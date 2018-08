La cuenta de luz

30 años de “democracia” y solo la vemos cuando se acercan las elecciones, recuerdo cuando el proyecto hidroeléctrico de Bayano estaba en construcción; yo trabajé allí como time keeper, en ese entonces tenía como 13 años, una obra monumental para un país que esperábamos abastecería de energía eléctrica a Panamá, en ese tiempo ya se había creado el IRHE, empresa encargada de distribuir, generar y cobrar el consumo de luz, poco nos duró el sacrificio y el esfuerzo, porque el mismo partido que estaba en el poder se encargó de venderlo, sí! sin preguntarnos absolutamente nada... Qué coraje el de estos políticos maleantes que nos engañan con promesas y al final quedan arrodillados a los dólares y el poder de unos cuantos, pero eso nos pasa por tontos. 21 años de dictadura fueron pocos que le dimos 5 años a Balladares y 5 más a Martin, ojalá que este pueblo no olvide las consecuencias de estas acciones.

Todo tiene solución, según pude ver en un mapa geográfico hay más de 30 generadores de energía eléctrica, en manos de gente ligada a los gobiernos y a políticos, que nos venden la luz más cara y el cuento de que estamos subsidiados... ¿qué triste eso no? El gobierno que escogeremos los panameños para este quinquenio tiene la responsabilidad de acabar con estos oligopolios, ¿y saben cómo lo haremos? comprando y construyendo plantas generadoras, que serán de todos los panameños, para inyectar energía eléctrica al sistema, haciendo una competencia justa que beneficie a todos los panameños.

¿Sabe usted que hay generadores eléctricos que no necesitan represas y que puede ser colocadas a lo largo de nuestros ríos? Que puede ser administrada por cada provincia o distrito, ¿que existen paneles solares que son fuentes interminables de energía? Investigando cómo usar fuentes alternas reduciremos los costos y esta gente que nos ahorca y lucra de nuestros recursos tendrá que bajar precios o vender.

Se tiene que tener visión y dejar de trabajar para un grupo minoritario, no puede ser que el pueblo tenga que pagar todos sus errores, porque el justo se aparta de la política dejando a este país a merced de una clase política que no tiene vocación y que solo busca su beneficio, todo ha sido demostrado en estos meses en los medios, no seamos incautos, Panamá no durará mucho con este tipo de alacranes.

Sigo educando, pero desde otra perspectiva y a otro tipo de estudiantes, a este pueblo que parece que no aprende o es olvidadizo, la batalla es dura, pero no descansamos en cambiar costumbres arcaicas y retrogradas. Por un Panamá para todos, hasta que este cuerpo aguante.

El autor es excónsul de Panamá en Chile