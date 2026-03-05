Cuando el mundo pesa demasiado

Exclusivo Suscriptores

Hay días en que uno abre las noticias y siente que el mundo pesa demasiado. No es una exageración. Basta mirar los titulares de las últimas semanas.

En Panamá volvemos a hablar de albergues para niños bajo custodia del Estado, de denuncias de abuso, negligencia y omisiones que duelen profundamente. Historias que nos obligan a preguntarnos, una vez más, cómo es posible que los niños más vulnerables —aquellos que deberían encontrar protección en el sistema— sigan siendo quienes más sufren sus fallas.

Pero las malas noticias no se detienen en nuestras fronteras.

En México, por ejemplo, la violencia vinculada al narcotráfico vuelve a ocupar titulares, con enfrentamientos, desapariciones y comunidades enteras atrapadas en medio de un conflicto que parece no tener fin. Detrás de cada noticia hay familias, niños, vidas que quedan marcadas para siempre.

Y mientras intentamos procesar todo esto, el escenario internacional también parece tensarse.

Hace apenas unos días, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares contra Irán, iniciando una escalada que ya incluye represalias con misiles, drones y ataques indirectos en distintos puntos del Medio Oriente. Analistas internacionales advierten que el conflicto podría ampliarse si más actores regionales se involucran.

Cuando uno escucha estas noticias, no es extraño que aparezca una pregunta que parecía reservada para los libros de historia: ¿podría el mundo estar acercándose a una nueva guerra global?

Probablemente no mañana. Probablemente no de la manera en que imaginamos las guerras del siglo pasado. Pero sí vivimos un momento de tensiones internacionales que muchos expertos describen como uno de los más inestables en décadas.

Demasiadas crisis al mismo tiempo.Demasiadas malas noticias.Demasiada incertidumbre.

Y entonces aparece una pregunta inevitable para quienes somos padres o madres: ¿cómo procesar todo esto? ¿Cómo explicárselo a nuestros hijos?

Como madre, confieso que hay días en que también me cuesta encontrar las palabras. Los niños perciben mucho más de lo que creemos. Perciben nuestras conversaciones, nuestras preocupaciones, incluso nuestros silencios. No necesitan entender cada detalle para darse cuenta de que algo no está bien.

Pero ahí también está nuestra responsabilidad.

No podemos esconderles el mundo. Pero sí podemos ayudarlos a entenderlo.

Podemos explicarles que sí, hay momentos difíciles en la historia. Que existen injusticias, errores humanos y decisiones que generan sufrimiento.

Pero también podemos recordarles algo fundamental: que en el mundo también hay personas buenas.

Personas que ayudan cuando otros sufren. Personas que levantan la voz frente a las injusticias. Personas que trabajan cada día —desde hospitales, escuelas, comunidades o instituciones— para cuidar a los más vulnerables.

La historia de la humanidad no es solo una historia de crisis. También es una historia de resiliencia.

Las pandemias terminan. Las guerras terminan. Las crisis pasan.

A veces tardan años. A veces décadas. Y muchas veces, tristemente, dejan miles de vidas en el camino.

Pero incluso en los momentos más difíciles, la humanidad siempre ha encontrado la manera de seguir adelante.

Si hoy las noticias nos abruman, es normal sentirse cansado, triste o frustrado. No significa que seamos débiles. Significa que seguimos siendo humanos.

Porque incluso en medio del ruido, de las crisis y de las malas noticias, el mundo también sigue lleno de personas que cada día intentan cuidar a otros.

Y mientras eso siga ocurriendo, todavía hay razones para tener esperanza.

La autora es pediatra.