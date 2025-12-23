Panamá, 23 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    |
    Salsa

    De Cortijo a Ithier pasando por Ismael

    Rafael Candanedo
    De Cortijo a Ithier pasando por Ismael
    Rafael Cortijo

    La historia del Caribe se arma a ras de suelo, en el barrio, en la tarima improvisada, en la fe que se asoma.

    Rafael Cortijo fue hijo directo de ese orden. Timbalero, dueño del pulso. Mandaba y entendía el ritmo como lenguaje social. Sabía cuándo el golpe debía caer. Con su Combo puso en primer plano, en televisión y sin permiso al negro, al pobre, al barrial.

    Ismael Rivera fue la voz de ese mundo. No fue el autor de las letras que inmortalizó, pero sí su intérprete y sonero mayor, inconfundible. Cuando Ismael cantaba, la canción dejaba de ser texto y se volvía experiencia. Las caras lindas, escrita por Tite Curet Alonso, lo prueba: sin la voz de Ismael no sería manifiesto ético del Caribe.

    La caída llegó en 1962, con la condena por posesión de droga en Estados Unidos. La cárcel silenció una voz y quebró la arquitectura humana del Combo. Cortijo, genio del instante, no logró reorganizarse.

    De Cortijo a Ithier pasando por Ismael
    Fotografía de archivo del 11 de noviembre de 2024 del pianista y co-fundador del Gran Combo de Puerto Rico Rafael Ithier durante una ceremonia en San Juan (Puerto Rico). EFE

    Rafael Ithier entendió esa lección. Pianista, arreglista y estratega, fundó El Gran Combo de Puerto Rico incorporando músicos del universo Cortijo (Eddie Pérez, Milton Correa, Martín Quiñones y él). No hubo ruptura moral, sino continuidad organizada. La música caribeña necesitaba permanencia.

    Panamá fue clave en ese proceso. Antes de convertirse en institución, El Gran Combo ensayó en carnavales, ferias y bailes populares. Públicos exigentes, bailadores sin indulgencia. Panamá fue jurado examinador.

    De Cortijo a Ithier pasando por Ismael
    Recuerdan con música al 'Sonero Mayor', Ismael Rivera, en su natalicio 83

    Fue decisiva la mano del bongosero y líder Francisco Bush Buckley. Criado a orillas del Canal, en el barrio de La Boca, Buckley fue más que promotor: creador y agitador cultural. Fundó Bush y su Nuevo Sonido, inventó la salsa picante Elida y creó Salsa y más, un compendio de música caribeña. Fue puente entre Puerto Rico y Panamá, traductor de gustos, ritmos y códigos populares. Hombre de barrio con visión continental. Para muchos músicos, Buckley fue la puerta de entrada. Para mí, además, fue un querido amigo, y por eso sé que su papel fue estructural.

    Mientras Ithier construía sistema, Ismael atravesaba su propio desierto. Salió de prisión. Volvió a cantar. La voz intacta. La adicción persistente.

    En una presentación a principios de los setenta, en la Plaza 5 de Mayo, Ismael apenas podía sostenerse. Sorolo, joven del barrio, atento y solidario, se le acercó con una frase simple y decisiva: —ten fe. Visita al Cristo Negro de Portobelo.

    El Cristo no necesita palabras. La fe opera como sostén cuando el cuerpo falla. En Portobelo, Ismael encontró contención, promesa y límite. Desde entonces, Panamá quedó inscrita en su vida espiritual. El Sonero Mayor y su familia siempre agradecieron a ese joven, a El Chorrillo y al Cristo.

    La música dio testimonio. Ismael interpretó El Nazareno y le cantó a Panamá desde la gratitud. De todas maneras rosas no es metáfora: es memoria del barrio, de amistades, de lealtades que sostienen cuando todo se desarma.

    Así se articula la aventura humana del Caribe. El barrio crea. La caída desnuda. La fe recompone. La música fija la historia. Puerto Rico y Panamá no se hermanaron por diplomacia. Se reconocieron porque comparten el idioma rítmico de la sobrevivencia, el de Ismael, Ithier y Cortijo.

    El autor es periodista, filólogo y docente.

    Rafael Candanedo


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Panamá frustra envío de mercancía de contrabando que salió de la Zona Libre hacia Colombia. Leer más
    • Tribunal Superior revoca sentencia: absuelve a exministra y condena a exfuncionarios del Miviot. Leer más
    • Pago PASE-U 2025: Ifarhu anuncia calendario para próximas entregas. Leer más
    • Gobierno contrata a multinacional estadounidense para diseñar el quinto puente sobre el Canal. Leer más
    • Trasladan a la directora del Cefere por el caso de La Parce. Leer más
    • Denuncia ante el Ministerio Público frena contrato millonario de piscinas que firmó la Alcaldía de Panamá. Leer más
    • Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá: así será el Intercambiador del Este en Albrook. Leer más