Cuando Panamá late por sus donantes

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Cada 14 de junio, el mundo conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre. Más que una fecha simbólica, es una oportunidad para recordar una verdad esencial: la sangre no se fabrica, no se compra y no aparece cuando la emergencia ya está encima. La sangre solo puede venir de otra persona.

En Panamá, muchas familias conocen la donación de sangre en uno de sus momentos más difíciles: cuando un ser querido necesita una cirugía, cuando un paciente con cáncer requiere continuar su tratamiento, cuando una madre enfrenta una complicación obstétrica o cuando una persona accidentada llega a urgencias. En ese instante, la sangre deja de ser un tema lejano y se convierte en una necesidad inmediata.

Pero ningún sistema de salud debería depender únicamente de la urgencia. La donación voluntaria de sangre debe dejar de ser una respuesta desesperada y convertirse en una práctica ciudadana, regular e informada. Necesitamos pasar de la reacción a la prevención; del llamado angustiado por un familiar a la decisión consciente de donar porque alguien, algún día, puede necesitarlo.

Ese es el verdadero sentido de conmemorar este mes: reconocer a quienes ya donan voluntariamente y, al mismo tiempo, invitar a más personas sanas a hacerlo de forma periódica y solidaria. Donar sangre no debería verse como un acto extraordinario reservado para momentos dramáticos, sino como una forma concreta de cuidar la vida de otros.

Cuando una persona dona sangre, no sabe quién la recibirá. Tal vez sea un niño, una madre, un paciente oncológico, una persona en cirugía, alguien que sufrió un accidente o un adulto mayor. Ese anonimato hace que el acto sea todavía más generoso: se ayuda sin esperar reconocimiento, sin pedir nada a cambio y sin conocer el rostro de quien se beneficia.

Sin embargo, para que más personas donen, no basta con pedirlo. Hay que educar. Persisten mitos, temores y desinformación sobre el proceso. Algunas personas creen que donar debilita, enferma o toma demasiado tiempo. Otras simplemente nunca han recibido una invitación clara, cercana y confiable para hacerlo. La cultura de donación no se impone; se construye con información, confianza y experiencias positivas.

También debemos hablarle a los jóvenes. La donación voluntaria empieza mucho antes de cumplir 18 años. Empieza cuando una familia enseña solidaridad, cuando una escuela habla de salud y ciudadanía, cuando una universidad promueve servicio y cuando una empresa entiende que el bienestar de sus colaboradores también puede convertirse en impacto social.

En el espíritu de #PanamaLate, este mes nos invita a mirar la donación de sangre como un compromiso de país. No como una campaña aislada, no como una respuesta de emergencia, sino como una causa común que nos recuerda que todos podemos ser parte de la solución.

Panamá late cuando un donante decide regalar una parte de sí para salvar vidas. Late cuando una empresa abre sus puertas a una jornada. Late cuando una universidad educa a sus estudiantes. Late cuando una familia conversa sobre la importancia de donar. Late cuando un paciente recibe a tiempo lo que necesitaba para seguir viviendo.

La meta no debería ser buscar sangre cuando falta. La meta debería ser que nunca falte.

Para lograrlo, necesitamos más información, más confianza, más educación y más participación ciudadana. Este 14 de junio, el mejor homenaje a los donantes voluntarios no es solo agradecerles. Es seguir su ejemplo.

Porque cuando una persona dona sangre, Panamá late más fuerte.

El autor es médico y presidente de la Fundación Sangre Panamá.