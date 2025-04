Cuando todo es silencio

Exclusivo Suscriptores

Todos escuchamos al presidente decir que no necesitaba compañeros de viaje para enfrentar la peor crisis en materia de soberanía que hemos tenido desde la invasión de Estados Unidos. Nadie se explica bien qué ocurre en el país, mientras la administración Trump se ha hecho dueña del relato. Desde aquí exigimos que lleven a los visitantes del «norte» a ver el nuevo Canal, como si fueran a caer en cuenta de que están hablando paja y se irán pidiendo disculpas, una ingenuidad muy a nuestro nivel.

Leo un ¿comunicado? en X, de parte del canciller Martínez-Acha: dos imágenes llenas de errores gramaticales, medias verdades, excusas y llamados a fomentar «espacios de diálogo» con la sociedad civil que, de darse, terminarán en el mismo lugar en el que quedaron las intervenciones ciudadanas sobre la CSS. Dice el canciller que el asunto es más complejo que un tuit, no acepta críticas y nos invita a investigar. Lo que pasa es que no quiere que piensen distinto a él ni que le cuestionen su estrategia: quiere que la compren como la buena.

Todo es silencio cuando, encima, nuestros periodistas de edición estelar, que tanta influencia tienen y tan agremiados están, no consiguen poner nuestra parte del relato en órbita. No son capaces de escribir artículos en las principales cabeceras del mundo ni de dar entrevistas sobre lo que aquí pasa: no tienen cobertura internacional, y nos tienen tan aislados como la diplomacia de este gobierno.

La diferencia entre esta situación y la del dictador Torrijos es que él supo encontrar compañeros de viaje. Mulino no es Chiari, no puede serlo, porque había muertos sobre la mesa, esa es la verdad: el mundo nos miró porque nos habían disparado. Este gobierno puede imitar a Torrijos; a Chiari, no. Porque a él le tocó gestionar un martirio que no esperábamos ni tampoco buscamos.

La diplomacia es hablar, es contar nuestra parte del relato, pero nos tienen, entre unos y otros, instalados en el silencio.