Panamá, 01 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    |
    DGI

    Cuando falla la recaudación

    Rodrigo Julio Molina
    Cuando falla la recaudación
    La DGI aprobó $120 mil para un tercer proyecto, Latam Real Estate Groth Fund, Inc., destinado a la construcción del International Medical Tourism Casa Pintada. Archivo

    Resulta contradictorio que el lema de campaña que llevó al poder al actual Gobierno —“más chen chen en tu bolsillo”—, respaldado por el pueblo panameño, contraste hoy con una realidad marcada por ineficiencia institucional y ausencia de una estrategia fiscal coherente.

    La Dirección General de Ingresos (DGI), entidad encargada de la recaudación tributaria y ubicada en la antigua Avenida Balboa, se encuentra actualmente cerrada debido a un incidente en la reparación de los ascensores. Este hecho, que en cualquier administración eficiente sería resuelto con celeridad, evidencia fallas estructurales en la gestión pública. A ello se suma la falta de estacionamientos, un reciente robo a mano armada y un entorno operativo que desincentiva el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

    Desde una perspectiva técnica, la política tributaria no puede sostenerse únicamente en la coerción o en discursos simplistas. La ausencia de medidas como moratorias inteligentes, planes de regularización e incentivos al cumplimiento revela una desconexión entre la autoridad fiscal y la realidad económica de los contribuyentes. El mensaje implícito parece reducirse a una falsa dicotomía: “la mina o nada”, ignorando la necesidad de diversificar fuentes de ingreso y fortalecer la base tributaria mediante confianza y eficiencia.

    La gobernabilidad fiscal exige mucho más que recaudar: requiere planificación, previsión y ejecución. Hoy, en cambio, se observa una administración reactiva, con largas filas, sistemas deficientes y personal insuficientemente capacitado. Esto no solo afecta la recaudación, sino que erosiona la legitimidad del Estado frente al ciudadano.

    Enfrentamos un problema de liquidez que demanda soluciones estructurales. Como bien resume la lógica económica: “los problemas de chen chen se resuelven con chen chen”. Entre 2019 y 2024, la economía panameña perdió aproximadamente $4,665 millones en recursos privados, incluyendo cerca de $900 millones anuales derivados de la contracción de la actividad minera. Pretender cerrar esa brecha sin una política fiscal integral, moderna y basada en incentivos es, sencillamente, inviable.

    Gobernar implica anticiparse, no improvisar. La crisis actual de la DGI no es un hecho aislado: es el reflejo de un modelo de gestión agotado que requiere, con urgencia, reformas técnicas profundas y liderazgo político real.

    El autor es abogado.

    Rodrigo Julio Molina


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Con el aval del Ministerio de Ambiente, la Asamblea debilita la protección de los ecosistemas marinos. Leer más
    • Benicio Robinson se impone: Asamblea aprueba reforma que debilita la protección de los ecosistemas marinos. Leer más
    • Copa Airlines anuncia la compra de 60 nuevos aviones a Boeing por $13 mil millones. Leer más
    • El MEF oculta información sobre la participación accionaria del Estado en Epasa. Leer más
    • Ifarhu revisa inscripciones de becas tras detectar aspirantes con 4.3 y 4.4. Leer más
    • Precios de la gasolina vuelven a subir; el diésel baja 10 centavos. Leer más
    • Avanza la investigación al contralor Flores por irrumpir en la fiscalía: el procurador Gómez Rudy pide audiencia en la Corte. Leer más