trabajo ligado a la IA?

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

A medida que las organizaciones de América Latina y de Panamá aceleran su adopción de inteligencia artificial (IA), el debate suele centrarse en tecnología, inversión y casos de uso. En las juntas directivas casi no hay discusiones sobre el aspecto humano, pero hay evidencia reciente que sugiere que este es el verdadero diferenciador competitivo.

Vivimos en un contexto marcado por la sobrecarga de herramientas digitales y un incremento visible del agotamiento laboral. Ante esto, y como una visión y estrategia fresca, fortalecer habilidades personales deja de ser un complemento para convertirse en una prioridad trascendental.

Hábitos prácticos para una vida laboral más energética y saludable

El punto de partida es entender que el bienestar es una capacidad que puede desarrollarse. Un estudio reciente del McKinsey Health Institute, en donde se entrevistó a más de 30 mil profesionales en 30 países, reveló que uno de cada cinco experimenta síntomas de burnout, desde agotamiento emocional hasta desconexión mental. En Panamá, donde el talento de las empresas enfrenta presión por crecer en un entorno volátil, este fenómeno adquiere una relevancia aún mayor. Ignorarlo tiene costos directos en productividad, retención y calidad de las decisiones.

El primer hábito para enfrentar este desafío es evitar caer en la trampa de las herramientas de IA. La proliferación constante de nuevas soluciones genera una falsa sensación de urgencia por dominarlo todo. Este impulso, lejos de generar valor, puede intensificar el desgaste. La alternativa consiste en anclarse en cuatro mentalidades clave, como la curiosidad, la adaptabilidad, la responsabilidad y el pensamiento centrado en el ser humano. En la práctica, esto implica seleccionar pocos casos de uso relevantes, experimentar de forma deliberada y crear rutinas sostenibles de aprendizaje. Para los líderes de negocio panameños, esto representa un cambio cultural importante: pasar de la adopción reactiva a la exploración estratégica.

El segundo hábito es desarrollar una mayor conciencia emocional a través del modelo Awareness–Pause–Reframe. En entornos de alta presión, los detonadores emocionales aparecen con frecuencia y pueden derivar en respuestas impulsivas que deterioran el clima laboral y la toma de decisiones. Identificar estos momentos es el primer nivel de dominio.

La pausa permite interrumpir la reacción automática, mientras que el reencuadre abre la puerta a interpretaciones más constructivas. Esta práctica, aparentemente simple, tiene implicaciones profundas en culturas organizacionales donde el estrés suele normalizarse.

El tercer hábito se centra en fortalecer relaciones y comunidad dentro del entorno laboral. Vivimos en un mundo moderno donde el home office, el trabajo híbrido y la digitalización reducen la interacción espontánea, y la construcción de relaciones requiere intencionalidad. Priorizar vínculos clave, generar espacios de conversación auténtica y practicar la escucha activa son acciones que, acumuladas en el tiempo, crean redes de apoyo y confianza.

La ventaja competitiva al alcance

En conjunto, estos tres hábitos configuran una agenda clara para los líderes de la región. La adopción de IA es un reto tecnológico, pero también una prueba de madurez organizacional. Aquellas empresas que logren equilibrar el uso de herramientas con el desarrollo de capacidades humanas estarán mejor posicionadas para sostener su desempeño en el tiempo. Y los resultados se verán rápidamente en la actitud del talento y en los resultados en cada cierre.

Estamos empezando el segundo cuarto de 2026. La ventaja competitiva será de quienes construyan entornos donde las personas puedan adaptarse, regularse y colaborar con mayor inteligencia, y no tanto de aquellos que, como muchos, implementen más rápido y como sea la última innovación.

Este es el equilibrio óptimo entre tecnología y bienestar del talento humano que definirá el futuro del trabajo en Panamá y en América Latina.

El autor es socio senior de la oficina de McKinsey & Company en Panamá.