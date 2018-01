Nuestra cultura no es corrupción

A menudo se puede escuchar a muchos que afirman que en Panamá hay corrupción porque tenemos una cultura corrupta o una cultura de “juega vivo”. También se encuentran algunas posturas que opinan que, para poder controlar la corrupción en Panamá, tenemos que cambiar nuestra cultura nacional. La pregunta sobre si la corrupción es causada por la cultura nacional del país no es común únicamente en Panamá, sino en muchos países del mundo.

En el año 2014 el conocido diccionario en inglés Merriam-Webster eligió como palabra del año “cultura”. A pesar de que la palabra tiene cientos de años, fue la palabra más buscada en ese año. Sin embargo, solamente en ese diccionario existen seis definiciones diferentes para cultura. Tal como lo describió una publicación del New Yorker, las personas estaban “desesperadas” por saber qué significa cultura. Una posible explicación a la recién popularidad de la palabra cultura es el uso habitual que se está dando a la palabra cultura como antecedente de otras palabras en miras de explicar un comportamiento. Algunos ejemplos son: cultura de abuso, cultura de violencia, cultura de violación, cultura de transparencia, cultura de legalidad, entre otros. El uso de la palabra cultura como antesala a otros conceptos tiene generalmente el objetivo de expresar un comportamiento recurrente de un grupo de personas. Tal es el caso de la cultura de corrupción, la cual busca explicar que un grupo de personas es corrupto.

Si optamos por definir cultura como la forma en cómo se hacen las cosas o un comportamiento recurrente, definitivamente hay muchos indicios para decir que históricamente la cultura del Gobierno de Panamá, en algunos episodios, ha sido corrupta. En ese caso, el actuar de algunos funcionarios de gobierno puede reflejar la cultura de ese gobierno, pero no reflejan la cultura nacional. Sin embargo, si entendemos cultura como algo más profundo y amplio, y no solamente como el reflejo del comportamiento de algunas cuantas personas en un momento específico, es incorrecto decir que la cultura panameña es corrupta. Hay muchas razones por las cuales debemos parar de decir que la cultura panameña es corrupta. Comparto tres razones que considero importantes.

Primeramente, decir que la cultura de un país está mal no está muy lejos de decir que las personas en ese país son malas personas. Si decimos que la corrupción es un problema de la cultura panameña, no estamos muy aparte de la conclusión de que todos los panameños somos unos corruptos. Lógicamente, esto es absurdo por varias razones. El panameño entiende y reconoce que la corrupción está mal y se debe sancionar. En la última encuesta de Dichter & Neira la corrupción fue calificada como el tercer mayor problema del país, uno que se debe sancionar. Más aún, es evidente que no todos los panameños son corruptos. En adición, en los momentos más difíciles, el pueblo panameño ha demostrado ser un pueblo unido y noble.

En segundo lugar, si bien puede ser tarea difícil definir cuál exactamente es la cultura panameña debido a la diversidad que existe en el país, en Panamá nunca se ha valorado ni se ha inculcado la deshonestidad, la parcialidad ni tampoco la injusticia. Estos tres elementos, fundamentales para definir lo que es corrupción, no forman parte de nuestros principios y valores como nación. Puede ser que en Panamá se valoren algunas conductas que para otros países puedan ser vistas incorrectamente. No obstante, la cultura panameña nunca ha valorado la corrupción.

Finalmente, si pensamos que el problema de la corrupción en Panamá es uno cultural, entonces, las políticas públicas del país que buscan controlar la corrupción deben estar encaminadas a cambiar nuestra cultura. Sin embargo, si entendemos el problema de corrupción no como uno de la cultura panameña, sino como un problema causado por las personas que gobiernan y nuestras instituciones, la pregunta se convierte. Ya no tenemos que descifrar cómo cambiar nuestra cultura, sino que debemos enfocarnos en cómo hacer que las personas correctas y honestas se involucren en el gobierno, para así establecer instituciones de confianza e imparcialidad y controlar la corrupción.

Muchos responsabilizan a la “cultura del panameño” como la causante de la corrupción. La próxima vez que escuche alguien decir que la cultura panameña es corrupta, no se olvide que lo están incluyendo en ese juicio. No es justo que por la conducta de algunos funcionarios del gobierno se califique toda la cultura de un país como corrupta. Quizás se pueda afirmar que la responsable de la corrupción es la cultura corrupta del gobierno, pero no la cultura del panameño. Es una gran y atrevida hazaña pasar de hablar de la cultura de algunos cuantos refiriéndose a la cultura de todo un país. Nuestra cultura no es corrupción.

El autor es economista