De boca en boca: los refranes que nunca mueren

Los refranes son parte de nuestra cultura y revelan nuestra idiosincrasia. Junto con las expresiones y demás giros idiomáticos, constituyen la forma de expresarse y de pensar del panameño. Por esa razón les doy tanta importancia a los refranes, así como le doy igual valor a nuestra gastronomía, música, bailes y vestimenta. Todo ello constituye nuestra cultura. Es lo que nos hace panameños y nos caracteriza, diferenciándonos de otras culturas.

Los refranes tienen un origen eminentemente popular. En algunos casos, estas expresiones fueron recogidas o tomadas por escritores e intelectuales de la antigüedad y aparecen en obras clásicas, pero su origen es popular. Tal como nos dice la doctora Luisita Aguilera Patiño en su obra Refranero panameño, el refrán es, en cierto modo, el resumen de una experiencia.

Quiero incorporar en este artículo algunos de los refranes que escuché a lo largo de mi vida. También incluyo refranes aportados por mi colaboradora y amiga Rosina Levy de Sucre.

De sabor local

A continuación, refranes que me parecen interesantes:

• La peor diligencia es la que no se hace

• Unos nacen con estrella, otros estrellados

• Caras vemos, corazones no sabemos

• Puro tilín tilín y nada de paleta

• Tanto nadar para ahogarse en la orilla

• Nicolás, ya comiste, ya te vas

• El que a hierro mata, a hierro muere

• Cada loco con su tema

• Muerto el ahijado, roto el compadrazgo

• No por mucho madrugar amanece más temprano

• Al bagazo, poco caso

• Se le da un dedo y se coge la mano

• Barco grande, ande o no ande

• Calma, piojo, que la noche es larga

• Más se perdió en el diluvio

• No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy

• Juntos, pero no revueltos

• Coger los mangos bajitos

• Buscarse una nariz sin hueco

• En la casa el hombre reina y la mujer gobierna

• El joven conoce las reglas, pero el viejo las excepciones

• La esposa de un hombre indiferente es casi una viuda

• Mujer casada que trabaja, trabaja fuera y trabaja en casa

• Donde reina la mujer, el diablo es primer ministro

• Gallina chiquita, siempre pollita

• No me mires con ojos de chinche que no soy catre

• Sarna con gusto no pica y, si pica, no mortifica

• Sal quiere ese huevo

• Yo no creo en brujas, pero de que las hay, las hay

• Todo cepillo muere sin pelo

• ¿Quién te ha dado vela en este entierro?

• Meter borriguero por iguana

• A buen entendedor, pocas palabras bastan

• A grandes males, grandes remedios

• A la mujer y a la plancha, hay que calentarlas primero

• A los borrachos y a los niños, los cuida el diablo

• Amor de lejos, amor de pendejos

• Casi se la come con los ojos

• Comer para vivir, no vivir para comer

• Como el que no quiere la cosa, pero la cosa queriendo

• Como para chuparse los dedos

• Con amigos así, para qué necesito enemigos

• Conecta el cerebro antes de mover la lengua

• De las aguas tranquilas, líbrame Dios

• Dos tetas halan más que cien carretas

• El gato y el ratón nunca son de la misma opinión

• No van lejos los de adelante si los de atrás corren bien

• El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra

• El papel aguanta lo que le pongan

• El que escucha consejos, llegará a viejo

• El que le presta a un amigo pierde lo prestado y al amigo

• El que miel se vuelve, con los dedos se lo comen

• El que mucho se despide, pocas ganas de irse tiene

• El que nada tiene, nada pierde

• El que no pregunta, se queda bruto

• El que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver

• El que parte y reparte, le toca la mejor parte

• El que solo se ríe, de sus picardías se acuerda

• El que sube como palma, baja como coco

• El joven conoce las reglas, pero el viejo las excepciones

• El que nace burro, no muere caballo

• Meter borriguero por iguana

• Algo tiene el agua cuando la bendicen

• Contra el vicio de pedir, está la virtud de no dar

• Sin camino no hay entrada ni salida

• Si de ser bueno no se saca nada, de malo mucho menos

• No es lo mismo verla venir que conversar con ella

• Es mejor saber que tener

• Cuando Dios no quiere, los santos no pueden

• El que no espera vencer, ya está vencido

• Peor resultó el remedio que la enfermedad

• El que quiere algo bien hecho, que lo haga él mismo

• La mentira le hace más daño al que la dice que al que la oye

Refranes y expresiones de Antioquia, Colombia

En el departamento de Antioquia, en Colombia, se ha desarrollado una cultura de refranes y expresiones muy interesante. Los paisas tienen fama en Colombia por poseer un sentido del humor muy particular, que se manifiesta en las expresiones que describo a continuación. Este sentido del humor tiene matices de cinismo, absurdo y revela un sano hábito de “reírse de uno mismo”.

• Si la montaña viene hacia ti… corre, que es un derrumbe.

• El alcohol mata lentamente… no importa, no tengo apuro.

• Ningún tonto se queja de serlo… no debe irles tan mal.

• Trabajar nunca mató a nadie… pero ¿para qué arriesgarse?

• Es bueno dejar el trago… lo malo es no acordarse dónde.

• Huye de las tentaciones… pero despacio, para que puedan alcanzarte.

• Vivir en las nubes no es malo… lo malo es dejarse caer.

• Mátate estudiando y serás un cadáver culto.

• Hay un mundo mejor… pero es carísimo.

• Lo importante no es ganar… sino hacer perder al contrincante.

• La pereza es la madre de todos los vicios… pero madre es madre, y hay que quererla.

• Lo triste no es ir al cementerio… sino quedarse allí.

• Si el noviazgo es tan bueno… ¿por qué la gente se casa?

• El que sabe, sabe… y el que no sabe, es jefe.

• No soy un completo inútil… por lo menos sirvo de mal ejemplo.

• El amor es ciego… pero los vecinos no.

• Si no puedes convencerlos, confúndelos.

• Felices los que nada esperan, porque nunca serán defraudados.

• Mi padre vendió la farmacia porque no había más remedio.

• Yo sí sé lo que es trabajar duro, porque lo he visto.

• Cualquiera se puede equivocar, inclusive yo.

• Si quieres una mano que te ayude, la encontrarás al final de tu brazo.

• Dos palabras que te abrirán muchas puertas en la vida: “Hale” y “empuje”.