Cuidando la salud mental tras la violencia de pueblo contra pueblo en Panamá

Exclusivo Suscriptores

Marisa (76 años): “Estoy muy preocupada cuando veo las noticias sobre las protestas contra la Ley 462 de la Caja del Seguro Social. Estas noticias me recuerdan cuando era niña. En mayo de 1958, la Guardia Nacional reprimió a sangre y fuego a los estudiantes y al pueblo. Yo vivía cerca del Instituto Nacional y vi cuando los guardias a caballo golpeaban a los estudiantes con sus espadas y disparaban a los muchachos. Me tocó ver cómo los agentes de la policía recibían piedras, mientras ellos hacían disparos contra los estudiantes. El esposo de mi vecina era guardia, y su hijo estaba protestando frente a las tropas que rodeaban el Instituto Nacional. Su hijo fue herido de bala por el mismo pelotón de guardias donde trabajaba su padre. Después de haber vivido esta experiencia, ella y yo sufrimos de pesadillas y no podíamos ver actos de violencia, ni oír tiros de armas de fuego, aunque fueran en una película, porque comenzábamos a temblar de miedo.”

¿Sabía usted que Marisa y su vecina representan a personas que podrían presentar algunos síntomas del trastorno mental denominado trastorno de estrés postraumático (TEPT), como resultado de sus experiencias en mayo de 1958 y ahora, al ser expuestas a los recientes enfrentamientos entre la fuerza pública y los trabajadores? Estos hechos reactivan experiencias previas de violencia y perturbación social. Muchas personas que han vivido situaciones similares en el pasado, relacionadas con enfrentamientos entre civiles y fuerzas armadas, pueden desarrollar síntomas de ansiedad y aumento de estrés, como ocurre hoy en Panamá.

De continuar la situación actual, hacemos un llamado, por un lado, a organizar una acción de mediación entre las partes y, por otro, a los psicólogos y al personal de salud mental a prepararse para prevenir el TEPT y otros trastornos mentales asociados.

Es necesario iniciar una campaña de concienciación para que nuestras autoridades y líderes populares comprendan la importancia de buscar formas no violentas de resolver los conflictos sociales y así prevenir el impacto emocional de la violencia.

Se recomienda comenzar a educar en la detección temprana de los síntomas del trastorno de estrés postraumático a la población general y especialmente a quienes están más expuestos a estos eventos. Empecemos con los líderes populares y las autoridades gubernamentales y sus familiares, con los bomberos, los miembros y familiares de la policía, y el personal de salud que brinda primeros auxilios a las víctimas de los enfrentamientos.

La buena noticia es que hoy se ha comprobado la efectividad de las terapias cognitivo-conductuales y otros enfoques en la prevención y tratamiento del TEPT. Estas terapias incluyen entrenamiento en relajación, atención plena, meditación, reemplazo de ideas obsesivas y desarrollo de habilidades de resiliencia para afrontar de forma saludable el estrés generado por recuerdos traumáticos.

El autor es psicólogo clínico y docente universitario.