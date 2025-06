De la urgencia al liderazgo: hoja de ruta para la educación superior ante la era de la IA

Exclusivo Suscriptores

Mientras los titulares internacionales celebran que las universidades de América Latina están acelerando la inversión en inteligencia artificial, las cifras del AI Jobs Barometer 2025, de PwC, dejan algo claro: no basta con adoptar tecnología, hay que rediseñar los modelos de formación y repensar el rol de la educación superior. Panamá tiene la oportunidad —y la urgencia— de posicionarse como líder regional si se moviliza con decisión.

¿Qué dicen los datos? Una economía impulsada por trabajadores con IA

Según el reciente informe publicado por la consultora PwC, titulado AI Jobs Barometer 2025, se analizaron casi mil millones de ofertas laborales y se concluye que:

Los trabajos con mayor exposición a IA han incrementado sus salarios en un 56%, en promedio.

Las industrias que más utilizan IA presentan un crecimiento tres veces mayor en ingresos por empleado.

Las habilidades requeridas en empleos expuestos a IA están cambiando 66% más rápido que en otros roles.

Esto no se trata solo de tecnología: se trata de productividad, empleabilidad y ventaja competitiva. Quien se forme en IA, gana.

¿Qué está ocurriendo en nuestra región?

Las universidades latinoamericanas están acelerando la adopción de IA en alianza con empresas tecnológicas. Pero el rezago aún es notable. La mayoría de estas inversiones se concentra en infraestructura o software, mientras los planes curriculares, la gobernanza institucional y los marcos éticos permanecen anclados en el pasado.

¿Dónde está Panamá en este escenario?

Panamá cuenta con fortalezas únicas: su conectividad, su posición geoestratégica y una base de talento joven. Sin embargo, también enfrenta desafíos estructurales como la desigualdad educativa, la débil proyección estratégica, la baja inversión en investigación y una limitada articulación universidad-empresa. Si no intervenimos ahora, corremos el riesgo de ser espectadores de una revolución que no espera a nadie.

Una hoja de ruta para el liderazgo educativo panameño

Nuestra experiencia y participación en espacios de discusión de alto nivel, junto con nuestro enfoque en la acción, nos lleva a proponer cinco acciones estratégicas y urgentes para el ecosistema de educación superior:

Crear un mapa de habilidades IA-prioritarias: Las universidades deben identificar las competencias más demandadas en sectores clave como logística, salud, servicios financieros y administración pública. Esto implica adaptar los perfiles de egreso y fortalecer el trabajo conjunto con los sectores productivos. Acelerar el despliegue de microcredenciales y aprendizaje continuo: El modelo de formación tradicional está agotado. Panamá necesita mecanismos flexibles, modulares y certificados que permitan actualizar rápidamente a estudiantes y profesionales. Invertir en programas de formación docente en IA: No podemos enseñar lo que no comprendemos. Es clave equipar a los profesores con herramientas pedagógicas basadas en IA, más allá del simple uso de software. Integrar IA en la toma de decisiones institucionales: Desde la planificación académica hasta el análisis predictivo de deserción estudiantil, la IA puede transformar la gestión universitaria si se implementa con ética y datos de calidad. Modernizar la regulación para habilitar la innovación: La transformación real en la educación superior requiere marcos normativos que acompañen el cambio, no que lo frenen. Hoy, muchas universidades dedican gran parte de su energía a responder procesos paralelos y poco articulados de evaluación y acreditación. Si se revisan y simplifican estos procedimientos —especialmente mediante una mayor coordinación entre las entidades regulatorias—, se liberaría capacidad institucional para innovar, adaptarse y responder con agilidad a los desafíos que impone la inteligencia artificial.

¿Qué podemos aprender del mundo?

En los países más avanzados, la IA se está utilizando para ampliar la inclusión, democratizar el acceso al conocimiento y revalorizar los talentos humanos. La clave no ha sido solo adoptar tecnología, sino diseñar ecosistemas donde la tecnología aumente el valor de las personas. Esa debe ser también nuestra apuesta.

Conclusión: del discurso a la acción

La transformación digital no es opcional. Es un imperativo para la competitividad, la equidad y el bienestar colectivo. Tenemos una oportunidad para alinear la calidad con la transformación, no como opuestos, sino como pilares de un mismo propósito. Las universidades panameñas tienen una responsabilidad histórica: formar a la generación que no solo usará la IA, sino que decidirá cómo se utiliza. Esa formación debe empezar hoy.

La autora es CEO de SenecaLab y Presidente de Innkind FIEd.