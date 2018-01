La cultura, en peligro

El recién actualizado Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), define “cultura” así: “ 1. Cultivo. 2. Conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollar su juicio crítico. 3. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social, etc. 4. Desus. Culto religioso”. Cuatro aspectos de un término que en Panamá está en serio peligro.

Primero, al Instituto Nacional de Cultura (INAC) se le recortan los recursos para el “cultivo”. Digan ustedes qué entidad del estado (en minúsculas, sí) puede soportar la pérdida del 60% de su presupuesto, poniendo en serio riesgo cualquier tipo de iniciativa cultural. Así no hay quien siembre, lo que expone el campo al cultivo de desmemoria e ignorancia. Se siembran consumidores, no lectores, no electores críticos; se siembran espectadores, no ciudadanos con visión crítica exigente.

En segundo lugar, estoy convencido de que existe “[…] un proyecto sociopolítico encaminado a convertir en auténticos asnos sin capacidad de pensar y sin capacidad de crítica al conjunto de la población […]”, si no a qué viene recortar en cultura, educación y en proyectos que fomenten que ese “conjunto de conocimientos” que desarrollen el músculo crítico, esté al alcance de todos los panameños. Tenemos días para celebrar el efímero deporte sin ir a trabajar, pero somos incapaces políticamente de declarar “Día de Duelo Nacional” una fecha como el 20 de diciembre. La cita es de 2007, de mi querido César Vidal y su diagnóstico cultural para España.

Luego, según el DRAE, a ese “conjunto de modos de vida […]” se le puede dar el nombre de “panameña”. Sí, el peligro es local, es nuestro, se trata de nuestra cultura. Cicerón, en “Sobre la república” nos dice esto, (habla Escipión) “cada república es según la naturaleza o la voluntad del que la gobierna […]” y aquí está el quid del asunto: mientras gobiernen ignorantes y corruptos, seremos a su imagen y semejanza. En el Palacio de las Garzas no interesa la cultura ni el INAC que la gestiona, mejor la ignorancia y el olvido, mejor el “revulú” pseudocrítico, como aquel de quien convoca cierta marcha contra la corrupción, mientras la corrupción sigue reída y peída del panameño de a pie. Es lo que ocurre cuando el nivel crítico es subterráneo, nivel que prefieren los que nos gobiernan.

Finalmente, aunque en desuso, “culto religioso”. Desde el principio nos han criado genuflexos hacia el culto religioso. Hay supersticiones históricas de las que nos pueden salvar los libros, pero de las supersticiones religiosas ni la Biblia puede salvarnos.

Mezclamos pecaminosamente la fe con la vida cotidiana, saltándonos mandamientos fundamentales (todos lo son) como “no mentirás” o no hacernos, “no os haréis dioses ajenos” y tenemos a curas y pastores mintiendo desde sus púlpitos y haciéndose cada vez más ricos e influyentes, levantándose para sí mismos dioses más poderosos (en apariencia) que el mismo Dios verdadero.

Advertidos quedamos: un país que no se recuerda a sí mismo vendrá a ser recordado por otros, con sus propios intereses, en busca de una sola cosa: nuestra voluntad.

Lo peligroso ya no es solo que el Gobierno reste dinero al INAC, sino que a los panameños no les importe. Preferimos no saber, no recordar. Mejor leer novelitas simples, impuestas, y no enfrentarnos a nuestras circunstancias con el aplomo de lecturas más profundas. Preferimos quedarnos en las formas y en las partes, desechando el fondo y el todo. Peligro, ya lo saben, después vendrá el lloro y el crujir de dientes y será demasiado tarde.

El autor es escritor