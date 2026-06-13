Cuba: entre la democracia y el níquel

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La isla de Cuba atraviesa una crisis sin precedentes, caracterizada por apagones de hasta dieciocho horas diarias, escasez generalizada de alimentos y medicinas, colapso hospitalario y un éxodo masivo de su población. Este deterioro coincide con el endurecimiento de las sanciones estadounidenses durante la administración Trump. Dichas medidas restringieron el acceso de la isla al combustible proveniente de Venezuela y México, países que utilizaban petróleo como forma de pago por servicios prestados por Cuba. Washington también incrementó la presión sobre inversionistas extranjeros. Mientras tanto, el liderazgo cubano se aferra a un modelo agotado y depende de la exportación de servicios médicos para sostenerse, negándose a cualquier apertura que amenace su control político.

Desde Washington y sectores del exilio en Miami, la explicación suele reducirse a señalar exclusivamente al comunismo. Sin embargo, esa narrativa resulta incompleta frente a una realidad más compleja. El régimen cubano es responsable del desastre económico, pero décadas de aislamiento no han producido los cambios políticos prometidos. Las sanciones han generado una población empobrecida y altamente dependiente de las remesas enviadas desde el exterior.

Surge entonces la interrogante de si el objetivo de la estrategia estadounidense es promover la democracia o si existen intereses económicos subyacentes. El embargo fue defendido históricamente como una herramienta de presión, pero el sistema político cubano persiste financiado, en parte, por las remesas de quienes huyeron del proyecto revolucionario. En la actualidad, el enfoque parece desplazarse hacia el valor estratégico de los recursos naturales que posee la isla.

Donald Trump aborda la política internacional desde una perspectiva pragmática y transaccional. Más allá de las disputas ideológicas heredadas de la Guerra Fría, prioriza los resultados concretos y las oportunidades comerciales. Resulta significativo que la presión económica sobre Cuba coincida con movimientos empresariales vinculados a sus reservas de níquel y cobalto.

Durante la década de 1990, el director de Sherritt International llegó a ser conocido como “el capitalista favorito de Fidel Castro”. Durante más de treinta años, las refinerías y operaciones de esta empresa canadiense representaron uno de los principales proyectos occidentales de extracción de recursos en Cuba. El 15 de mayo, Sherritt anunció cambios importantes en sus operaciones, en medio de la crisis energética y del endurecimiento de las sanciones.

El caso de Sherritt International ilustra con claridad esta situación. Tras operar minas de níquel en Cuba durante décadas, la firma anunció cambios drásticos en su presencia en la isla. Poco después, Ray Washburne, exasesor de Trump y figura cercana al entorno republicano, manifestó interés en adquirir una participación relevante en la compañía.

Es legítimo cuestionar si la presión sobre Cuba guarda relación con la relevancia estratégica de minerales críticos como el níquel y el cobalto en la economía global. Ante la transición energética impulsada por la demanda de baterías para vehículos eléctricos, estos recursos han adquirido un valor fundamental.

Cuba posee algunas de las reservas de níquel más importantes del hemisferio occidental, mientras que Estados Unidos depende en gran medida de importaciones para abastecer su demanda de minerales críticos. Bajo esta premisa, el destino de la isla podría no depender exclusivamente del conflicto entre democracia y dictadura, sino también de las riquezas ocultas bajo su suelo.

Para algunos, se trata simplemente de una coincidencia entre intereses estratégicos y oportunidades de inversión. Para otros, la secuencia resulta demasiado conveniente: la presión económica aumenta, el valor de determinados activos disminuye y aparecen inversionistas interesados en recursos considerados esenciales para la economía del futuro.

La lógica es sencilla. Si el gobierno cubano se ve obligado a abrir sectores estratégicos de su economía bajo presión, quienes ya estén posicionados podrían acceder a recursos valiosos en condiciones favorables. De este modo, el níquel cubano podría integrarse a las cadenas de producción de baterías y vehículos eléctricos que definirán buena parte del desarrollo industrial de las próximas décadas.

Sin embargo, esta hipótesis enfrenta un obstáculo evidente. Las minas de níquel no resolverán los problemas estructurales de Cuba. La infraestructura vial está deteriorada, la red eléctrica opera al límite, la agricultura es insuficiente y la población envejece mientras continúa emigrando en busca de oportunidades. Ninguna inversión minera podrá reconstruir por sí sola un país que arrastra crisis generacionales.

La pregunta fundamental no es quién controlará la minería, sino quién se beneficiará realmente de una eventual transformación. Si los recursos naturales cambian de manos mientras la mayoría de los cubanos permanece en la pobreza, muchos concluirán que la promesa de liberación fue, en realidad, un negocio disfrazado de política.

Quizás todo sea una coincidencia o una serie de decisiones económicas inconexas. No obstante, cuando las sanciones, los intereses estratégicos y los recursos minerales convergen en un mismo momento, surgen interpretaciones alternativas. En este escenario, Cuba no sería únicamente el objetivo de una cruzada ideológica, sino también una pieza relevante en el tablero de la nueva economía energética del siglo XXI.

Derrocar un gobierno y construir un país funcional son dos procesos distintos. Una eventual transición política en Cuba no garantizaría por sí sola seguridad jurídica, estabilidad institucional ni prosperidad económica. La reconstrucción sería un proceso largo, costoso e incierto, cuyo resultado dependería de la capacidad de generar instituciones sólidas y oportunidades para una población agotada por décadas de crisis.

El autor es médico sub especialista.