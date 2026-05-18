De la tragedia de 1944 a la ocupación actual en Crimea

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Cada 18 de mayo Ucrania conmemora Día del Recuerdo de las Víctimas del Genocidio del Pueblo Tártaro de Crimea. Esta fecha no es solo un recordatorio de un pasado doloroso, sino un llamado urgente a la justicia frente a las agresiones que persisten en el presente.

Para comprender la magnitud de la tragedia, debemos reconocer quiénes son los tártaros de Crimea (o Qırımtatarlar). Son un pueblo indígena de Ucrania que se formó en la península de Crimea a lo largo de siglos. Su identidad, lengua y cultura están intrínsecamente ligadas a esta tierra.

Durante siglos, Crimea fue el centro de su desarrollo político y cultural, manteniendo sus propias tradiciones de autogobierno, como el Qurultay, que datan de 1917. No son simplemente una minoría; son los habitantes originarios cuya existencia como entidad nacional ha sido el blanco de intentos sistemáticos de erradicación por parte de regímenes imperiales y totalitarios.

En la madrugada del 18 de mayo de 1944, el régimen totalitario soviético, bajo las órdenes directas de Joseph Stalin, inició una de las operaciones de limpieza étnica más atroces de su historia. En un despliegue masivo del NKVD, familias enteras fueron obligadas a abandonar sus hogares en apenas 10-20 minutos.

Las cifras de esta tragedia son desgarradoras: 193,865 personas fueron deportadas en total, incluyendo a más de 92,000 niños. La mayoría de las víctimas eran mujeres, ancianos y niños, dado que los hombres se encontraban luchando contra el nazismo en el frente de la Segunda Guerra Mundial. Se estima que entre 7,000 y 8,000 personas murieron solo durante el camino en vagones de carga sellados, sin agua ni comida.

En los primeros 18 meses de destierro en lugares lejanos en Uzbekistán, la tasa de mortalidad alcanzó niveles espantosos, cobrando la vida de unas 30,000 personas. Este acto no fue una simple “reubicación”, fue un genocidio planificado para borrar la identidad de un pueblo originario de su patria histórica, la península de Crimea.

A pesar de décadas de prohibiciones y discriminación bajo el estatus de “colonos especiales”, el espíritu del pueblo tártaro de Crimea no se quebró. Tras años de lucha no violenta y resistencia, en 1989 finalmente se logró el derecho al retorno.

Con el restablecimiento de la soberanía de Ucrania en 1991, este pueblo comenzó a reconstruir su vida, su lengua y sus instituciones, como el Mejlis (órgano representativo del pueblo tártaro de Crimea), demostrando una fuerza de voluntad que hoy vuelve a ser puesta a prueba.

Lamentablemente, la tragedia de 1944 encuentra un eco sombrío en la actualidad. Desde la ocupación ilegal de Crimea por parte de la Federación de Rusia en 2014, el Kremlin ha retomado las prácticas soviéticas de persecución.

Bajo el régimen de ocupación actual el Mejlis ha sido prohibido y calificado arbitrariamente como organización “extremista”. Existen más de 100 prisioneros políticos tártaros de Crimea bajo cargos fabricados de “terrorismo”. Se aplica una “deportación híbrida”: a través del miedo, registros domiciliarios constantes y la conscripción militar forzosa, se obliga a la población nativa a abandonar su tierra una vez más.

Desde Panamá, un país que valora la libertad y el derecho internacional, hay que dar la razón que el reconocimiento de este genocidio no es solo una cuestión de justicia histórica, sino una barrera contra la impunidad presente. Países como Letonia, Lituania, Canadá, Polonia, Estonia, Países Bajos y la República Checa ya se han unido a Ucrania para calificar estos hechos como lo que son: el genocidio.

Solo a través de la desocupación de Crimea y la restauración del derecho internacional podremos garantizar que ninguna comunidad vuelva a ser víctima de tales barbaries. La memoria de las víctimas de 1944 nos exige hoy no guardar silencio ante la opresión.

Crimea es Ucrania.

El autor es encargado de Negocios de Ucrania en Panamá.