Panamá, 13 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    |
    Festival de Jazz

    Cultura, un privilegio

    Pedro Crenes

    Hagamos pedagogía, que consiste en diagnóstico, pronóstico y solución. Danilo Pérez atribuye la reducción del Festival de Jazz de Panamá a la falta de apoyo de la Autoridad de Turismo y de la Alcaldía de Panamá, a la vez que agradece a MiCultura su respaldo, garantizado por ley, a un proyecto que se acerca con éxito a los veinticinco años de existencia.

    El diagnóstico: la mayoría de los panameños cree que la cultura es un privilegio, no un derecho. De allí que opinen que un festival como este, que tiene un impacto real en la vida de miles de jóvenes, debe ser costeado por la fundación que lo convoca o por la empresa privada. Para muchos —y eso le conviene al sistema— la cultura sobra.

    El pronóstico: poco a poco irá languideciendo. La asignación por ley de MiCultura no será suficiente; los días se irán acortando y el impacto irá menguando. Y eso que muchos músicos panameños estuvieron en el origen mismo del jazz y que varios de nuestros compatriotas han sido dignos exponentes del género. Pero eso no basta para un amplio sector de la sociedad.

    La solución pasa por ser más pedagógicos. El Festival es, en sí mismo, una muestra de la importancia del jazz, pero los entusiastas de la ignorancia han logrado instalar en la conciencia social la idea de que la cultura es una yeyesada, no una vaina del pueblo. La responsabilidad es compartida entre MiCultura, Meduca y la voluntad política del Ejecutivo y del Legislativo: “Entre todos la matamos y ella sola se murió”.

    Espero que el pronóstico sea fallido y que seamos capaces de enseñar que la cultura es asunto de todos. En ella nos jugamos la memoria reflexiva que necesitaremos para los tiempos complejos que se nos vienen encima. Por el “apellido” del Festival nos estamos haciendo todas estas preguntas, pero no lo duden: muchas iniciativas culturales se han perdido —y se pierden— por ser anónimas, y eso también destruye el tejido cultural del país.

    El autor es escritor.

    Pedro Crenes

    Columnista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estados Unidos despliega 50 marines para entrenamiento con fuerzas panameñas. Leer más
    • ¿Qué pasará ahora con el oro de Venezuela que se encuentra en las bóvedas del Banco de Inglaterra?. Leer más
    • Moody’s advierte alto riesgo en Venezuela y avizora que la recuperación de Pdvsa tardará años. Leer más
    • Asociación China revela qué ha sucedido con la reconstrucción del monumento y lamenta la actitud de la alcaldesa de Arraiján. Leer más
    • Chiquita reporta la primera cosecha de banano tras la reactivación en Bocas del Toro. Leer más
    • Condenan a exfuncionarios del Banco Nacional por peculado en préstamos de viviendas. Leer más
    • ‘Los panameños podrán usar cualquiera de las instalaciones de salud’: Fernando Boyd Galindo. Leer más