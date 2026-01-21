De infección a cáncer: una relación poco conocida

Exclusivo Suscriptores

Existe un fenómeno de salud del cual poco se habla, y es la relación entre infecciones y ciertos tipos de cáncer. Algunos agentes infecciosos, como virus, bacterias e incluso parásitos, pueden causar cáncer. El mecanismo, en términos sencillos, funciona a través de inflamación crónica y alteración celular, llevando a distintos tipos de cáncer. Aquí lo analizamos.

Las infecciones más comunes que pueden causar cáncer son las siguientes:

Virus de Papiloma Humano (VPH), causa primordial del cáncer cervicouterino, anal y orofaríngeo (boca y garganta). Es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes, afectando al 80% de la población mundial. En Panamá, el cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres.

Virus de Hepatitis B y C, son infecciones crónicas del hígado que persisten por un tiempo prolongado. Estas infecciones están asociadas al cáncer de hígado.

Helicobacter pylori , es una bacteria que causa infección en el estómago, que al dejarse sin tratar puede llevar a cáncer de estómago.

Virus de Epstein-Barr, es un herpesvirus sumamente común; la mayoría de las personas lo tienen, a veces sin saberlo. Es la principal causa de mononucleosis o “enfermedad del beso”. Se transmite más frecuentemente a través de la saliva. Está asociado a linfomas (cánceres del sistema linfático, parte del sistema inmune) y cáncer de la nariz y garganta.

Virus del Herpes Humano tipo 8. Es transmitido comúnmente a través de la sangre y otros fluidos corporales. Puede llegar a causar el sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer que se forma en el revestimiento de vasos sanguíneos y linfáticos, creando lesiones en la piel, específicamente en la cara, brazos y piernas.

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), es el virus causante del sida, transmitido a través de actividad sexual con personas infectadas sin uso de protección, jeringuillas y a través de la lactancia materna de madre a bebé. Está relacionado con el sarcoma de Kaposi y linfomas.

Existen otros elementos infecciosos que pueden causar otros cánceres, como el de próstata, vejiga e incluso vías biliares. Resulta paradójico que muchos de los cánceres, que de manera global ocupan la segunda causa de muerte en nuestro país, puedan tener un origen infeccioso.

La intención de este resumen no es dar una clase de ciencias, sino resaltar las principales infecciones que pueden causar cáncer. Es un concepto del cual raramente hablamos; sin embargo, estas infecciones son muy comunes en nuestra población. Nuevamente, la mejor herramienta que tenemos a nuestro alcance es la prevención.

Todas estas infecciones, a pesar de ser tan comunes, son prevenibles. Algunas, incluso a través de la vacunación, y otras a través de medicamentos que previenen su transmisión. También existen prácticas que evitan su transmisión, como en el caso del VIH: el uso de profilácticos y tomar el medicamento PrEP (profilaxis preexposición) ayuda a prevenirlo en gran parte. Asimismo, el lavado de manos, de utensilios para comer, cocinar bien los alimentos y consumir agua potable pueden ayudar a prevenir Helicobacter pylori.

Existen vacunas contra el virus del Papiloma Humano (VPH), herpes y hepatitis A y B. En Panamá contamos con todas estas vacunas, en el sistema de salud público y privado.

Nuevamente, resaltamos la importancia de la prevención. En reiteradas ocasiones hemos hecho énfasis en el acceso a agua potable y a vacunas como las dos grandes contribuciones a la salud pública en el último siglo. Hagamos uso de ellas; las tenemos a nuestro alcance.

Imaginen poder controlar el cáncer en Panamá a través de la prevención, detección temprana y control de las infecciones que lo causan. Sería otro escenario completamente distinto y alcanzable. No necesitaríamos tantos costosos medicamentos ni hospitales, ni centros de atención. Viviríamos vidas más saludables, con mayores oportunidades de contribuir a la sociedad y a nuestras familias.

Este mes de enero es el mes de concientización del cáncer cervicouterino. Empecemos por este cáncer, el primero que se cree será prevenido en el mundo, a través de la estrategia de la Organización Mundial de la Salud de alcanzar el 90% de vacunación, 70% de Papanicolaou y 90% de tratamiento en personas con lesiones.

¡Juntos lo podemos lograr! La prevención es la mejor opción.

La autora es científica y doctora en salud pública, Universidad de South Florida, Ciudad del Saber, Panamá.