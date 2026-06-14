Cuando el Mundial vale más que el precio

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Cada cuatro años, el Mundial trasciende lo deportivo. Por unas semanas, millones de personas modifican sus hábitos de consumo, conversaciones y decisiones de compra alrededor del torneo. Y Panamá ya comienza a experimentar esta dinámica.

El impacto económico de un Mundial suele centrarse en el turismo, los derechos de transmisión o los patrocinios. Sin embargo, detrás de muchos de estos factores subyace una transformación temporal del comportamiento del consumidor.

Muchos asumirían que las personas simplemente gastan más durante el torneo. Pero, en realidad, la respuesta es más compleja. Durante el Mundial, algunas experiencias adquieren un valor que normalmente no tendrían. En consecuencia, esa transformación impacta los hábitos de consumo de millones de personas alrededor del mundo.

Un estudio de Numerator encontró que el 89% de los espectadores planea realizar compras relacionadas con los partidos. Las categorías más populares son snacks y acompañamientos (51%), bebidas alcohólicas (38%) y comidas preparadas (35%). A nivel global, incluso se estima que el Mundial de 2026 podría generar 568 millones de litros adicionales de cerveza consumidos por encima de la media habitual.

Estos datos reflejan que el torneo crea nuevas oportunidades de consumo y cambia la percepción del valor de productos y experiencias. En Panamá, los partidos usualmente se convierten en reuniones familiares, reuniones entre amigos o celebraciones colectivas, por lo que la demanda de productos relacionados con la socialización crece significativamente durante la competencia.

Pero el fenómeno va más allá de alimentos y bebidas.

Durante épocas mundialistas, bares y restaurantes alrededor del mundo reportan aumentos relevantes en el consumo grupal, impulsados por transmisiones en vivo, reuniones temáticas y espacios diseñados para compartir la experiencia deportiva. En efecto, el Municipio de Panamá aprobó recientemente una ampliación temporal de horarios para restaurantes durante el Mundial de 2026, permitiéndoles operar hasta las 2:00 a.m. entre junio y julio. Por lo tanto, la medida refleja la expectativa de que miles de personas conviertan los partidos en experiencias sociales que impulsen la actividad comercial de la ciudad. Y es precisamente en este tipo de escenarios donde el precio deja de ser el único factor relevante, mientras el ambiente, la emoción y la experiencia compartida adquieren un valor adicional para el consumidor.

Un consumidor que normalmente compararía precios ahora puede estar dispuesto a pagar más por una mesa en un restaurante con pantalla gigante o por una experiencia que le permita vivir el partido junto a otras personas. Esto se debe a la percepción temporal de un valor agregado en aquello que está comprando, y no porque haya dejado de preocuparse por el precio.

Pero el Mundial también despierta un fuerte sentido de identidad nacional.

La histórica clasificación de Panamá al Mundial de 2018 demostró cómo el fútbol puede convertirse en un elemento de identidad nacional. Camisetas, banderas y artículos alusivos a la selección pasaron a formar parte de la vida cotidiana de miles de panameños. En estos casos, el consumo deja de responder únicamente a la utilidad práctica del producto y se convierte en una forma de expresar pertenencia.

Por otra parte, el Mundial también transforma la manera en que las personas consumen información. La atención ya no se concentra exclusivamente en la transmisión del partido. Se distribuye entre televisión, redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas digitales, donde los aficionados comentan, comparten y reaccionan en tiempo real.

Quizás por eso el Mundial resulta tan interesante desde la perspectiva del consumidor. Durante unas semanas, el precio deja de ser el único factor que influye en las decisiones de compra, mientras experiencias como compartir con amigos, apoyar a la selección o sentirse parte de algo más grande adquieren un valor que normalmente no tendrían.

La autora es especialista en comportamiento del consumidor y marketing.