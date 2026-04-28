¿Cuáles son los vínculos de la Guardia Revolucionaria iraní en América Latina?

Exclusivo

Durante años, la presencia de Irán en América Latina apenas ocupó titulares. Era un asunto periférico, más vinculado a relaciones diplomáticas que a dinámicas de seguridad. Ese panorama cambió en 2026. La combinación de la guerra en Medio Oriente y transformaciones políticas en la región, especialmente en Venezuela, puso a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en el centro del debate.

Sin embargo, conviene evitar una lectura simplista, ya que el nuevo contexto no supone el fin de la influencia iraní en América Latina. Por el contrario, revela su capacidad de adaptación.

El punto de inflexión más visible fue la decisión del gobierno argentino, en abril de 2026, de declarar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. Más allá de sus efectos jurídicos, el mensaje fue inequívoco al confirmar que Irán dejó de ser percibido como un actor lejano para convertirse en un asunto de seguridad. Esta decisión responde a la presión impulsada desde Estados Unidos e Israel para limitar la proyección global de Teherán. A la vez, acentúa una realidad regional en la que las redes vinculadas a la IRGC han dejado de ser marginales.

Por tanto, el marco de análisis ha cambiado. La presencia iraní ya no se interpreta en clave diplomática, sino en términos de seguridad, de inteligencia y de economías ilícitas.

Hezbollah: menos jerarquía, más red

El principal instrumento utilizado por la IRGC para extender su influencia en América Latina ha sido Hezbollah. La organización de origen libanés, vinculada con Irán, desarrolló una estructura flexible e informal en el hemisferio occidental que contrasta con el carácter jerárquico que mantiene en el Líbano. Aquí opera como una constelación flexible de grupos con autonomía operativa, integrados en dinámicas locales. En la práctica, esto implica su participación en actividades como el contrabando, el narcotráfico o el lavado de activos, que constituyen la base de su financiación y la clave de su resiliencia.

Los principales focos de acción de Hezbollah en la región son la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, y Venezuela, que durante años ofreció un entorno especialmente propicio para su expansión. A ello se suma la existencia de comunidades de origen libanés en distintos países latinoamericanos que en algunos casos han servido como entorno de apoyo o cobertura.

Este modelo descentralizado tiene una ventaja decisiva al ser muy difícil de desmantelar. Incluso si Hezbollah sufre retrocesos en Oriente Próximo, sus redes en América Latina pueden seguir operando, confirmando una lógica económica que se aleja de la concepción militar.

Venezuela: de aliado estratégico a escenario incierto

Durante más de veinte años, Venezuela fue el principal punto de apoyo de Irán en América Latina. La alianza con el régimen chavista permitió a Teherán acceder a infraestructuras, redes financieras y cobertura diplomática. Ese equilibrio ha cambiado:la salida de Nicolás Maduro y la nueva orientación del gobierno de Delcy Rodríguez hacia Estados Unidos introducen una clara incertidumbre sobre el respaldo del gobierno venezolano a la presencia iraní.

Sin embargo, las redes constituidas durante años no se desmontan por decreto. Las conexiones logísticas, comerciales y financieras continúan existiendo, si bien a partir de ahora deberán afrontar un nuevo escenario con menor protección política y mayor presión externa. De esta forma, Venezuela deja de ser un refugio seguro para convertirse en un espacio en disputa, donde los distintos actores buscan reposicionarse.

Crimen organizado, donde todo converge

El factor que mejor explica la persistencia de la presencia iraní en América Latina es su convergencia con el crimen organizado, con el que ha desarrollado alianzas funcionales. Las organizaciones criminales aportan rutas, infraestructura y capacidad de operar en la clandestinidad, mientras que las redes vinculadas con Irán ofrecen conexiones internacionales y mecanismos de financiación orientados al blanqueo de capitales.

El resultado es una zona gris donde lo criminal y lo geopolítico se entrelazan. Y es precisamente en ese espacio donde los Estados encuentran mayores dificultades para actuar. Además, esta convergencia reduce la dependencia de Irán respecto a gobiernos aliados. Incluso en escenarios de pérdida de apoyo político, como el caso venezolano, estas redes permiten mantener su presencia.

Más presión, pero no menos presencia

El contexto internacional actual tampoco favorece a la Guardia Revolucionaria. La guerra iniciada en febrero de 2026 ha incrementado la presión sobre su estructura a través de ataques selectivos, del debilitamiento de su liderazgo y de un mayor aislamiento diplomático. Sin embargo, esta presión tiene un efecto paradójico, ya que lejos de reducir su presencia en América Latina, aumenta el valor de sus redes externas. La región no es un frente prioritario, pero sí ofrece financiación, movilidad y menor visibilidad.

A ello se suma una dimensión emergente como el ciberespacio. Los recientes incidentes sugieren que la IRGC ha ampliado su actuación más allá del terreno físico, favoreciendo la proyección iraní en los ámbitos digitales.

En este contexto, la clave para entender la presencia de la Guardia Revolucionaria en América Latina se centra en entender que no depende de un único factor. La IRGC se apoya en la combinación de actores estatales, redes ilícitas y estructuras descentralizadas. Por eso, cuando uno de estos pilares cambia —como ocurre ahora en Venezuela—, la red no colapsa, sino que se transforma.

Este es el verdadero desafío para los Estados latinoamericanos. No se enfrentan a una estructura rígida, sino a un entramado flexible, capaz de adaptarse y operar en los márgenes. La cuestión no es solo cuánto poder tiene Irán en la región, sino qué capacidad tienen los Estados para responder a amenazas que no siguen lógicas tradicionales. En el mundo actual, las redes se mueven más rápido que los Estados. Y la Guardia Revolucionaria ha aprendido a operar en ese espacio.

El autor es analista político, doctor en ciencias sociales por la Universidad de Valladolid y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja.