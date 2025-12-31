Cuando la inteligencia artificial expone las consultoras

Exclusivo Suscriptores

El escándalo que salpicó a la consultora Deloitte en Australia, tras descubrirse que un informe oficial de más de doscientas páginas, elaborado con ayuda de inteligencia artificial (IA), contenía citas falsas y datos inventados, no fue un simple error técnico. Fue la evidencia de un problema sistémico. La firma devolvió parte del dinero cobrado al Estado, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. El caso expuso las grietas de un modelo que durante décadas vendió precisión y credibilidad como bandera para legitimar acciones gubernamentales, pero que ahora tropieza ante herramientas capaces de generar con la misma facilidad información y ficción convincente.

El problema no es la inteligencia artificial. El verdadero riesgo surge cuando quienes deberían garantizar calidad y veracidad usan la tecnología para ahorrar dinero y reemplazar talento humano especializado. El informe de Deloitte incluyó referencias académicas inexistentes, sentencias judiciales inventadas y fuentes imposibles de rastrear. La consultora corrigió el documento, admitió el uso de IA y reembolsó parte del contrato, pero la confianza, ese activo intangible esencial en su negocio, es mucho más difícil de recuperar que un pago gubernamental.

Firmas como Deloitte aún conservan cierta credibilidad técnica. Sus análisis influyen en políticas públicas, regulan mercados y moldean decisiones económicas de alto impacto. Cuando un gigante de este calibre entrega un trabajo plagado de errores básicos, queda al descubierto una falla estructural denunciada desde hace años. La IA puede ser una herramienta poderosa para procesar datos y sintetizar documentos, pero su uso exige verificación rigurosa, trazabilidad metodológica y responsabilidad profesional. En Panamá, automatizar el negocio de justificar privatizaciones, externalizaciones y licitaciones con dinero público no puede delegarse a algoritmos sin que la memoria institucional de los servidores públicos lo note.

Este episodio reabre un debate urgente: los gobiernos que externalizan análisis complejos en consultoras privadas deben exigir estándares más altos, no más bajos. La velocidad que promete la tecnología es tentadora, pero no puede sustituir el rigor del pensamiento crítico. El informe australiano demostró que una máquina puede redactar con fluidez, pero no discernir entre verdad y mentira. Esa tarea sigue siendo humana. ¿Cuántos informes de la unificación en salud en Panamá circulan ya sin escrutinio, legitimando decisiones contramayoritarias que afectan las finanzas de la Caja de Seguro Social?

Las implicaciones van más allá de un contrato fallido. Si los Estados subcontratan decisiones estratégicas y estas se alimentan de contenido generado por algoritmos sin supervisión, la calidad de las políticas públicas queda a merced de la probabilidad, no del análisis. La precisión deja de ser una obligación y se convierte en una apuesta. Y eso es un lujo que la sociedad no puede permitirse.

El caso Deloitte debería servir de advertencia. La inteligencia artificial ya forma parte del ecosistema del conocimiento, pero su integración exige transparencia, controles estrictos y una cultura que priorice la verificación sobre la apariencia de eficiencia. No basta con corregir un documento o devolver dinero. Hay que revisar los procesos, fortalecer la supervisión y asumir que la confianza no se recupera con un simple parche. En Panamá, ¿quién verificó que la unificación en salud, en el actual contexto de estanflación, no aumentará la deserción de trabajadores formales hacia contratos por servicio profesional, en detrimento de la recaudación para las pensiones del Seguro Social?

En un mundo donde los textos se producen más rápido de lo que pueden verificarse, la ética profesional se erige como el último bastión frente a la ilusión de precisión que venden las máquinas. El valor del conocimiento no está en escribir mucho ni en escribir rápido. Está en analizar con rigor, en prever consecuencias y, sobre todo, en no confundir productividad con credibilidad.

El autor es médico sub especialista.