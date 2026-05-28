Cuando la justicia deja de ser equilibrio

Exclusivo

La autoridad pierde sentido cuando un proceso se aleja de la verdad y deja el dolor humano expuesto a intereses y conveniencias.

La justicia existe para sostener el equilibrio cuando una persona no puede defenderse sola frente al abuso, la fuerza, el poder o la manipulación. Su razón de ser no es adornar expedientes, sino proteger derechos, valorar pruebas, escuchar con responsabilidad y actuar con independencia. Cuando esa función se debilita, se golpea la confianza de toda una sociedad.

Hay procesos que involucran a niños, adultos mayores, personas vulnerables o familias marcadas por el dolor. En esos escenarios, no puede tratarse igual un trámite ordinario que una situación donde están en juego la dignidad, la integridad, la seguridad emocional o el futuro de un ser humano. Allí cada decisión pesa, cada demora lastima y cada omisión puede convertirse en otra forma de daño.

Resulta grave cuando un proceso deja de buscar la verdad y empieza a moverse entre intereses, presiones o conveniencias. La justicia pierde su esencia cuando la balanza no se inclina hacia los hechos, sino hacia la influencia, los recursos o la capacidad de orientar el camino hacia determinado beneficio. En ese momento, el sistema deja de ser refugio y comienza a generar desconfianza.

Todo proceso requiere abogados, funcionarios, peritos, jueces, fiscales, defensores y procedimientos. Eso forma parte del funcionamiento institucional. El problema aparece cuando el sufrimiento humano se convierte en oportunidad y el expediente deja de servir a la verdad. Allí no hablamos solo de una falla administrativa; hablamos de una herida moral al concepto mismo de justicia.

Un niño no puede ser tratado como una pieza dentro de una disputa de adultos. Un adulto vulnerable no puede quedar atrapado entre intereses que ignoran su bienestar. Una víctima no debe revivir su dolor ante un sistema que la escucha tarde, mal o con indiferencia. La justicia debe impedir que el procedimiento se convierta en castigo para quien acudió buscando protección.

La autoridad no existe para inclinar la balanza hacia quien más puede, más paga o más presiona. Existe para sostenerla del lado de la ley, la verdad y la dignidad humana. Cuando se olvida ese principio, la persona afectada no solo enfrenta el hecho que originó el conflicto; también queda expuesta al desgaste, al miedo y a la sensación de que su vida puede ser decidida por otros sin verdadera consideración humana.

El abuso institucional no siempre se presenta con gritos o golpes. A veces aparece en una demora injustificada, una respuesta evasiva, una orientación interesada, una prueba ignorada, una protección que no llega o una decisión que mira más la conveniencia que los hechos. Son formas silenciosas de violencia contra quienes menos fuerza tienen para resistir.

La justicia no puede limitarse a cumplir formalidades. Un expediente puede estar lleno de documentos, fechas, firmas y sellos, pero vacío de sensibilidad. La legalidad no debe encubrir indiferencia ni el trámite convertirse en excusa para abandonar a quien necesita una respuesta urgente.

En los casos donde hay niños, el deber es aún mayor. La niñez no puede esperar al ritmo de la burocracia ni quedar sometida al interés de adultos que utilizan el conflicto como instrumento de control, venganza o presión. Cada institución debe medir el impacto de sus actuaciones sobre la vida emocional, familiar y social de ese menor.

También existen adultos que, por edad, enfermedad, dependencia económica, miedo o desconocimiento, quedan en desventaja frente a quienes manejan mejor los caminos del poder. Si el sistema no reconoce esas desigualdades, termina favoreciendo al más fuerte y dejando solo al vulnerable.

La verdadera autoridad no se mide por el cargo, sino por la rectitud con que se ejerce. Quien representa la ley no puede servirse de ella. Quien decide no puede olvidar que detrás de cada expediente hay una vida, una familia, una historia y una consecuencia. El poder institucional solo tiene legitimidad cuando se ejerce para proteger, no para desgastar.

Por eso, el país necesita hacerse una pregunta necesaria: ¿quién responde cuando un proceso se desvía de su propósito?, ¿cuando una persona vulnerable queda atrapada entre intereses ajenos?, ¿cuando la autoridad no equilibra y permite nuevas formas de abuso?, ¿cuando la ley termina siendo utilizada contra quien necesita amparo?

La justicia no puede ser fuerte solo con el débil ni cuidadosa únicamente con el poderoso. Su legitimidad depende de actuar con independencia, firmeza y sentido humano. Si pierde esa ruta, deja de ser garantía y se convierte en otra carga para la ciudadanía.

Porque la justicia no fue creada para negociar el dolor ni administrar silencios. Fue creada para sostener la verdad, proteger al vulnerable y recordar que la autoridad solo tiene sentido cuando sirve al equilibrio.

La autora es educadora.