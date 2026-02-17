Cuándo nace y cuándo muere la ley: la Gaceta Oficial y el sentido común jurídico

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Hay una confusión muy común y bastante peligrosa: creer que una ley “aparece” o “desaparece” solo porque se publicó en la Gaceta Oficial.

La verdad es más simple —y más justa—: la publicación no crea la ley por sí sola ni la elimina por sí sola. La publicación es el aviso oficial para que todos podamos saber qué reglas nos obligan.

Vamos por partes, y sin complicaciones.

1) ¿Cuándo “nace” una ley?

Una ley “nace” para la vida práctica cuando empieza a obligar, y eso ocurre así:

• Regla general: la ley entra en vigor desde su publicación en la Gaceta Oficial.• Excepción: si la propia ley dice “empieza a regir el día X”, entonces entra en vigor ese día, aunque se haya publicado antes.

¿Por qué importa la publicación? Porque sin ella, la ley puede estar aprobada y sancionada, pero el país no tiene una forma oficial y segura de conocerla. Y el Derecho, para ser serio, no puede funcionar como chisme de pasillo.

Esto conecta con una idea clave del Código Civil de Panamá: la ley obliga a nacionales y extranjeros, residentes o transeúntes, y la ignorancia no excusa. Esa frase solo es razonable si existe un medio oficial para enterarse. Ese medio es la promulgación y publicación.

2) ¿Cuándo “muere” una ley?

Aquí viene la parte que más se confunde: una ley no muere porque se publique.

Lo que hace que una ley deje de regir es una causa jurídica que la produzca, por ejemplo:

Derogatoria: otra ley la elimina.Modificación: otra ley la cambia (y la anterior deja de regir en lo modificado).Caducidad: la propia norma expira por tiempo o condición.Declaratoria de inconstitucionalidad: la Corte Suprema de Justicia de Panamá determina que es contraria a la Constitución.

En pocas palabras: la muerte la causa el acto jurídico, no la tinta de la imprenta.

3) Entonces… ¿para qué sirve la publicación cuando una ley “muere”?

Para algo crucial: para que la muerte sea conocida y oponible a todos.

Piénsalo como una regla de convivencia:

• Si una norma deja de existir por derogatoria o por inconstitucionalidad, eso debe publicarse para que nadie quede en la oscuridad.• Sin publicación, pasa lo peor: unos actúan como si la ley siguiera viva y otros como si ya estuviera enterrada. Resultado: inseguridad jurídica, arbitrariedad y conflictos innecesarios.

Por eso, tanto la ley que deroga como el fallo que declara inconstitucional deben ser públicos, y su publicación en la Gaceta vuelve esa decisión conocible para toda la población, no solo para la Asamblea, el Ejecutivo, la Corte o las partes del proceso.

4) La idea central, en una sola frase

La vigencia de una ley depende de una causa jurídica; la publicación permite que esa vigencia —o su cese— sea exigible frente a todos.

Ejemplo rápido, sin tecnicismos.

• Se aprueba una ley y se publica hoy: desde hoy obliga (salvo que diga otra fecha).• Años después, se aprueba otra ley que la deroga: deja de obligar, pero ese cambio debe publicarse para que el país lo sepa oficialmente.• Si la Corte la declara inconstitucional: deja de regir por esa decisión, pero también debe publicarse para que nadie tenga que adivinar el nuevo estado del Derecho.

Conclusión

La Gaceta Oficial no es un “botón mágico” que crea o destruye leyes. Es el mecanismo de publicidad que hace posible algo básico: que las reglas del país sean conocibles y, por tanto, justas y aplicables.

El autor es exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.