¿Cuáles son los valores de la ciudadanía panameña?

La Encuesta de Ciudadanía y Derechos del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) ya tiene un lugar consolidado en el país. La semana pasada se lanzó el cuarto informe, con datos relacionados con el apoyo a la democracia, la valoración de los servicios públicos, la situación económica del país, las percepciones relacionadas con el embarazo en la adolescencia o los medios a través de los cuales se informa la ciudadanía panameña.

Cada encuesta bianual cuenta con un tema coyuntural: la reforma constitucional en 2019, el trabajo después de la pandemia en 2021 y las elecciones venideras en la edición de 2023. En esta ocasión, el tema que decidimos abordar nos pareció imponerse: ¿cómo se sentía la ciudadanía panameña frente a los giros geopolíticos y al ver su principal infraestructura y símbolo de identidad en el centro de los conflictos internacionales?

Las reuniones de trabajo previas nos permiten evaluar las preguntas que se aplicaron en las ediciones anteriores, a fin de determinar cuáles queremos mantener para obtener una línea de tiempo que nos permita evaluar cambios en la opinión pública. Constatamos, por ejemplo, la evolución de la percepción sobre la economía, la democracia o los principales problemas que afectan al país. Mientras que el principal problema prepandémico era la inseguridad, esta ha sido totalmente desplazada por otros como la corrupción, señalada como primer problema del país desde 2021, así como el desempleo y las condiciones laborales, identificado como segundo problema.

Buscamos también introducir nuevas preguntas que permitan arrojar luces sobre asuntos que se han impuesto en la sociedad panameña. En 2023, apenas unos meses antes de las protestas antimineras, incorporamos una pregunta sobre el dilema entre medioambiente y crecimiento económico, que permitía vislumbrar el rechazo que podría generar la aprobación del contrato. En esta oportunidad, buscamos profundizar sobre algunos puntos y abordar nuevas problemáticas. ¿Qué entiende la ciudadanía panameña por democracia? Si el primer problema es la corrupción, ¿cuáles son las instituciones que son vistas como más vulnerables ante este problema? Vista la impopularidad de la actividad minera, ¿qué actividades económicas debería priorizar el país? Conociendo las altas tasas de violencia de género en el país, ¿qué opina la ciudadanía al respecto? ¿Cómo percibe la ciudadanía la inteligencia artificial?

Un capítulo que fue profundamente reformado en esta edición es el relacionado con los valores de la ciudadanía panameña. Basándonos en una metodología ampliamente utilizada en el mundo, diseñada por el profesor de psicología social Shalom Schwartz, lo que buscamos fue establecer una escala de valores y, en segundo lugar, identificar diferencias sociodemográficas en ella. A menudo se habla de valores en abstracto, como si estos no fueran múltiples y a menudo objeto de arbitrajes por parte de los individuos.

Tomemos como ejemplo una persona que obtiene una promoción o un aumento salarial en su trabajo, que le requiere mudarse y, así, alejarse de su familia, o actuar en contra de su ética personal porque su nuevo trabajo es responsable de graves daños ambientales. La decisión que tome la persona no implica que no ame a su familia, que no le importe su carrera profesional o que desprecie la naturaleza. Sin embargo, nos da una idea de la prioridad que tiene cada uno de estos valores para esta persona.

Pues bien, según la encuesta del CIEPS, el primerísimo valor de la ciudadanía panameña es precisamente la benevolencia, es decir, la preocupación por el bienestar de su círculo cercano y conocido. Es aún más fuerte entre mujeres. Esto significa que, al momento de tomar decisiones vitales, probablemente pesará más que otras variables para la mayoría de las personas. El segundo valor en orden de prioridades es la autodirección, es decir, la posibilidad de tomar sus propias decisiones y ser independientes, y el tercero, el hedonismo, la búsqueda de diversión y de disfrute.

De forma inversa, los valores que conforman las últimas prioridades de los panameños y las panameñas son los que tienen que ver con la autorrealización: la búsqueda de poder, vinculado con la riqueza y el estatus social, así como la atracción por la novedad y la aventura, están clasificados muy debajo de la escala, con la excepción de los hombres jóvenes. Esto nos retrata una sociedad bastante menos individualista de lo que se suele pensar.

El estudio también revela importantes diferencias generacionales y entre sexos. Mientras más jóvenes son las personas, más abiertas al cambio; pero aunque las personas mayores son más conservadoras, tampoco lo son de manera muy radical. Por otro lado, entre las personas mayores de 50 años no hay mayor diferencia entre sexos. Las diferencias son mucho más marcadas entre los hombres y las mujeres más jóvenes, con una apertura al cambio mucho más marcada entre hombres que mujeres.

El contenido completo del informe de la encuesta se encuentra disponible en la página web del CIEPS.

La autora es politóloga e investigadora del Cieps.