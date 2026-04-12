De la gestión de eventos a la política de Estado

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

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El salto estratégico del Plan Nacional de Culturas de Panamá (2025-2032)

El presente análisis establece la base conceptual y el valor diferenciador del Plan Nacional de Culturas (PNC) de Panamá.

Ante un escenario global complejo, Panamá asume un liderazgo regional decidido al proponer un instrumento que trasciende la simple gestión administrativa. El objetivo es consolidar una verdadera política de Estado que reconozca a la cultura no como un objeto de consumo, sino como un bien público global y un hecho vivo, cambiante y dinámico.

El PNC como eje articulador

Para lograr una implementación efectiva, es imperativo distinguir el PNC de otros marcos normativos.

En el ecosistema institucional panameño, el PNC actúa como el engranaje que da sentido y operatividad a los siguientes enfoques:

• Políticas públicas de cultura: el marco filosófico y los compromisos permanentes del Estado (el “qué”).

• Plan nacional de derechos culturales: el marco garantista que protege al ciudadano como sujeto activo y elimina barreras de acceso.

• Plan de desarrollo cultural: el motor técnico que potencia la cadena de valor de las industrias culturales y creativas.

El Plan Nacional de Culturas es el instrumento integral que garantiza la operatividad de la política. Es el “cómo” y el “cuándo”; el mecanismo que dinamiza el desarrollo y asegura que los derechos sean realidades tangibles.

Panamá en el contexto regional: el liderazgo del Encuentro

Si bien Centroamérica y el Caribe han contado con diversos planes estratégicos, Panamá se distingue y se posiciona como líder regional al establecer el Encuentro Nacional de Culturas. Este mecanismo no es una simple formalidad; es la garantía institucional que asegura la construcción participativa y la aplicación efectiva del PNC.

Mientras que modelos en países hermanos han mantenido estructuras centralizadas, Panamá apuesta por un proceso de convergencia social inédito.

El PNC no es un “documento de escritorio”, sino el resultado de un ejercicio de escucha activa iniciado en 2025 mediante consultas ciudadanas en todas las provincias y comarcas.

Tras liderar la Presidencia Pro Tempore del CECC-SICA y trazar la ruta hacia MONDIACULT, Panamá supera las metáforas tradicionales del “puente” o el “crisol” para consolidarse como un articulador de la diversidad.

La sostenibilidad del ecosistema

La viabilidad de este plan se sustenta en proyectos estratégicos que actúan como motores de transformación:

• Desarrollo de diversas expresiones artísticas: el ejemplo más representativo de esta visión es la Ciudad de las Artes, un ecosistema de infraestructura de primer nivel que funciona como nodo central para la formación, exhibición y el diálogo entre las distintas disciplinas artísticas del país.

• Red de bibliotecas públicas: un ambicioso plan de rehabilitación y modernización de 35 bibliotecas a partir de 2026, transformándolas en centros de innovación y nodos de desarrollo comunitario.

• Enseñanza artística y cultural: la integración de la cultura como pilar del desarrollo social dentro del currículo educativo nacional, en coordinación con el sector educativo.

• Fomento a la lectura y la literatura: la consolidación de plataformas de visibilidad nacional e internacional como el FESTILIJ y el Festival del Escritor Panameño.

Conclusión

El PNC de Panamá 2025-2032 representa un compromiso generacional.

Entendemos que la cultura no es un producto que se “lleva” a las comunidades, sino una energía social que se moviliza y se reconoce en cada territorio.

Estamos transitando de una gestión basada en la inmediatez de los “eventos” hacia una gestión pública moderna, basada en derechos y orientada al desarrollo individual y colectivo sostenible.

Para asegurar este tránsito, se ha diseñado una hoja de ruta rigurosa que marca el camino: desde el cierre de las consultas ciudadanas territoriales en 2025, pasando por la validación técnica y presupuestaria, hasta su construcción final en 2026.

Esta ruta, respaldada por la fuerza del Encuentro Nacional de Culturas, es la garantía de que Panamá no solo diseña un Plan Nacional de Culturas, sino que está definiendo, con paso firme, su identidad y su futuro.