Cuando la ciencia nos deja atrás

Existe un fenómeno muy particular en el mundo científico que trata de la ausencia de mujeres en la ciencia. No me refiero tanto a la limitada participación de mujeres en los campos de estudio científicos —que es un problema en sí mismo— sino a la escasez de mujeres como sujetos de investigación. Para que un estudio de investigación sea más certero, debe ser representativo de la población en general. Si no incluimos a mujeres —obvio, en estudios que apliquen— los resultados no son representativos para ellas.

La regulación internacional que requiere la participación de mujeres en estudios clínicos fue implementada apenas en 1993. Eso quiere decir que el fundamento de los estudios médicos fue construido sin la representación de mujeres. Ustedes pensarán: ¿y eso cómo me afecta?Bueno, nos afecta mucho. La mayoría de los estudios médicos se realizaron tradicionalmente en hombres blancos de mediana edad. Por ejemplo, el clásico síntoma del ataque al corazón —dolor en el brazo izquierdo y presión en el pecho— aplica mayormente a hombres. Las mujeres son frecuentemente mal diagnosticadas de problemas cardíacos, con referencias a estrés, trastornos de pánico o hasta reflujo de ácido estomacal. Las mujeres mueren más frecuentemente por ataques al corazón que los hombres, debido a malos diagnósticos, falta de reconocimiento de los síntomas y tratamientos menos agresivos.

Además, las mujeres son más propensas a sufrir efectos secundarios por medicamentos, ya que generalmente son excluidas de ensayos clínicos para estudios de fármacos. Asimismo, las mujeres pasan un 25% de sus vidas sufriendo de enfermedades debilitantes como la endometriosis, la cual puede tomar hasta 10 años en ser diagnosticada.

¿Han visto esos videos de las pruebas de choque de carros que usan maniquíes? Esas pruebas utilizan maniquíes modelados con las medidas de hombres, lo que resulta en un 73% más de lesiones graves en mujeres. La regulación internacional que exige el uso de maniquíes modelados conforme al físico femenino está propuesta para ser implementada en 2028.

Como estos, hay muchos más ejemplos donde la ciencia ha dejado atrás a las mujeres. Temas como la menstruación, menopausia, enfermedades crónicas y otros, simplemente no han sido estudiados. Apenas recientemente estamos escuchando a la comunidad científica referirse a estos temas.

Este año, 2025, Melinda Gates anunció su interés por invertir fuertemente en temas de salud de la mujer, a través de Pivotal Ventures y la Fundación Bill y Melinda Gates. Ha sido ella quien ha destinado miles de millones de dólares a abordar áreas con escasa financiación, como la mortalidad materna, las enfermedades autoinmunes, la salud mental, la anticoncepción e infecciones que afectan a las mujeres. Se centra en la investigación rápida e impactante para superar las deficiencias de la ciencia tradicional. Entre sus principales iniciativas se incluye la propuesta de donar 2,500 millones de dólares de la Fundación Gates a la iniciativa Acción por la Salud de la Mujer.

Para lograr el cambio de atención a temas de salud de la mujer, es necesario entrenar a más mujeres en campos de las ciencias de la salud. Este año también inició la clase inaugural de la Escuela de Medicina Alice L. Walton (AWSOM, acrónimo en inglés que suena similar a genial). Es una nueva escuela de medicina fundada por la filántropa Alice Walton, heredera de Walmart y considerada la mujer con más dinero del mundo, que busca revolucionar la atención médica con un enfoque integral: artes, humanidades, bienestar y salud rural. Ofrece matrícula gratuita para las primeras cinco cohortes, con el fin de formar médicos compasivos para áreas vulnerables.

Se trata, pues, de mujeres ayudando a mujeres. Sin embargo, este debe ser un cambio más integral y de todos. En Panamá podemos aportar incluyendo a más niñas en áreas de estudio como ciencias, ingenierías, tecnología, artes y matemáticas (STEAM); fomentando su curiosidad, su amor por la lectura y el estudio; y participando en investigaciones relacionadas con temas de salud que afectan a mujeres de manera desproporcionada.

La autora es científica y doctora en salud pública, Universidad de South Florida, Ciudad del Saber, Panamá.