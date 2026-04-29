Cubriendo todas las bases

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Hemos dado inicio a la Semana de Vacunación de las Américas, la cual es una oportunidad para proteger la vida de panameños y hermanos de otros países de la región.

Cada año, la Semana de Vacunación de las Américas recuerda a los países la importancia de mantener al día los esquemas de inmunización. Esta iniciativa, impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), busca promover el acceso a las vacunas como una herramienta esencial para prevenir enfermedades, salvar vidas y fortalecer la salud pública.

Consideramos la vacunación como una de las más importantes contribuciones de la ciencia a la humanidad. Se calcula que las vacunas han logrado salvar 154 millones de vidas solo en los últimos 50 años**,** por lo que es una de las mejores inversiones que hacemos a la salud pública.

La iniciativa promueve el acceso equitativo a las vacunas, y también resalta su papel estratégico en la reducción de brotes, hospitalizaciones y muertes por enfermedades prevenibles. En un contexto donde persisten amenazas como el sarampión, la influenza, el neumococo y otras enfermedades inmunoprevenibles, vacunar a la población es una medida de responsabilidad sanitaria y social.

Los beneficios de las vacunas son claros y ampliamente documentados. En términos individuales, fortalecen el sistema inmunológico para reconocer y combatir virus y bacterias antes de que causen enfermedades graves. En términos colectivos, contribuyen a la inmunidad de nuestras comunidades, protegiendo a personas que no pueden vacunarse por razones médicas, como recién nacidos, pacientes inmunosuprimidos o adultos con condiciones crónicas.

Además, la vacunación reduce el costo sanitario de atender enfermedades prevenibles y disminuye el impacto económico en familias y sistemas de salud. En otras palabras, cada dosis aplicada representa una barrera frente a complicaciones, secuelas y pérdidas humanas que, en muchos casos, podrían evitarse. La prevención es más costo-beneficiosa que la curación.

A escala mundial, las vacunas han sido responsables de una de las mayores conquistas de la salud pública moderna. La mayor parte de las vidas salvadas corresponde a niños, especialmente por la prevención de enfermedades como el sarampión, la difteria, la tosferina y la poliomielitis. Este dato no es solo estadístico: representa millones de familias que no enfrentaron la pérdida de un hijo y sistemas de salud que evitaron colapsos por enfermedades prevenibles.

En Panamá, la vacunación también ha tenido un impacto decisivo en la protección de la población. El país ha mantenido históricamente una de las coberturas más importantes y completas de la región a través del Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud.

La Semana de Vacunación de las Américas funciona como un recordatorio de que sostener y ampliar estas coberturas es indispensable para evitar retrocesos. En salud pública, la prevención no admite descuidos; vacunar es proteger, y proteger es una obligación compartida.

Este año se estará vacunando del 23 al 30 de abril en centros de salud y policlínicas. Panamá se une a la Semana de Vacunación de las Américas bajo el lema “Métele un gol a… sarampión, influenza, neumococo,” según la enfermedad y con cara al mundial de futbol. Adicional**,** el slogan “Tu Decisión Marca la Diferencia” guiará la iniciativa.

El Ministerio de Salud de Panamá recalca que la vacunación sigue siendo una de las intervenciones más eficaces y seguras para proteger la salud individual y colectiva, y que la Semana de Vacunación de las Américas es considerada un bien público regional. Este año se propone vacunar a más de 80 mil personas solamente en Panamá.

Se está dando un énfasis particular al sarampión y tosferina (pertussis), ya que se han dado brotes en otros países de la región y es mejor estar protegidos.

Panamá tiene como objetivo aumentar la cobertura de vacunación, reforzando todos los aspectos del Programa Ampliado de Inmunización. Se estará movilizando a personal de salud a través de aire, mar y tierra para llegar a cada rincón de nuestro país.

A través de una decisión personal, podemos impactar a nuestras familias, amigos, colegas y comunidades. No dejemos de vacunarnos; hagámoslo por nosotros y por nuestros seres queridos.

La autora es doctora en salud pública.