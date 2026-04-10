Cuando la ciencia local mira al cielo y advierte: menos lluvia para Panamá

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Por décadas hemos repetido que Panamá es un país privilegiado por su abundancia de agua. Sin embargo, la evidencia científica más reciente nos obliga a matizar —y a tiempo— ese relato cómodo. Un estudio desarrollado por estudiantes de la Maestría Científica en Recursos Hídricos de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), con el apoyo de SENACYT y en colaboración con la empresa española The Weather Partner (TWP), confirma con datos robustos lo que muchos ya intuíamos: está lloviendo menos, y no se trata de una percepción pasajera.

El documento “Precipitación en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá: proyecciones al 2050” se basa en algo excepcional a escala internacional: más de 120 años de registros continuos de lluvia, con información cada 15 minutos, provenientes de una red de 56 estaciones pluviográficas operadas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Esta continuidad, iniciada en 1905 en estaciones como Gamboa y Alhajuela, permite detectar tendencias climáticas con alta certeza estadística, sin recurrir a la especulación.

Los resultados son claros y, para quien quiera verlos, preocupantes. Desde aproximadamente 1995, la precipitación anual en la cuenca del Canal muestra una tendencia descendente sostenida. En estaciones críticas para la recarga de los lagos —como Agua Clara— la reducción alcanza valores del orden de cientos de milímetros por década. No se trata de un año seco aislado, sino de una señal persistente que ya está alterando el balance hídrico del sistema.

¿Por qué esto importa? Porque toda el agua que permite abastecer a más de dos millones de personas y operar el Canal de Panamá proviene exclusivamente de esa cuenca de 3,000 km². Por ahora, no hay fuentes alternativas. Cada milímetro de lluvia que deja de caer implica menos agua en los hogares, menos agua para las actividades productivas, menor capacidad de tránsito y más tensión entre usos, así como decisiones operativas cada vez más complejas.

Lo novedoso —y destacable— del estudio no es solo su diagnóstico, sino cómo se llegó a él. Aquí entra en escena la tecnología de punta: un sistema integral de inteligencia climática. Para proyectar el futuro de la lluvia no bastan los modelos climáticos globales, que operan a escalas demasiado gruesas. El equipo aplicó downscaling dinámico con el modelo WRF, refinando la información climática hasta una resolución sin precedentes en Panamá: celdas de 3 km × 3 km. Esto permite “ver” cómo la topografía local —montañas, valles y subcuencas— modula la precipitación.

Este proceso es intensivo en big data, ciencia de datos e inteligencia artificial, y demandó el uso prolongado de supercomputadoras, con miles de horas de cómputo. La metodología sigue estándares internacionales y contó con la guía metodológica del Instituto Max Planck de Alemania, referente mundial en modelación climática, particularmente en el uso riguroso de modelos físicos y estadísticos para el análisis del cambio climático.

Las proyecciones al 2050, bajo un escenario de altas emisiones (SSP3-7.0), indican que la tendencia a la baja persistiría, con una reducción promedio cercana al 10% de la precipitación anual respecto a los niveles actuales. El mapa resultante no es uniforme: algunas zonas de la cuenca muestran caídas más marcadas que otras, información clave para priorizar inversiones y ajustar reglas operativas con precisión geográfica. Nuestros investigadores están anuentes en que este trabajo es solo una primera aproximación y que sería importante ir más allá y profundizar con otros modelos, otras trayectorias climáticas (SSP) y un horizonte hasta el 2100.

Conviene subrayar otro aspecto poco visible, pero fundamental: el talento humano. Este trabajo fue desarrollado por jóvenes profesionales panameños, estudiantes de maestría, financiados principalmente por SENACYT, que apostó a formar capacidades locales en temas estratégicos para el país. La alianza con The Weather Partner, una empresa especializada en análisis climático avanzado y modelación numérica, demuestra que la cooperación entre academia, sector privado e instituciones públicas no solo es posible, sino altamente efectiva.

La ciencia no toma decisiones; las informa. Este estudio no pretende alarmar, sino poner evidencia sólida sobre la mesa para que Panamá planifique con anticipación su seguridad hídrica, su infraestructura y la operación de su principal activo estratégico. Ignorar estas señales sería, ahora sí, una decisión sin sustento técnico.

En tiempos donde abundan opiniones y escasea el rigor, reconforta saber que desde nuestras universidades se está produciendo conocimiento de clase mundial, con tecnología de punta y con relevancia directa para el desarrollo nacional. El cielo está hablando; la ciencia ya lo tradujo en datos. Nos toca escuchar.

El autor es exvicepresidente de Ambiente, Agua y Energía de la Autoridad del Canal de Panamá.