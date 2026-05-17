Cuando la cocina panameña cambia: Entre tradición, fusión y memoria gastronómica

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En los últimos años, la cocina ha experimentado renovaciones impulsadas por nuevas tendencias, técnicas y propuestas de fusión, entendidas como la mezcla de tradiciones, ingredientes y estilos culinarios.

En este contexto, muchas preparaciones ya no se reproducen de manera exacta, sino que pasan por procesos de reinterpretación, adaptación y, en muchos casos, simplificación. Estas transformaciones, cada vez más visibles, plantean una inquietud fundamental: ¿qué se conserva realmente cuando una receta cambia?

En el caso panameño, hablar de cocina tradicional no implica referirse a algo rígido e inmutable. Por el contrario, se trata de una construcción cultural moldeada por el encuentro de distintas influencias, costumbres y movimientos migratorios que, a lo largo del tiempo, han dado forma a una gastronomía diversa, dinámica y en constante reinvención.

Sin embargo, lo que hoy se observa va más allá de una evolución histórica. Las dinámicas actuales responden también a la inmediatez, a la estandarización de procesos y al ajuste a nuevos formatos de consumo. En este escenario, los ingredientes son sustituidos, técnicas se acortan y preparaciones que antes requerían tiempo, experiencia y dedicación se resuelven con mayor rapidez, alterando no solo el producto final, sino también el sentido del proceso culinario.

Esto no implica rechazar la innovación. Estas propuestas pueden enriquecer la cocina y abrir nuevas posibilidades. El problema surge cuando estas modificaciones se realizan sin una conexión real con sus orígenes y significados, pues las preparaciones tienden a perder profundidad. Se conserva el nombre del plato, pero no necesariamente aquello que le da identidad.

A esto se suma otro factor menos visible, pero igual de importante: la manera en que estas prácticas se transmiten entre generaciones. Muchas de estas elaboraciones no han quedado registradas en textos, sino que se han preservado a través de la práctica y la experiencia cotidiana. Cuando esta herencia deja de compartirse, no solo cambia la forma de cocinar, sino que también se debilita el vínculo con lo que estos platos representan dentro de la memoria colectiva.

Por ello, el papel de quienes aún conservan estas formas de cocinar y compartir la comida resulta crucial. Más que repetir recetas, se trata de reconocer los procesos, los tiempos y las decisiones que les dan sentido. Recuperar estas expresiones culinarias no implica detener el cambio, sino permitir que la cocina continúe creciendo con mayor conciencia y continuidad.

Al final, el desafío no radica en elegir entre tradición y fusión, sino en encontrar un punto de encuentro entre ambas. La cocina cambia constantemente, pero el valor de sus procesos y de las historias que la acompañan ayuda a que estos cambios no impliquen una pérdida de lo que representan. En ello también se preserva la manera en que nos relacionamos con la comida y con nuestra cultura.

En un país como Panamá, la gastronomía seguirá reformulándose de manera natural. Lo importante es conservar aquello que le da valor, para que esa realidad no pierda su significado.

La autora es arquitecta y estudiante de la licenciatura en Gastronomía de la Universidad de Panamá.