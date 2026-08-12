Cuando la complejidad fiscal se convierte en un impuesto invisible

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Durante años, el gran debate tributario internacional giró alrededor de cuánto debían pagar las empresas. Hoy, sin embargo, una nueva realidad está ocupando el centro de la conversación: el costo de cumplir. Paradójicamente, para muchas organizaciones el verdadero desafío ya no es únicamente la carga tributaria, sino la creciente complejidad para administrarla.

El más reciente 2026 Global Tax Policy Survey de Deloitte, elaborado con la opinión de más de mil líderes de impuestos y finanzas en 28 jurisdicciones, confirma una tendencia que se viene consolidando desde hace varios años: el cumplimiento tributario se ha convertido en uno de los principales factores que condicionan las decisiones de inversión, la transformación tecnológica y hasta el diseño de los modelos de negocio.

Los datos son reveladores. Casi el 40% de los encuestados identifica el aumento de las obligaciones de cumplimiento como el principal problema que enfrentan sus organizaciones, mientras que el 84% espera mayores exigencias de transparencia y divulgación pública durante los próximos dos o tres años. No se trata simplemente de presentar más declaraciones; hablamos de recopilar más información, mantener datos de mejor calidad, responder a múltiples autoridades tributarias y adaptarse a normas que cambian constantemente.

Este fenómeno tiene una consecuencia que pocas veces se discute: la complejidad también es un costo económico. Cada nueva obligación implica inversión en sistemas, talento especializado, controles internos y asesoría técnica. En otras palabras, existe un “impuesto invisible” que no aparece en las leyes tributarias, pero que afecta directamente la competitividad de las empresas y, en última instancia, de los países.

Resulta interesante que el propio estudio muestre una percepción ambivalente frente a la digitalización. La mayoría de los ejecutivos reconoce que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías pueden mejorar significativamente la precisión y eficiencia del cumplimiento tributario. Sin embargo, también advierten que la transición hacia esos nuevos modelos exige inversiones importantes y, en el corto plazo, incluso puede incrementar la complejidad operativa. La tecnología ya no es una opción, pero tampoco representa una solución automática.

Otra conclusión merece especial atención para economías como la panameña. A medida que los países implementan reglas internacionales más estrictas, la competencia fiscal ya no gira exclusivamente alrededor de tasas impositivas más bajas.

Cada vez cobra mayor relevancia la utilización de incentivos tributarios inteligentes para atraer inversión, talento y actividades con verdadero contenido económico. El estudio refleja precisamente esa tendencia: los gobiernos están utilizando con mayor intensidad los incentivos como herramienta de política pública para competir en un entorno internacional mucho más exigente.

Esto representa una oportunidad para Panamá. Nuestro país ha dado pasos importantes para fortalecer su credibilidad internacional y adaptarse a los nuevos estándares globales. Pero el siguiente reto consiste en lograr que ese proceso no derive en una burocracia excesiva que termine afectando la capacidad de atraer inversión legítima. Cumplir con los estándares internacionales y mantener un entorno competitivo no son objetivos incompatibles; por el contrario, deben avanzar de la mano.

Las autoridades tributarias también enfrentan un enorme desafío. La digitalización, el intercambio automático de información y el uso de inteligencia artificial ofrecen herramientas poderosas para mejorar la fiscalización, pero también deben servir para simplificar procesos, reducir cargas administrativas y generar mayor certeza jurídica. La confianza entre contribuyentes y administraciones tributarias se construye tanto con controles efectivos como con reglas claras y procedimientos razonables.

Quizás la principal enseñanza del estudio sea que la política tributaria del futuro ya no puede medirse únicamente por la cantidad de ingresos que recauda. También debe evaluarse por la facilidad con la que los contribuyentes pueden cumplir, la estabilidad de las reglas y la confianza que genera para invertir.

Porque un sistema tributario moderno no es necesariamente el que exige más información, sino el que logra el difícil equilibrio entre transparencia, eficiencia y competitividad. Y en un mundo donde la complejidad parece crecer cada año, la verdadera ventaja competitiva será la capacidad de simplificar sin renunciar a la integridad del sistema.

El autor es socio líder Deloitte Panamá.