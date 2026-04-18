Cuando el agua falla, falla el país

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

En Panamá no hace falta un gran desastre natural para paralizar la ciudad. Basta con que falle la planta potabilizadora de Chilibre.

En lo que va de 2026, ya sumamos al menos tres incidentes relevantes: el 20 de marzo, una interrupción en la línea de agua cruda; el 24 de marzo, una reducción al 90% por una falla en un motor de bomba; y el 11 de abril, una caída al 50% de su capacidad por un problema eléctrico. Tres episodios en lo que va del año. Tres recordatorios de una verdad incómoda: dependemos demasiado de un solo punto de falla.

No es un problema nuevo. En 2025, al menos cinco eventos similares —principalmente fallas eléctricas y averías en equipos— provocaron cortes o reducciones del suministro que afectaron tanto a la ciudad de Panamá como a San Miguelito. Lo preocupante no es la existencia de fallas —inevitables en cualquier sistema—, sino su recurrencia y el impacto desproporcionado que generan.

Cada interrupción en Chilibre no es una molestia menor. Es una crisis silenciosa que alcanza a más de 1.5 millones de personas. Hablamos de casi la mitad de la población urbana del país. Barrios enteros —especialmente en zonas altas como Betania, Los Andes o Pan de Azúcar— quedan sin agua durante 24, 48 o hasta 72 horas. Y cuando el agua no llega, todo se detiene.

Se detiene el comercio, porque los restaurantes no pueden operar. Se detiene el turismo, porque los hoteles no pueden ofrecer condiciones básicas. Se detiene la industria, porque la producción depende de un recurso que damos por sentado. Y se detiene la vida cotidiana, porque sin agua no hay higiene, no hay salud y no hay dignidad.

El problema de fondo es estructural. Panamá ha apostado por un modelo altamente centralizado, donde la planta de Chilibre abastece aproximadamente el 95% del agua potable de la capital. Es un sistema eficiente en términos operativos, sí, pero peligrosamente frágil. Cuando Chilibre falla, falla todo.

Otros países de la región han tomado caminos distintos. Ciudades como Bogotá o Santiago han optado por sistemas distribuidos, con múltiples plantas que permiten mantener el servicio incluso cuando una falla. Es un modelo más costoso y complejo, pero mucho más resiliente. Panamá, en cambio, sigue dependiendo de una sola pieza crítica.

La pregunta ya no es si debemos cambiar, sino cuándo vamos a hacerlo.

Las soluciones existen y no son improvisadas. En el corto plazo, es urgente reforzar la resiliencia de Chilibre: instalar generadores de emergencia, asegurar redundancias eléctricas y fortalecer la capacidad de respuesta técnica. No podemos seguir quedando a merced de una simple falla de energía.

En el mediano plazo, hay que atacar otro problema igual de grave: las fugas. Se estima que hasta el 40% del agua se pierde en el sistema. Es decir, casi la mitad del esfuerzo de producción se desperdicia antes de llegar al usuario. Corregir esto no solo mejoraría el suministro, sino que equivaldría a “crear” agua para cientos de miles de personas adicionales.

Pero es en el largo plazo donde se define el futuro. Panamá necesita transitar hacia un modelo híbrido o distribuido. Integrar otras fuentes, fortalecer plantas existentes como Miraflores y evaluar nuevas alternativas —incluyendo el uso del Bayano o incluso la desalinización— no es un lujo, es una necesidad estratégica. La seguridad hídrica debe entenderse como un asunto de Estado.

Porque aquí no estamos hablando solo de tuberías y bombas. Estamos hablando de confianza. De la capacidad del país para garantizar servicios básicos. De la credibilidad institucional. Cada vez que el agua no llega, el mensaje que recibe el ciudadano es claro: el sistema no está preparado.

Y un país que no puede garantizar agua, difícilmente puede aspirar a sostener su crecimiento.

Panamá no necesita más explicaciones técnicas. Necesita decisiones. Necesita inversión inteligente. Y, sobre todo, necesita asumir que la dependencia absoluta de Chilibre ya no es sostenible.

El agua no puede seguir siendo un privilegio intermitente. Debe ser una certeza diaria.

Porque cuando el agua falla, no solo falla una planta. Falla el país.

El autor es estratega en tecnología, innovación y transformación digital.