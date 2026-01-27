Panamá, 27 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    |
    Extensión de horarios en centros de salud

    Cuando la ignorancia legisla, la salud pública paga

    Angel Gómez

    La Asamblea Nacional ha aprobado el proyecto de Ley No. 19, que extiende los horarios de atención en centros de salud del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social. Esta decisión ha sido presentada como un avance para mejorar el acceso, pero en realidad se trata de un error técnico, legal y económico que pone en riesgo la salud pública.

    Legislando desde el desconocimiento

    Resulta alarmante el nivel de desconocimiento técnico con el que se ha promovido esta ley. Escuchar a un diputado afirmar que “los ratones y las culebras no pican hasta las 3:00 de la tarde” como justificación legislativa no solo es irresponsable: es una burla a la ciencia, a la medicina y a la gestión sanitaria. Las emergencias no tienen horario, pero tampoco se resuelven abriendo instalaciones sin capacidad técnica ni resolutiva. La política pública no se construye con frases de sobremesa.

    Atención primaria no es urgencia

    Los centros de salud no son hospitales. Son espacios de atención primaria, diseñados para prevención y atención básica. No cuentan con infraestructura crítica, personal especializado, medicamentos de alta complejidad ni capacidad para resolver emergencias graves. Extender horarios no cambia su naturaleza. Solo crea una ilusión de cobertura que puede costar vidas.

    La mentira de las picaduras de serpientes

    Se ha utilizado el argumento de las picaduras de serpientes para justificar esta ley. La realidad es otra: en Panamá no se producen antivenenos. Todos son importados, costosos, de baja rotación, con alto riesgo de vencimiento y requieren estricta cadena de frío. Su manejo corresponde a hospitales de segundo y tercer nivel. Pretender lo contrario es desinformar deliberadamente a la población.

    El impacto económico oculto

    Esta ley implica aumento de planilla, mayores gastos en servicios básicos, seguridad, insumos y logística, además de duplicar funciones hospitalarias. Todo ello se financiará con recursos públicos en un sistema ya sobrecargado. Desde la gerencia sanitaria, esto viola el principio de eficiencia del gasto y evidencia una ausencia total de planificación.

    Conclusión

    Se equivocan quienes abanican este proyecto bajo la narrativa de “mejorar el acceso”. El Ejecutivo no debe sancionarlo. Mejorar el acceso sin capacidad resolutiva es engañar. Se crean falsas expectativas y se expone a la población a atención inadecuada y mayor riesgo sanitario.

    El proyecto de Ley No. 19 no es una solución. Es un problema maquillado de buena intención. Cuando la ignorancia legisla, la salud pública pierde, el Estado gasta y la población paga. Este error aún puede corregirse.

    El autor es especialista en gerencia de hospitales.

    Angel Gómez


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias del IMA: lugares de venta para el martes 27 de enero. Leer más
    • Estados Unidos enviará cuatro helicópteros Black Hawk a Panamá para ejercicios de entrenamiento conjunto. Leer más
    • Comando Sur de Estados Unidos dona a Panamá cuatro lanchas para fortalecer la seguridad del Canal. Leer más
    • Potabilizadora de Chilibre suspenderá operaciones este fin de semana por trabajos técnicos. Leer más
    • Playa Prieta reabre con nuevo nombre y reglas en el Casco Antiguo. Leer más
    • Playa Prieta vuelve al público entre llamados a proteger su valor histórico y ambiental. Leer más
    • PASE-U 2025: estos son los requisitos para cobrar el último pago, según el Ifarhu. Leer más