De Condorito, Mafalda y Mandrake: los personajes que marcaron una época

Mi generación se levantó leyendo tiras cómicas publicadas en los diarios provenientes de la Argentina y de Estados Unidos. Entre los personajes de las tiras cómicas argentinas recuerdo a Avivato, a Fulmine, al Otro Yo del Dr. Merengue, a Pochita y a la sirvienta o mucama Ramona. Cada uno de ellos tenía una personalidad especial:

Avivato

Era un personaje creado por el dibujante y humorista argentino Lino Palacio (1903–1984) que apareció en 1946 en el diario argentino La Razón. Este personaje caracteriza al vividor profesional, hábil para sacar ventajas de las situaciones, esquilmar a sus víctimas y hacer caer a los incautos en trampas insospechadas. En Panamá, el término avivato fue incorporado al léxico local y era un término que se usaba para referirse a alguien que pretendía “pasársela de listo”.

Don Fulgencio

Este personaje, creado también por Lino Palacio en 1950, representa a un hombre serio y trabajador que se dedicaba constantemente a hacer bromas a quienes lo rodeaban. Se le conoció como “el hombre que no tuvo infancia”.

Fulmine

Fue creado en Argentina por el dibujante y humorista Guillermo Divito (1914–1969). Fulmine es un hombre alto y delgado, de cabeza redonda y larga nariz afilada, siempre vestido de negro con paraguas, sombrero, anteojos y guantes de ese color. Se caracterizaba por ser portador de la mala suerte y de desgracias para los que trataban con él. El término “Fulmine” se incorporó al léxico panameño y se le llamaba fulmine a la persona que se pensaba traía mala suerte y causaba desgracia.

El Otro Yo del Dr. Merengue

Creado en 194, también por Guillermo Divito, representa a una persona que cuenta o dice lo que realmente piensa o siente, pero que las normas sociales le impiden expresar. Incluso, en Panamá fue publicada durante los años 1980 y 1990 en La Prensa.

Pochita

Otro personaje de Guillermo Divito. Era una mujer glotona sin remedio que solo piensa en comer. Este término fue incorporado al léxico panameño para referirse a una mujer obsesionada por la comida.

La sirvienta o mucama Ramona

Representaba a una empleada del servicio del hogar o mucama ignorante y bruta, pero inocente y demasiado sincera. Fue creado por Lino Palacio en el año 1930.

Entre las tiras cómicas norteamericanas recuerdo al detective Dick Tracy, al Fantasma, a Benitín y Eneas, y a Lorenzo Parachoques:

Dick Tracy

Fue creado en 1931 por Chester Gould (1900–1985). Este personaje se hizo muy popular en Panamá. Representaba a un inspector de policía que luchaba contra el crimen. Incorporó elementos de ciencia ficción como transmisores de pulsera en 1946 o una nave antigravitacional en los años 60. Recuerdo que uno de los villanos de Dick Tracy se caracterizaba porque siempre tenía unas moscas volando cerca de su cara. En el año 1990 se hizo una película sobre este personaje dirigida por Warren Beatty, en la cual también participaron Al Pacino y Madonna.

Benitín y Eneas

Estos personajes fueron creados en Estados Unidos en 1907 por Bud Fisher (1885–1954). Posteriormente fueron continuados por Al Smith, Ken Kling, Ed Mack y George Breisacher. Esta tira cómica fue traducida al español y, entre los años 50 y 70 del siglo pasado, el diario El Clarín la popularizó en Argentina con el nombre original de Mutt and Jeff. En Montevideo fue publicada como Benitín y Eneas por el vespertino El Diario. Eran una pareja de amigos que se veían metidos en situaciones jocosas y a veces bochornosas para Muff, quien terminaba propinándole un puñetazo en el ojo a Jeff. Esta serie se hizo muy popular en Estados Unidos y posteriormente en América Latina, y ha aparecido en muchos periódicos. En Panamá fue publicada hasta avanzados los años 1990 en La Estrella de Panamá.

El Fantasma

Creado en Estados Unidos por Lee Falk (1911–1999) en 1936, aún se publica y ha tenido adaptaciones a otros medios como novelas, películas y series de televisión. El Fantasma es un personaje que tiene una estirpe, porque comenzó en 1536 y los descendientes del personaje original fueron tomando el lugar de su predecesor. El Fantasma original fue un marinero británico que murió en un ataque pirata y su hijo hizo un juramento de luchar contra el mal.

El Fantasma no tiene superpoderes. A diferencia de otros superhéroes, depende totalmente de su propia fuerza e inteligencia.

Esta sucesión de fantasmas en el tiempo dio lugar al mito del hombre que nunca muere.

Lorenzo Parachoques

Esta es una de las tiras cómicas más populares en Estados Unidos. Fue creada por Chic Young (1901–1973) en 1930 y distribuida por King Features Syndicate. En los países de América Latina y Panamá se conoció con el nombre de Lorenzo y Pepita, o simplemente Lorenzo Parachoques. Lorenzo era el personaje principal, que se caracterizaba por hacer unos sándwiches de varios niveles. Su esposa Pepita (Blondie) era una mujer joven, rubia y bonita, y representaba el prototipo de la esposa de clase media de áreas suburbanas.

