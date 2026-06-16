De cloud-first a cloud-smart

Exclusivo

Durante años, el modelo cloud-first fue considerado la estrategia predeterminada de TI. Prometía agilidad, escalabilidad y eficiencia de costos, y para muchas organizaciones cumplió con esas expectativas, acelerando la transformación digital y facilitando una innovación más ágil. Sin embargo, a medida que su adopción creció, también lo hizo la complejidad. Hoy, la conversación está cambiando: ya no se trata únicamente de migrar a la nube, sino de decidir cómo utilizarla de manera más estratégica.

La era del cloud-first trajo beneficios indiscutibles, desde implementaciones más rápidas hasta modelos flexibles de pago por uso. No obstante, conforme las organizaciones ampliaron su presencia en la nube, comenzaron a surgir desafíos menos visibles. Controlar los costos resultó más difícil de lo esperado, especialmente considerando cargos por transferencia de datos y uso prolongado. Al mismo tiempo, los requisitos regulatorios y las obligaciones de protección de datos añadieron nuevas capas de complejidad, sobre todo en sectores que manejan información sensible. También surgieron limitaciones de desempeño, particularmente en operaciones que requieren baja latencia o procesamiento en tiempo real.

Estos desafíos no se limitan a las grandes empresas globales. En Panamá, este cambio ya comienza a hacerse evidente. El creciente número de incidentes cibernéticos en instituciones públicas ha puesto en evidencia vulnerabilidades en sistemas críticos y en los marcos de protección de datos. Paralelamente, las exigencias regulatorias en evolución están impulsando a las organizaciones a fortalecer la gestión y el resguardo de la información. A medida que la transformación digital avanza, la pregunta ya no es si se debe adoptar la nube, sino cómo hacerlo equilibrando flexibilidad, control y resiliencia a largo plazo.

Como resultado, muchas organizaciones están reevaluando dónde deben residir sus cargas de trabajo. Más que abandonar la nube, esta revisión suele manifestarse en la llamada “repatriación de la nube”, que implica trasladar ciertas aplicaciones o datos nuevamente a entornos locales o privados. En algunos casos, esta decisión responde a la optimización de costos; en otros, a la necesidad de mayor control, mejor desempeño o cumplimiento regulatorio.

Esta tendencia es especialmente evidente en la forma en que distintas industrias abordan sus decisiones de infraestructura. En el sector de servicios financieros, donde los marcos regulatorios son estrictos y la sensibilidad de los datos es alta, las organizaciones priorizan modelos que les brinden mayor control sobre la información, el cumplimiento normativo y el desempeño de las transacciones.

Más allá del sector financiero, otras industrias están respondiendo a estos desafíos de distintas maneras según sus prioridades operativas. En sectores que dependen de operaciones en tiempo real, como la logística y el transporte, el desempeño y la latencia se han vuelto factores críticos. En Panamá, donde la actividad logística y marítima es clave para la economía, el uso creciente de datos en tiempo real está transformando la eficiencia operativa y generando nuevas necesidades de infraestructura. Asimismo, las industrias que gestionan información sensible buscan equilibrar la seguridad con la accesibilidad, asegurando la protección de los datos sin limitar la colaboración y la eficiencia.

Lejos de representar un retroceso, estos cambios están impulsando la adopción de estrategias híbridas y multicloud. Este enfoque cloud-smart permite ubicar las cargas de trabajo donde resulten más convenientes: aprovechar la nube para lograr escalabilidad e innovación, al tiempo que se mantienen entornos locales o privados para operaciones críticas o sensibles. El resultado es un ecosistema de TI más flexible y resiliente, capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes del negocio.

De cara al futuro, tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el edge computing refuerzan aún más esta tendencia. Las cargas de trabajo de IA suelen requerir alta capacidad de procesamiento y entornos de baja latencia, mientras que el edge computing acerca el procesamiento al origen de los datos. En conjunto, estos factores están llevando a las organizaciones hacia modelos de infraestructura más distribuidos e híbridos, donde los entornos centralizados en la nube se complementan con capacidades de procesamiento local.

La transición de cloud-first a cloud-smart refleja, en última instancia, una aproximación más madura a las TI empresariales. Ante la creciente presión en costos, cumplimiento y desempeño, el enfoque cloud-smart ya no es solo una alternativa: se está convirtiendo en el estándar para equilibrar flexibilidad, control y eficiencia a largo plazo. La conversación ya no gira en torno a si migrar a la nube, sino a cómo diseñar infraestructuras resilientes, eficientes y alineadas con las demandas del entorno real. En mercados como Panamá, donde la transformación digital avanza junto con mayores presiones en seguridad y regulación, este cambio es cada vez más evidente.

La autora es analista empresarial de ManageEngine.