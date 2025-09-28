De hub logístico a hub cultural: la jugada maestra de Panamá

Hay ocasiones en que un país logra mirarse en el espejo del mundo y descubrir que su reflejo brilla con luz propia. Premios Juventud 2025, celebrado en el Centro de Convenciones Amador, fue uno de esos instantes irrepetibles donde Panamá dejó de ser telón de fondo para convertirse en escenario central. Durante tres horas de transmisión global por Univisión, UniMás, Galavisión y ViX, la música latina nos eligió como su casa, y la bahía de la ciudad se transformó en carta de presentación ante millones de espectadores.

El acierto no surgió por azar. Hubo planificación, voluntad política y visión estratégica. El alcalde Mayer Mizrachi, con su estilo directo y pragmático, entendió que traer un espectáculo de esa magnitud era más que entretenimiento: era política pública orientada a la marca país. El respaldo del Gobierno Nacional, asegurando estándares de producción de primer mundo, cerró la ecuación. La inversión pública —unos cinco millones de dólares— se tradujo en un retorno mediático incalculable: Panamá proyectada como un hub cultural tan confiable como su ya consolidada plataforma logística.

Pero si hubo algo que terminó de sellar la noche fue la irrupción gloriosa de nuestros artistas. En un escenario de talla continental, ellos se encargaron de recordarle al mundo que Panamá es mucho más que un punto estratégico: es un país que canta con voz propia. Sammy y Sandra Sandoval, Los Rabanes, Erika Ender, Los Gaitanes y Omar Alfanno, junto al frente urbano de Nando Boom, Sech y El Boza, ofrecieron un bloque compacto que hiló raíz y vanguardia: del acordeón a la cadencia tropical, y del reggae en español al pop contemporáneo, dejando claro que “lo panameño” no es un género, sino un rango.

La gala, en su conjunto, no fue solo un despliegue de luces y sonidos: fue una declaración de identidad. La alfombra azul, inspirada en molas guna, completó la metáfora: Panamá como puente entre tradición y modernidad, entre raíz y vanguardia. El impacto trasciende lo simbólico. Se generaron empleos temporales, se movió la industria turística y, sobre todo, se sembró confianza: para el ojo extranjero, Panamá probó ser escenario seguro, bello y funcional. La ciudad se vistió con luces y sonidos que anunciaban al mundo que estamos listos para más.

Y lo que se avizora en el horizonte confirma que no fue un episodio aislado. Ya se habla de que Miss Universe, la competencia de Fórmula 1, los Latin Grammy y la construcción de una arena de espectáculos en pleno corazón de la ciudad —auspiciada por una de las empresas más sólidas del país— están en la hoja de ruta. Es decir, Panamá se prepara no solo para repetir la hazaña, sino para consolidarse como capital creativa y de entretenimiento en la región.

El reto ahora es no dejar que esta victoria se diluya en la fugacidad de un trending topic. Lo que vimos en Premios Juventud debe convertirse en política cultural con visión de Estado: incentivos claros, calendario de eventos ancla, formación técnica en producción y una mesa de diálogo entre sector público y privado que mantenga el rumbo. Afortunadamente, tenemos una ministra de Cultura que entiende y defenderá el tema.

Hace unos días, Puerto Rico se asomó al mundo con el concierto final de la residencia de Bad Bunny; anoche, Premios Juventud hizo lo propio con Panamá: producción de primer nivel, relato país y una audiencia internacional récord que confirmó que estamos preparados para las grandes ligas. La noche, sin duda, fue nuestra.

Panamá habló con su mejor voz: la de sus artistas, su gente y su paisaje urbano. El país entero se convirtió en escenario y supo estar a la altura. Hoy no caben las críticas, ninguna, porque quien ve claro lo que no es, es porque no está viendo claro. Si sabemos capitalizar este triunfo, Premios Juventud será recordado como la noche en que Panamá dejó de ser espectador y pasó a ser protagonista en el gran concierto del continente.

El autor es escritor, ensayista y gestor cultural.