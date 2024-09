De Gilberto Arias a Florencio Arosemena

Escuchar audio noticia

En 2006, justo antes del referéndum que avaló la ampliación del Canal, Don Gilberto Guardia me explicaba en una entrevista para este diario la razón de su renuncia al cargo de Administrador de la vía interoceánica en 1995: “por 1994 empecé a pensar que no sería bueno que en el año 2000 me retirara y que llegase un ingeniero que jamás hubiese tenido que ver con el Canal, que no vibrara con las vibraciones del Canal… eso no podía ser”.

Se trató de un acto de gran desprendimiento y responsabilidad. Pensaba que un proyecto tan importante no podía ser dirigido por un recién llegado y por ello dio un paso atrás, permitiendo que el nuevo administrador -Alberto Alemán Zubieta- pudiera prepararse para el gran reto que debía afrontar el Canal.

Don Gilberto Guardia fue un ciudadano ejemplar, discreto y sencillo, como los verdaderamente grandes. Además, para quienes hemos sido parte de La Prensa, representa la personificación de la generosidad, al haber hecho posible la construcción de la estupenda sede que tuvo el diario desde el inicio de su singladura.

Por alguna extraña conexión, la partida de Don Gilberto me hizo pensar en el expresidente Florencio Harmodio Arosemena quien, por el contrario, fue forzado a renunciar al cargo de presidente de la República, tras el violento asalto al Palacio de las Garzas protagonizado por miembros de Acción Comunal, el 2 de enero de 1931.

El mundo de la política -con sus laberintos de miserias e intereses- era totalmente ajeno al ingeniero Arosemena quien, hasta la campaña electoral de 1928, había tenido una brillante carrera como ingeniero. Justo por ese indiscutible prestigio, lo buscaron como candidato del Partido Liberal liderado por Rodolfo Chiari.

Graduado primero de ingeniero civil en la Universidad de Heidelberg y más tarde especializado en ingeniería ferroviaria en el Instituto Politécnico de Zurich, tuvo entre sus compañeros de aulas a Alberto Einstein quien, justo por eso, estuvo en Panamá en 1930.

Tras terminar sus estudios, aceptó una oferta para trabajar en la red de ferrocarriles de Alemania. Quería adquirir experiencia y aprender de sus colegas alemanes. Además, estaba agradecido con el país que había hecho posible su educación.

A partir de entonces realiza una carrera de asombro. Primero el gobierno alemán lo envía a trabajar en la red ferroviaria de Portugal, luego en la de Turquía. Más tarde fue contratado por el gobierno de Cuba para la ampliación de la red ferroviaria de la isla, y finalmente estuvo a cargo del diseño y construcción de la complicada línea que uniría a Guayaquil y Quito, en Ecuador, incluyendo el peligroso tramo llamado “la nariz del diablo”, que representó una verdadera proeza técnica.

En 1903, justo el año en que Panamá iniciaría su andadura como república independiente, Don Florencio Harmodio regresó a su patria. Llevaba en la maleta una extraordinaria formación académica, gran experiencia como ingeniero, los honores recibidos de gobiernos agradecidos, así como los idiomas que había aprendido. Era una rara avis en el pueblerino Panamá de inicios del siglo XX, donde todo estaba por hacerse.

Su carrera en Panamá inició como ingeniero jefe de la United Frit Company, pero al producirse la independencia es designado Ingeniero en jefe de la República, participando en la construcción de las obras que fueron identificando al nuevo país: el Palacio Nacional, el Teatro Nacional, el Palacio Municipal, el Instituto Nacional, todas diseñadas por el arquitecto italiano, Gennaro Ruggiere.

Según investigación realizada por la Dra. Silvia Arroyo Duarte sobre Ruggieri, el ingeniero Arosemena y el italiano se conocieron en Ecuador, durante la construcción del ferrocarril andino. Su conclusión es que, muy probablemente, Ruggieri vino a Panamá por invitación de Florencio Harmodio Arosemena.

Otras obras a su cargo fueron los pabellones de Cuba y España para la Exposición

Universal de 1916, el Edifico de Los Archivos Nacionales, el Puente sobre el Río Santa María, en ferrocarril de Puerto Armuelles a Concepción, el rompeolas y el Palacio Municipal de Colón, entre muchas otras de gran importancia. Además, como miembro de la prestigiosa American Roadbuilders Association, participó en una reunión en 1926, donde logró que se aprobara una resolución que recomendaba al gobierno de Estados Unidos la construcción de un puente sobre el Canal.

Esta espectacular carrera de Don Florencio Harmodio Arosemena como ingeniero fue completamente eclipsada por su paso por la política. No hay espacio para ahondar en lo injusto de lo sucedido, solo citaré a los historiadores Patricia Pizzurno y Celestino Araúz, en su libro Estudios sobre el Panamá Republicano: “…el gobierno del ingeniero Florencio Harmodio no fue tan desafortunado como quisieron pintarlo sus detractores… desafortunadamente, la idea de que su administración fue nefasta para el país, ha pasado de generación en generación”.

La citada obra recoge en detalle las importantes ejecutorias del ingeniero Arosemena durante su paso por la Presidencia, entre la que destaca la llamada Comisión Roberts, antecedente de la creación de la Contraloría General de la República. La lista sin duda sorprende.

Igualmente, citan los historiadores el ambiente negativo que tuvo que enfrentar, los permanentes ataques de “una prensa opositora tenaz e infatigable”, adversidades globales como la caída de la bolsa de Nueva York en 1929 y, por supuesto, las críticas por la corrupción que otros ejecutaban y él no pudo parar.

“Este país está enfermo ….y no puedo hacer nada al respecto”, fue la triste confesión que le hiciera al encargado de negocios de Estados Unidos, Benjamín Muse, como presagio de lo que sucedería.

El brillante ingeniero que enfrentó con éxito enormes retos de ingeniería, no pudo con la corrupción que lo rodeaba, con aquellos que destruían mientras él intentaba construir.

La autora es presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana (TI Panamá)