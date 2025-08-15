De literatura persa

Exclusivo Suscriptores

Retengo poco de mis cursos de literatura universal en el colegio secundario o en la universidad. Solo llegué a saber, por un comentario casi al desgaire de Damaris Serrano, quien, en La literatura panameña en su globalismo (2024), señala que el concepto de Weltliteratur —es decir, el de literatura universal— se le debe a Goethe. Para acuñar el término, Goethe se inspiró en la construcción del canal de Panamá.

De aquellos cursos de literatura universal que incluían a Persia, hoy Irán, me quedó un nombre: Firdusí, autor del Libro de los Reyes, al que nunca me he acercado. He leído fragmentariamente el Zend Avesta, libro sagrado del zoroastrismo, religión monoteísta preislámica de Persia, cuyo texto todavía se valora en su tierra de origen, a pesar de que el Irán de hoy impone el islam en su doctrina chií, de la que discrepa la otra gran corriente islámica, la suní. Irán también ha proscrito a los posteriores baháis, cuya religión surgió en ese país, y a cuyos devotos considera heréticos.

Así hablaba Zaratustra, del filósofo Nietzsche, remite a Zoroastro, de quien Zaratustra es otra forma de nombrar lo mismo. Al igual que la Ilíada, que atribuimos a Homero, el Zend Avesta es en realidad de autoría múltiple, no de un único autor. Varios textos sagrados de distintas religiones son compilaciones.

Sospecho que lo más presente de la literatura persa en Occidente son las Rubaiyatas de Omar Jayam, con su serie de estrofas de cuatro versos atribuidas a un solo autor, aunque la autoría única no convence. La traducción al inglés de Edward Fitzgerald es lo que mejor conozco de aquella literatura. Intuyo que la mayoría de los lectores occidentales me acompañan en ello. Sigue siendo controversial la traducción de Fitzgerald. En la casi olvidada fotorrevista estadounidense Life leí una versión diferente de la suya. Pero la que habitualmente se ha leído en inglés es alguna de las de Fitzgerald, quien publicó varias.

Conservo un viejo librito de bolsillo titulado Rubáiyát of Omar Khayyám. Sus páginas amarillentas seguirán desgajándose cada vez más cuanto más alguien las hojee. Es inferior, en su presentación, al volumen de gran formato que había en la casa de mis padres: encuadernado, de lujo, con ilustraciones, que revisé más de una vez. Ignoro prácticamente todo sobre otras ediciones.

En español leí alguna versión de las Rubaiyatas; dudo si fue directa. Si no estoy equivocado, las Rubaiyatas de Jayam, al igual que Las mil y una noches (o Mil noches y una noche, según Jorge Luis Borges) en la versión de Antoine Galland —que se difundió por Occidente como la principal—, pasaron a la lengua española de forma indirecta, a través del inglés o del francés.

Elsie Alvarado de Ricord, en su poemario inicial Holocausto de rosas, cita en francés: “L’amour qui ne ravage pas n’est pas l’amour”, de Khayyam, que en español debería haberse escrito Jayam, pero la poetisa citaba enteramente en francés. En la novela Estas manos son para caminar, Rafael Pernett y Morales menciona humorísticamente a Jayam de paso, endilgándole afición etílica.

Se me ocurre que ni es profundo ni amplio, en lengua española —y menos en Panamá—, lo que comúnmente se sabe de las letras persas o iraníes. Pero a este mundo globalizado le convendría mirar un poco hacia aquella literatura y aprender algo más de ella, al igual que ella podría aprender de las nuestras. Literatura comparada, que le dicen. Para ello podríamos recurrir a las enseñanzas de la compatriota Damaris Serrano, formada en el tema.

El autor es investigador lingüístico y literario, y profesor de lenguas extranjeras.