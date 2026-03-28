Cuaresma y Semana Santa: tradición, fe y reflexión en tiempos de cambio

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Entre la historia, el calendario litúrgico y las enseñanzas de nuestros mayores, este tiempo invita a comprender que la fe no es solo una herencia, sino un camino de transformación interior.

Cada año, cuando el calendario cristiano anuncia la llegada de la Cuaresma y la Semana Santa, surgen preguntas que van más allá de la costumbre: ¿qué significan realmente estos días?, ¿por qué durante generaciones se vivieron con profundo respeto?, ¿y por qué hoy parecen diluirse algunas de las enseñanzas que marcaron la formación espiritual de tantas familias?

Para muchos, estas prácticas no fueron simples normas religiosas, sino parte de una formación transmitida en el hogar. Padres y abuelos enseñaban que la fe también se vive en la disciplina, el sacrificio y el respeto por los tiempos sagrados. Comprender su origen permite reconocer que no son solo fechas en el calendario, sino un camino espiritual presente desde los primeros siglos del cristianismo.

El origen de la Cuaresma

La palabra Cuaresma proviene del latín quadragesima, que significa “cuarenta”. Se refiere a los cuarenta días de preparación previos a la Pascua, inspirados en la tradición bíblica.

El número cuarenta tiene un fuerte valor simbólico: el pueblo de Israel peregrinó cuarenta años en el desierto; el profeta Elías caminó cuarenta días hasta el Horeb; y Jesucristo ayunó cuarenta días antes de iniciar su misión.

Siguiendo ese ejemplo, los primeros cristianos establecieron un tiempo de penitencia, oración y conversión. Hacia el siglo IV, la Iglesia lo organizó como parte de su calendario litúrgico. Así se consolidó la Cuaresma como un tiempo de renovación interior.

Los días de guardar y el sentido de la abstinencia

Una de las prácticas más conocidas es la abstinencia de carne, especialmente los viernes. Sin embargo, su sentido va más allá de lo alimentario.

Durante generaciones, no se explicaba solo como una norma, sino como un pequeño sacrificio en memoria de Cristo. Era una forma de enseñar disciplina espiritual.

Pero la Cuaresma no se limita a lo externo. Invita a abstenerse también de actitudes que afectan la vida moral: el egoísmo, la soberbia, la indiferencia o la falta de caridad.

Renunciar a algo material tiene valor cuando se acompaña de un cambio interior.

Por eso, la tradición cristiana propone tres pilares: la oración, el ayuno y la limosna. No como obligaciones, sino como caminos para transformar la vida.

¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año?

La Semana Santa no tiene una fecha fija porque depende de la Pascua, la celebración central del cristianismo.

Los Evangelios sitúan la muerte y resurrección de Jesucristo durante la Pascua judía, que se rige por un calendario lunar. Por ello, sus fechas varían dentro del calendario solar actual.

Para unificar la celebración, la Iglesia estableció en el año 325, durante el Concilio de Nicea, que la Pascua se celebraría el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera (alrededor del 21 de marzo).

La Pascua conmemora la resurrección de Jesucristo y representa el paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la esperanza. Su nombre proviene del hebreo Pesaj, que significa “paso”, en referencia a la liberación del pueblo de Israel.

La Pascua no es solo una fecha. Es el centro del mensaje cristiano: la vida vence, la esperanza renace y siempre es posible comenzar de nuevo.

Debido a este cálculo, el Domingo de Resurrección puede celebrarse entre el 22 de marzo y el 25 de abril. A partir de esa fecha se organiza todo el calendario litúrgico.

El cálculo en la antigüedad

Antes de los sistemas modernos, la fecha se determinaba observando la primera luna llena después del equinoccio de primavera y fijando el domingo siguiente.

Luego surgió el computus, un método basado en ciclos lunares. Uno de sus fundamentos fue el ciclo metónico, que permite prever la coincidencia de las fases lunares cada diecinueve años.

Estos cálculos fueron perfeccionados durante la Edad Media, combinando fe y observación astronómica.

Tradición y reflexión en tiempos de cambio

Durante siglos, la Semana Santa se vivió con solemnidad. Las celebraciones, las procesiones y el recogimiento formaban parte de la vida familiar y comunitaria. Más que una imposición, era una formación.

Hoy, el contexto cultural ha cambiado y muchas prácticas se reinterpretan o pierden fuerza.

A lo largo del tiempo, la Iglesia también ha realizado ajustes, suavizando algunas prácticas que antes fueron más rigurosas. Sin embargo, ha mantenido una enseñanza esencial: este tiempo no se reduce a normas externas, sino que invita a una revisión personal. La pregunta no es solo qué se deja de hacer, sino qué se decide transformar en la propia vida.

Comprender el origen de estas tradiciones permite reconocer que no surgieron por casualidad, sino como parte de una enseñanza orientada a formar conciencia y fortalecer la vida espiritual.

Dentro de las enseñanzas que marcaron mi formación, hay una que aún resuena con claridad: mi padre, formado desde joven en el Hospicio y luego en el Instituto Don Bosco, conocía bien la enseñanza de la Iglesia; por eso afirmaba con certeza que el llamado Sábado de Gloria no era un día de celebración. Y tenía razón. En la tradición de la Iglesia, el Sábado Santo, durante el día, es un tiempo de silencio, recogimiento y espera, en el que se recuerda a Cristo en el sepulcro. No es aún momento de alegría, porque la Resurrección no se celebra sino hasta la Vigilia Pascual, en la noche.

Aquella enseñanza no era una simple indicación doméstica; era una forma de transmitir que la fe tiene tiempos, que cada momento litúrgico posee un sentido profundo y que el respeto por esos tiempos también forma parte de la vida espiritual.

Tal vez el desafío de nuestro tiempo no sea decidir si las tradiciones deben cambiar o mantenerse, sino comprender su significado antes de dejarlas atrás.

Porque, al final, más allá de normas o calendarios, la Cuaresma y la Semana Santa siguen invitando a lo esencial: detenernos, mirar hacia dentro y preguntarnos qué estamos dispuestos a transformar en nuestra vida.

La autora es educadora.