Las tiras cómicas de los periódicos las veíamos cuando los adultos de la casa terminaban de leer los periódicos. Varios de mis contemporáneos recortaban con tijera las tiras cómicas y las coleccionaban.

Las tiras cómicas de los periódicos eran algo distinto de los llamados paquines, que eran folletos ilustrados con personajes como el Pato Donald, sus sobrinos Hugo, Paco y Luis, y su tío el ricacho Tío Rico McPato, Tom y Jerry, la Pequeña Lulú, la Pandilla de Toby, Super Ratón, Popeye y su novia Olivia, etc. Muchos de los personajes de los paquines fueron creados por Walt Disney (1901–1966) o por estudios como Warner Brothers. Se podían ver también en el cine en los videos que llamábamos “cómicas”.

Más tarde aparecieron otros personajes como los Halcones Negros y su cocinero Chop Chop, Superman, Batman y Robin, etc.

Siempre pensé que la palabra paquín provenía del término pasquín y que al pronunciarlo se omitía la letra “s”. Sin embargo, he investigado y pude establecer que Paquín fue una revista mexicana de historietas publicada por Editorial Sayrols, y su existencia se extendió de 1934 a 1947. El nombre de Paquín parece que era el apodo del señor Francisco Sayrols, dueño de la editorial.

En 1949 inició la publicación de las tiras cómicas de Condorito, un personaje chileno creado por René Ríos Boettiger “Pepo” (1911–2000). Eran publicadas en folletines o paquines que se vendían al público, solo que tenían un formato distinto al de otros como el Pato Donald o la Pequeña Lulú. Este personaje ha alcanzado extraordinaria popularidad en América Latina y, junto con Mafalda, se consideran los personajes de historietas de mayor relevancia en el mundo. Entre los personajes que acompañan a Condorito podemos destacar a su novia Yayita, Don Chuma, Ungenio Gonzáles, su sobrino Coné, Pepe Cortisona, Don Quasimodo, Doña Tremebunda y Huevo Duro.

El personaje Mafalda es de origen argentino y fue creado por el humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado “Quino” (1932–2020). Representa a una niña preocupada por la humanidad, la paz mundial, y que se rebela contra el mundo legado por sus mayores. Esta niña hace reflexiones y da opiniones profundas. Algo similar al famoso Charlie Brown, su perro Snoopy y Linus, creados por el genial Charles M. Schulz (1922–2000) (Peanuts).

Mandrake el Mago

Creada por Lee Falk (1911–1999), comenzó a publicarse en 1934 y era distribuida por King Features Syndicate. Este mago luchaba contra los criminales y malechores, y se caracterizaba por su capacidad hipnótica, rápida y efectiva. Cuando Mandrake hipnotizaba a sus enemigos, estos no lo veían. Mandrake podía hacerse invisible, cambiar de forma, levitar y teletransportarse. Su sombrero, capa y varita poseían propiedades mágicas. Vivía en Xanadú, en una mansión de alta tecnología en la cima de una montaña en el estado de Nueva York. Su principal enemigo era el mago llamado El Cobra, pero Mandrake contaba con la ayuda de su compañero Lotario (Lotar), que lo acompañaba en su lucha contra el crimen.

De tanto en tanto se encuentra uno con personas que, en referencia a algo o alguien, dicen: “pareces Mandrake”.

Los domingos, algunos periódicos publicaban tiras cómicas más grandes y en colores. Recuerdo particularmente la serie de El Príncipe Valiente, creada por Harold Foster (1892–1982).

En este artículo me he limitado a reseñar las tiras cómicas que leía en mi infancia (década de 1950-60) y que eran publicadas por los periódicos. Además de estas tiras cómicas, también leía folletines o paquines, al igual que la mayoría de mis contemporáneos. Pero los personajes de las tiras cómicas en los periódicos eran distintos de los que aparecían en los folletines o paquines.

Otros personajes los podías ver cuando ibas al cine, en lo que llamábamos “cómicas”, que eran videos cortos animados por personajes característicos como Bugs Bunny, Woody Woodpecker (el Pájaro Loco), Chip and Dale (las dos ardillas), y tantos otros. Estos videos los presentaban con la película o películas del día, pero se hicieron tan populares que, en ocasiones, hacían festivales de videos y podías ver quince o más uno tras otro. Los personajes eran muy variados y, con el transcurrir del tiempo, aparecieron nuevos como Speedy Gonzales, el Correcaminos (Road Runner), etc.

La industria de las tiras cómicas en los periódicos se remonta en Estados Unidos al siglo XIX y era un negocio millonario que tenía muchísimos seguidores. Aparentemente, parte del éxito se debía a que los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos y no manejaban bien el idioma inglés, asimilaban mejor las tiras cómicas en los periódicos.

Como colofón, me han dicho personas de Colón que allá no se les llamaba “cómicas”, sino the funnies a lo que leíamos en los periódicos panameños. Interesante la diversidad idiomática de nuestro país.

El autor es abogado.