De lectura, libros y buenos hábitos

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Recordar mi vida en la escuela primaria es traer a mi mente los momentos vividos en la Escuela de San Antonio, en el Cruce de Atalaya, en Veraguas. En esos años no existían internet, los teléfonos inteligentes, los ordenadores, las tabletas, entre otras herramientas tecnológicas muy comunes hoy en día, al menos para nosotros. Recuerdo a mis maestros con mucha gratitud; ellos tenían vocación para la enseñanza de aspectos tan básicos como el comportamiento, la lectura, la escritura y las operaciones matemáticas básicas.

En este sentido, durante la infancia se adquiere un hábito tan importante como la lectura, comparable con cepillarse los dientes, bañarse o dar los buenos días a las personas. En la actualidad conocemos las virtudes de la lectura, como su capacidad para enriquecer nuestro lenguaje y estimular la inteligencia emocional, entre muchos otros beneficios ampliamente conocidos. Sin embargo, un aspecto quizá poco mencionado es que, para los niños del interior del país en aquellos años, la combinación entre los libros y la lectura constituyó una poderosa herramienta de transformación de vidas. La lectura fue el descubrimiento de un nuevo mundo lleno de escenarios imaginarios a través de los libros, un cambio de paradigmas para beneficio propio y de la sociedad.

Aquellos primeros libros fueron la base fundamental para incorporar ese hábito a nuestras vidas, como ocurrió con el Sembrador Escolar - Libro de Lectura, en sus consecutivas ediciones. Es verdad que luego vendrían, a lo largo de la secundaria, la lectura de otros libros como El sombrero de tres picos, de Pedro Antonio de Alarcón; El Lazarillo de Tormes, de autor anónimo; Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, y otras obras asociadas a la literatura clásica, a temáticas profesionales y de interés personal durante la enseñanza universitaria y la vida profesional, que fueron consolidando un hábito para toda la vida.

La realidad es que la lectura es un hábito de todos los días; no se trata solo de esperar el Día de la Lengua Española y el Día Internacional del Libro (ambos se celebran el 23 de abril de cada año) o de participar en la Feria Internacional del Libro de Panamá, organizada por la Cámara Panameña del Libro (este año se realizará del 25 al 30 de agosto en la ciudad de Panamá). Estas son actividades importantes, pero no definen el hábito cotidiano. La lectura de libros de nuestro interés puede realizarse de diferentes maneras, entre ellas agendar espacios de lectura durante el día, aprovechar la espera de una cita médica, el transporte público o hacer que la lectura forme parte de nuestro trabajo diario.

Los libros no necesariamente deben comprarse en librerías —aunque es importante apoyar a las editoriales y librerías que existen en Panamá— o mediante compras por internet. También existen bibliotecas públicas que los prestan por un período determinado, así como sitios donde pueden adquirirse libros de segunda mano en buen estado y a buen precio. Del mismo modo, internet ofrece acceso a libros digitales, tanto de pago como gratuitos, para todos los gustos y profesiones.

En un mundo globalizado, el acceso a los libros y a la lectura se ha facilitado para competir con otros hábitos modernos, como el uso de las redes sociales y el apego a los teléfonos inteligentes. La lectura constituye un hábito indispensable para formar ciudadanos con capacidad de analizar e interpretar la realidad en beneficio de nuestro país.

El autor es profesor especial de la Universidad de Panamá/Centro Regional Universitario de Los Santos.