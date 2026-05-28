¿Cuándo el trabajo deja de ser una obligación y se vuelve una decisión?

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Uno de cada tres colaboradores en Panamá se siente comprometido con su trabajo. Esta estadística, tomada de un reporte reciente de Gallup, deja más preguntas que respuestas: ¿qué hace que una persona realmente se involucre, crezca y quiera construir dentro de una organización?

Las condiciones laborales siguen siendo importantes, pero en la práctica no bastan por sí solas. El compromiso empieza a tomar forma cuando el trabajo conecta con algo más personal: cuando existen oportunidades reales de desarrollo, cuando hay acompañamiento cercano y cuando las conversaciones abren oportunidades en lugar de limitarse únicamente a lo operativo.

Desde mi experiencia de más de 40 años en el sector empresarial y en juntas directivas de nuestro país, he aprendido que desarrollar talento requiere constancia, estructura y una visión que reconozca el crecimiento de las personas como parte esencial del desarrollo de la organización.

En Panamá existen distintas iniciativas que acercan la educación a la realidad de las personas en diferentes etapas de su vida adulta, pero quisiera destacar una que he tenido la oportunidad de conocer de cerca y que impacta a quienes, por diversas circunstancias, quedaron fuera del sistema educativo. El programa Maestro en Casa, del Instituto Panameño de Educación por Radio (IPER), hace posible que estudiar y superarse vuelva a ser una opción.

He conocido colaboradores en nuestras operaciones que mantienen una disciplina admirable para no rezagarse ni en sus responsabilidades laborales ni en sus estudios. En muchos casos, detrás de ese esfuerzo existe una motivación muy clara: sus familias y el deseo de convertirse en ejemplo para demostrar —y demostrarse— que sí se puede.

También resulta evidente cuánto valoran el tiempo que otros compañeros deciden dedicarles. Colaboradores que, de manera voluntaria, acompañan, refuerzan contenidos y se aseguran de que nadie se quede atrás. Ese gesto genera una relación distinta, donde el aprendizaje es compartido y el avance deja de ser únicamente individual. Ese efecto multiplicador es, probablemente, uno de los mayores valores de este tipo de iniciativas.

Lo que comienza como un proceso formativo termina influyendo en la manera en que las personas viven su trabajo. Cambia la participación, la disposición e incluso la forma en que colaboran con sus equipos.

Ese tipo de transformaciones también reconfigura la cultura organizacional. Cuando una empresa decide involucrarse de forma sostenida en el crecimiento de su gente, no solo está apoyando trayectorias individuales; también fortalece relaciones, genera confianza y construye una base mucho más sólida desde la cual operar.

Por eso, este tipo de alianzas también refleja cómo una organización entiende la sostenibilidad. No como un concepto abstracto o limitado a ciertos aspectos, sino como una forma de asegurar que su desarrollo en el tiempo esté acompañado por el crecimiento real de las personas que la hacen posible.

Hoy, más que atraer talento ya formado, el desafío consiste en generar condiciones donde ese talento pueda construirse. En abrir espacios donde las personas encuentren razones para avanzar y, en ese camino, desarrollar una relación distinta con su trabajo.

Si hoy en Panamá solo uno de cada tres colaboradores se siente comprometido, vale la pena observar con mayor atención qué tipo de experiencias estamos ofreciendo dentro de las organizaciones. Porque, al final, es ahí donde se define si una persona encuentra razones para involucrarse, proyectarse y seguir creciendo.

La autora es jefa de Operaciones del Grupo Corporativo de Grupo Melo.