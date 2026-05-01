Cuando el hub atrae también al delito

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Panamá no solo es un punto estratégico del comercio mundial; es, inevitablemente, un nodo donde también convergen dinámicas delictivas transnacionales. Su condición de hub logístico —con puertos de alto movimiento, zonas francas, conectividad aérea y un sistema financiero dinámico— la convierte en un espacio atractivo tanto para el comercio legítimo como para economías ilícitas de alto impacto. Esta realidad exige, con urgencia, una política criminal y de seguridad que esté a la altura de esa complejidad.

La criminalidad en Panamá ha dejado de ser un fenómeno meramente local. Hoy se manifiesta en redes sofisticadas vinculadas al narcotráfico internacional, el blanqueo de capitales, la trata de personas y el contrabando. Estas estructuras no operan de manera aislada; funcionan como sistemas interconectados que aprovechan las ventajas logísticas del país para movilizar mercancías ilícitas, capitales y personas. Ignorar esta dimensión global del delito es, en sí mismo, un error estratégico.

Una política criminal efectiva no puede limitarse a la reacción punitiva. Requiere una visión integral que combine prevención, inteligencia, persecución penal eficiente y reinserción social. En el caso panameño, esto implica fortalecer los mecanismos de inteligencia financiera, mejorar la trazabilidad de operaciones en zonas de alto tránsito comercial y robustecer la cooperación internacional. El delito transnacional no reconoce fronteras; la respuesta estatal tampoco debería hacerlo.

Asimismo, resulta indispensable una articulación real entre las instituciones. El Ministerio Público, la Policía Nacional, el Órgano Judicial, las autoridades aduaneras, marítimas y municipales deben operar bajo una estrategia común, con intercambio de información en tiempo real y objetivos claros. La fragmentación institucional debilita la capacidad del Estado y genera espacios que son rápidamente aprovechados por organizaciones criminales.

Otro elemento clave es el control y la fiscalización efectiva de los puntos neurálgicos del hub logístico: puertos, aeropuertos y zonas francas. No se trata de obstaculizar el comercio, sino de garantizar que este se desarrolle bajo estándares de seguridad robustos. La tecnología —escáneres, análisis de datos, inteligencia artificial— debe integrarse plenamente en estos procesos para anticipar riesgos y detectar patrones sospechosos.

Sin embargo, ninguna política será sostenible si no se atienden las causas estructurales que alimentan la criminalidad. La desigualdad, la falta de oportunidades y la exclusión social siguen siendo factores que facilitan la captación de jóvenes por redes delictivas. Una política criminal moderna debe incluir componentes sociales sólidos, orientados a la prevención y a la construcción de entornos seguros desde la base comunitaria.

Finalmente, la credibilidad institucional es un pilar fundamental. La corrupción, en cualquiera de sus niveles, erosiona los esfuerzos de seguridad y facilita la penetración del crimen organizado en estructuras estatales. Combatirla con firmeza no es solo una exigencia ética, sino una condición indispensable para que cualquier estrategia de seguridad tenga éxito.

Panamá enfrenta un desafío complejo: mantener su posición como eje logístico global sin convertirse en un espacio vulnerable para el crimen transnacional. Lograr ese equilibrio requiere decisión política, coordinación institucional y una visión estratégica de largo plazo. La seguridad no puede seguir siendo reactiva; debe ser anticipatoria, integral y, sobre todo, coherente con la realidad de un país que, por su propia naturaleza, está en el centro de las dinámicas globales.

La autora es abogada.