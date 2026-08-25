Cuando la caña ya no basta: manufactura, turismo y mercadeo en la nueva economía del ron latinoamericano

Exclusivo

Un mojito, una piña colada, un daiquirí o un cubalibre. Desde hace décadas, basta pronunciar cualquiera de esos nombres en una barra de Madrid, Miami, Buenos Aires, Moscú o Tokio para invocar una misma promesa: hielo, música, fiesta y trópico. Pocos productos latinoamericanos han recorrido el mundo con tanta facilidad como los cócteles nacidos alrededor del ron.

Pero detrás de esa promesa hay historias más densas. El daiquirí y el cubalibre surgieron en una Cuba atravesada por la guerra y la presencia estadounidense. La piña colada apareció décadas después, cuando el turismo moderno comenzaba a convertir el Caribe en una experiencia exportable. Mucho antes de que se hablara de marcas premium, denominaciones de origen o rutas de destilerías, los cócteles ya habían logrado algo extraordinario: hacer del ron una manera de imaginar la región.

Antes de todos ellos estaba la caña. Su cultivo llegó a América con la colonización europea y se convirtió en una de las bases de la economía caribeña, sostenida durante siglos por la explotación de mano de obra esclavizada. De la producción de azúcar quedaba la melaza, que podía fermentarse y luego destilarse. Lo que comenzó como una manera de aprovechar un residuo terminó dando origen a una industria global.

Aunque el ron nace de la caña, su economía actual pertenece cada vez más a la manufactura, la exportación y el mercadeo. Ningún consumidor paga cien dólares por una botella debido al costo de la melaza. Paga por los años en barrica, la reputación del productor, la procedencia, la escasez y la historia construida alrededor del líquido.

La cadena tampoco funciona igual en todos los países. Algunos conservan una producción integrada desde el cultivo hasta el embotellado. Otros importan melaza, compran destilados o concentran su ventaja en la mezcla, el añejamiento y la comercialización.

Los mercados de destino muestran el peso alcanzado por los productores regionales. En 2025, Estados Unidos importó unos 161 millones de dólares en ron y tafia. República Dominicana fue su principal proveedor, con 23,1 millones; Barbados aportó 19 millones; Jamaica, 18,1 millones, y Venezuela, 16,6 millones. Ese mismo año, España compró 42,5 millones de euros en ron dominicano, 29 millones en ron cubano y 8,38 millones en producto venezolano. Las cifras confirman que el Caribe sigue siendo un proveedor importante, pero no revelan cuánto del valor final permanece en los países productores.

El lugar donde se comercializa el ron puede ser tan importante como aquel donde se cultivó la caña. Grandes compañías, centros de embotellado, distribuidores y plataformas de reexportación participan en una cadena en la que el origen del producto no siempre coincide con el lugar donde se capturan las ganancias. El reto no consiste solo en colocar más litros, sino en aumentar el valor que permanece en cada país mediante el añejamiento, el embotellado, la marca y la distribución.

Durante mucho tiempo, el ron llegó al público escondido detrás de otros ingredientes. Era la base del mojito, el daiquirí o la piña colada, pero rara vez ocupaba el centro de la conversación. Ese espacio pertenecía al whisky y al coñac, asociados con el añejamiento, la procedencia y el prestigio. Ahora el ron intenta entrar en esa misma categoría.

Las proyecciones de IWSR, firma internacional especializada en el análisis del mercado de bebidas alcohólicas, describen un mercado global del ron prácticamente estancado entre 2024 y 2029. Dentro de ese panorama, el segmento superpremium muestra mayor dinamismo en mercados clave como Estados Unidos y el Reino Unido. El ron ya no aspira solamente a ser mezclado, sino también a degustarse solo, regalarse y coleccionarse.

El cambio puede observarse en las barras. En ciudades alejadas de los cañaverales han surgido establecimientos dedicados a explorar la diversidad del ron. Smuggler’s Cove, en San Francisco, abrió en 2009 y en 2025 reunía alrededor de 1.300 referencias. El ron comienza así a formar consumidores interesados no solo en beberlo, sino en conocer regiones, métodos y productores.

Los países han adoptado estrategias diferentes para capturar ese valor. Puerto Rico y República Dominicana combinan escala industrial, marcas reconocidas y acceso a grandes mercados. Guatemala ha protegido una denominación de origen que vincula el producto con la miel virgen de caña, el envejecimiento en altura y el sistema de solera. Jamaica y Barbados se apoyan en perfiles históricos y métodos distintivos para competir en categorías superiores.

Cuba muestra el otro lado de la relación con la agricultura. Estimaciones basadas en los resultados provinciales situaron la producción de azúcar de la zafra 2024-2025 alrededor de las 165.000 toneladas, el nivel más bajo en más de un siglo. Como las normas de autenticidad exigen que sus productores utilicen insumos nacionales, la escasez de melaza amenaza su industria ronera.

La premiumización no ocurre solo dentro de la botella. También se construye alrededor de ella. El ron se mercadea como parte de un estilo de vida compuesto por turismo, música, gastronomía, cigarros, fiestas y tradición. Frente a otros destilados que han construido su prestigio alrededor de la sobriedad o la distinción, el ron ofrece sociabilidad, placer y una forma de lujo relajado.

Esa asociación extiende la cadena de valor más allá de la destilería. En distintos países del Caribe, los centros de visitantes combinan historia, producción, degustaciones y tiendas. La visita educa al consumidor, lo acerca a productos de mayor precio y convierte la destilería en atracción turística y plataforma de fidelización. Los festivales especializados amplían ese ecosistema al reunir marcas, expertos y consumidores. En Puerto Rico, la edición de Taste of Rum de 2026 reunió cerca de 1.800 asistentes y presentó más de 150 expresiones.

En 2021, el ministro de Turismo de Jamaica propuso convertir esa oferta en una experiencia multidestino que conectara el patrimonio ronero de Cuba, Barbados y Jamaica. La idea podría extenderse a Puerto Rico, República Dominicana y otros productores para diversificar la oferta de las economías insulares. La botella lleva el Caribe al mundo; el turismo del ron intenta llevar al mundo de regreso al Caribe.

Ese potencial todavía se mide poco. Los países publican estadísticas sobre exportaciones y llegadas de visitantes, pero rara vez calculan cuántos viajeros llegan motivados por destilerías, festivales o rutas, cuánto gastan y cuántos empleos sostienen. La región produce buena parte de la historia que vende el ron, aunque no siempre controla las compañías y los canales que convierten esa historia en ganancias.

El ron comenzó como un subproducto de la economía azucarera y terminó convertido en una de las expresiones culturales más reconocibles de América Latina y el Caribe. Su nueva oportunidad no consiste necesariamente en producir más caña ni vender más litros, sino en dominar la manufactura, la distribución y el relato que permite que cada botella valga más.

La próxima vez que alguien pida un mojito, una piña colada, un daiquirí o un cubalibre, probablemente estará pensando en el sabor, la música o las vacaciones. Dentro de la copa también habrá siglos de agricultura, comercio, turismo y construcción de marcas. La caña continúa siendo el principio de la historia. El verdadero negocio comienza después.

El autor es escritor y consultor en comunicación política e institucional. Analiza política, sociedad y dinámicas de movilidad en América Latina, con énfasis en sus implicaciones institucionales y en la construcción de comunidad política.