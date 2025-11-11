De bulos, insatisfacciones y otras cositas más

Exclusivo Suscriptores

La semana pasada, la llamada “capital del mundo”, la ciudad de Nueva York, eligió como alcalde a un joven ugandés de nacimiento, de ascendencia india, naturalizado estadounidense hace apenas siete años. En 2020 ya había ocupado una curul en la Asamblea Estatal de Nueva York. A él se le han atribuido una cantidad de frases y expresiones que han sido desmentidas no solo por él mismo, sino también por reconocidos medios de comunicación internacionales, como RTVE.

La publicación española señala que el nuevo alcalde reúne todos los requisitos para no ser “aceptado” por un grupo significativo de personas —mayoritariamente fuera de la ciudad que lo eligió—, pues es “un joven migrante, socialista y musulmán”. La investigación agrega que “Mamdani no se ha definido como comunista, una ideología que en su aplicación práctica derivó en regímenes totalitarios como el de la Unión Soviética”. Él mismo ha reiterado que es un socialista democrático, nunca un comunista.

Si consideramos la doctrina social de la Iglesia católica, que promueve la justicia y la caridad, no se aleja tanto de lo que predica el propio Mamdani, un musulmán practicante. No con esto se sugiere que Mamdani practique el catolicismo ni que la Iglesia católica sea socialista, pues de hecho condena las ideologías “ateas y totalitarias” asociadas con el socialismo y el comunismo. Sin embargo, es cierto que los católicos tenemos la obligación moral de ayudar a nuestro prójimo de la mejor manera posible.

A lo largo del tiempo, varios Papas han reiterado que no debemos practicar la exclusión ni la discriminación, y que todos somos hijos de Dios. Solo recordando el Libro del Génesis podríamos concluir que, si “Dios nos hizo a todos a su imagen y semejanza”, ¿quién soy yo para discriminar?

La inteligencia artificial, al comparar socialismo y comunismo, señala con claridad que ambos sistemas buscan la igualdad, pero difieren en el nivel de propiedad privada y en el rol del Estado. El socialismo generalmente coexiste con la propiedad privada —especialmente la personal— y permite la intervención estatal para regular la economía y garantizar la justicia social. En cambio, el comunismo busca abolir toda propiedad privada y eliminar el Estado, aspirando a una sociedad sin clases ni dinero, donde los bienes se distribuyen según las necesidades.

Es evidente que sería casi imposible instaurar el comunismo en Nueva York. Pero tampoco deberíamos olvidar cuando, en uno de nuestros países vecinos, ganó un socialista y muchos aseguraban que los nacionales de ese país nos “inundarían” y que llegaría dinero a borbotones a nuestros bancos. Nada de eso ocurrió.

¿De verdad alguien cree que, ante la llegada de un alcalde socialista electo democráticamente, los multimillonarios huirán o que la economía colapsará? ¿O será que algunos utilizan el alarmismo político para justificar su rechazo a la democracia cuando el resultado no les favorece? La democracia, parece, es buena solo mientras gane el que me gusta; si gana otro, deja de serlo.

Más provechoso sería educar a la población para que aprenda a escoger entre los mejores candidatos. Es evidente que los neoyorquinos se sienten cómodos con quien han elegido y esperan que mejore su calidad de vida. No todo en la política debe girar en torno a “ganar más dinero” a costa de las mayorías que sufren las inclemencias de los malos gobiernos. Los autoritarismos —de derecha o de izquierda— terminan ofreciendo solo “pan pa’ hoy y hambre pa’ mañana”.

Tomemos a Nueva York como ejemplo. Es una realidad que se avecinan cambios profundos, no solo en los Estados Unidos, un país dividido casi por la mitad, sino también en el resto del mundo libre. Ya lo habíamos pronosticado: la mayoría MAGA no puede cumplir con lo prometido y ha decepcionado a buena parte de su base. Habrá que esperar a noviembre para ver si el resto de la predicción también se cumple.

El autor es dirigente cívico y analista político.