Cualidades formales en ‘Con ardientes fulgores de gloria’

Exclusivo Suscriptores

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La relación entre historia y ficción ha sido un tema ampliamente discutido en los estudios literarios. Críticos como Seymour Menton, Werner Mackenbach, María Cristina Pons, Fernando Aínsa, Carlos García Bedoya y Valeria Grinberg Pla han analizado este asunto, concluyendo que la nueva novela histórica incorpora elementos propios de una postura crítica ante el relato oficial.

La novela Con ardientes fulgores de gloria (1999), de Jorge Thomas (Juan David Morgan, 1942-2024), utiliza rasgos de la narrativa posmoderna como la metaficción, la polifonía, la parodia, la ironía histórica, la multiplicidad de perspectivas y la superposición de tiempos diferentes. Además, indaga en la experiencia existencial y moral de los personajes.

Su estructura de palimpsesto funciona como recurso narrativo para reconfigurar versiones distorsionadas de la historia. Un periodista retirado, Henry Hall, se propone reescribir la historia de la separación de Panamá treinta años después (1931-1937), porque su trabajo anterior para el New York World había tergiversado la verdad con fines políticos contra Roosevelt y los republicanos.

La adopción de técnicas narrativas posmodernas no rechaza la objetividad histórica; por el contrario, permite abordar la historia desde perspectivas críticas que reivindican la identidad. Desde su título, la novela aspira a desnudar la verdad de los mitos fundacionales y exponer lo implícito y marginal.

Con ardientes fulgores de gloria trasciende la ficción para convertirse en obra de memoria nacional que impugna la historia oficial. La obra se distingue por su estrategia formal, que se aparta de la “leyenda dorada”, como ha señalado Olmedo Beluche. “Jorge Thomas ha realizado un estudio exhaustivo, con un rigor pocas veces alcanzado por los autores nacionales…”, escribe Beluche. Añade: “La novela pone al desnudo lo fundamental: la voracidad imperialista norteamericana a través de Roosevelt, Hay, Cromwell y los intereses crematísticos de Bunau-Varilla”.

La novela entrelaza dos planos temporales superpuestos: la intriga periodística en París en 1931 y los eventos políticos y militares que culminaron en la separación de 1903. La estrategia de Thomas consiste en cuestionar los mitos fundacionales desde la propia estructura simbólica del relato.

El título —Con ardientes fulgores de gloria, verso del himno nacional que implora “cubrir con un velo del pasado el calvario y la cruz”— es profundamente irónico: en lugar de cubrir el pasado, la novela lo expone, revelando sufrimientos, decisiones moralmente cuestionables y la manipulación extranjera que rodearon la fundación de la República.

La novela se organiza temáticamente en tres secciones: “El pasado”, “El calvario” y “La cruz”, cada una dividida en capítulos. “El pasado” presenta los antecedentes y la decadencia de la Gran Colombia; “El calvario” muestra las complejas decisiones de los líderes panameños; “La cruz” simboliza el sacrificio —recordemos que con la separación nacía la Zona del Canal y el enclave colonial a perpetuidad.

Esta estructura tripartita permite representar la independencia no como un triunfo épico, sino como un proceso complejo, marcado por la corrupción, el abandono, la necesidad y la búsqueda de supervivencia identitaria.

La alternancia entre 1903 y 1931 es fundamental. La investigación de Hall ofrece un marco narrativo que dota los hechos de 1903 de una perspectiva crítica treinta años después. Hall no busca solo los hechos, sino la verdad elusiva detrás de la propaganda y los intereses.

El tono de la obra es consistentemente documental, lo que refuerza su autoridad como novela histórica. Thomas (Morgan) demuestra rigor al citar documentos —a menudo en cursiva y entrecomillados— y al incorporar un tratamiento casi periodístico que sitúa al lector dentro del contexto.

Hay, además, una estructura coral que desarrolla la trama simultáneamente en múltiples escenarios (Panamá, Bogotá, Washington y París), mostrando cómo los intereses políticos, económicos y personales se entrelazan.

Los próceres panameños no aparecen como héroes épicos. La novela los presenta como figuras complejas, impulsadas por patriotismo, ambiciones y rencores. Destacan personajes como Tomás Herrán, Juan B. Pérez y Soto, Manuel Amador Guerrero, Philippe Bunau-Varilla, Esteban Huertas y William Nelson Cromwell: todos con vulnerabilidades y contradicciones.

La forma narrativa de Con ardientes fulgores de gloria es esencial para su mensaje. Con el cruce de relatos, el tono documental, la estructura coral y la parodia irónica, Jorge Thomas presenta la separación de Panamá como el resultado inevitable de un entrecruzamiento de intereses: imperialismo estadounidense, ambición francesa, negligencia colombiana y pragmatismo panameño.

“La tradición y el pasado solo son reales cuando son tocados —y a veces avasallados— por la imaginación poética del presente”, ha dicho Carlos Fuentes. Con ardientes fulgores de gloria desentierra intrigas y sacrificios de un pasado que roza un presente que insiste en cubrir con un velo la verdad y hacernos creer que la victoria está completa.

El autor es escritor.