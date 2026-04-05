Cuando la diferencia se convierte en fortaleza

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

En un mundo que muchas veces mide la inteligencia en líneas rectas, lectura rápida, escritura perfecta, respuestas inmediatas, hay mentes que aprenden a moverse en direcciones diferentes. No más lento. No menos capaces. Distinto.

Yo soy una de ellas.

Tengo dislexia severa.

Durante años, esa palabra fue un peso silencioso. En el salón de clases, significaba leer más despacio mientras los demás avanzaban. Significaba sentir que el tiempo nunca estaba de mi lado. Significaba, muchas veces, frustración.

Pero también se convirtió en algo más: aprender a ver el mundo de otra manera.

Mientras otros veían palabras, yo empecé a ver imágenes. Mientras otros seguían estructuras, yo encontraba conexiones. Mientras otros memorizaban, yo entendía desde la intuición. Y sin darme cuenta, lo que parecía una dificultad empezó a convertirse en una forma distinta y poderosa de pensar.

Porque la dislexia no es falta de inteligencia.Es otra forma de definirla.

Una que no siempre cabe en los sistemas tradicionales.

Más allá de las etiquetas

En muchos entornos educativos, las diferencias todavía se perciben como limitaciones. Se corrigen, se esconden o se intentan “normalizar”.

Pero la verdadera inclusión no consiste en hacer que todos sean iguales.

Consiste en permitir que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial desde quien es.

Mi camino no ha sido fácil. Ha requerido esfuerzo constante, adaptaciones, paciencia y, sobre todo, confianza en mí mismo y en quienes han creído en mí.

Pero también ha estado lleno de logros que nacen precisamente de esa diferencia.

He escrito libros infantiles inclusivos, traducidos al inglés y al braille, porque creo profundamente que todos los niños merecen verse reflejados en las historias que leen.

He encontrado en el arte una forma de expresión donde las palabras no son una barrera, sino una puerta.

Aprendí el lenguaje de señas.

He aprendido que pensar distinto no es un obstáculo. Es una ventaja.

Lo que nadie ve

Lo más difícil de la dislexia no es leer.

Es lo que no se ve.

Es el esfuerzo invisible detrás de cada tarea.

Es una duda constante.

Es el miedo a no ser suficiente en un sistema que muchas veces no está diseñado para ti.

Pero también es donde se forma la resiliencia.

Donde se aprende a insistir.

Donde se construye carácter.

Una invitación a mirar distinto

No escribo esto para hablar de una condición.

Escribo esto para cambiar una mirada.

La educación, la sociedad y las oportunidades no pueden seguir dependiendo de un solo tipo de mente.

Porque algunas de las ideas más innovadoras, creativas y humanas nacen precisamente de quienes tuvieron que aprender a pensar diferente.

Hoy entiendo que mi dislexia no es algo que tengo que superar.

Es algo que me define, me impulsa y me diferencia.

Y si algo he aprendido, es esto:

Las dificultades no determinan hasta dónde puedes llegar.

Pero la manera en que decides verlas, sí.

La verdadera limitación nunca ha sido la dislexia, sino la mirada de quienes aún no comprenden que la inteligencia no tiene una sola forma.

Por eso, más que pedir que cambiemos quienes somos, tal vez lo que necesitamos es una sociedad que se detenga, que mire de verdad y que entienda que detrás de cada diferencia hay una historia, un esfuerzo silencioso y un potencial que solo espera ser visto.

El autor es estudiante de 11.º grado en Magen David Academy.