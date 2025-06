De plátanos a cobre a plátanos

Exclusivo Suscriptores

Cuando caminamos en un círculo, avanzamos constantemente, pero nunca llegamos a un destino. De hecho, a mitad de camino comenzamos a retroceder, hasta llegar al punto de partida. Caminar en círculos no es un lujo que pueda permitirse una nación.

En 2018, las exportaciones de banano de Panamá (en USD) lideraron el rubro, según la Contraloría General de la República. Estas representaban aproximadamente el 16% de todas las exportaciones, que sumaban casi seiscientos setenta millones de dólares. Al año siguiente, las exportaciones de plátanos no llegaban al 10% del total, mientras que los minerales de cobre y sus concentrados representaban más del 50%. Por sí solas, sobrepasaban el total de las exportaciones del año anterior (incluidos los plátanos).

Ya en 2022, las exportaciones de cobre sobrepasaron los 2,900 millones de dólares, casi quintuplicando las exportaciones totales (incluyendo bananas) de 2018. En 2024, las exportaciones totales (incluyendo bananas) fueron aproximadamente una tercera parte de las de cobre en 2022. Hace unas semanas, la mayor exportadora de bananas decidió cerrar sus operaciones en nuestro país. ¿Hacia dónde vamos?

Según las cifras del Banco Mundial, entre 2012 y 2023 (incluido el annus horribilis de 2020), el producto interno bruto (PIB) per cápita de Panamá sobrepasó con creces el promedio mundial y se mantuvo aún más por encima del promedio de Latinoamérica y el Caribe. Sin duda, entre 2019 y 2023, las exportaciones de mineral de cobre impulsaron esa brecha favorable, que vino acompañada de un crecimiento económico sostenido, salvo en 2020.

Las cifras de la Cepal demuestran que, entre 2011 y 2019, la inversión extranjera directa (IED) hacia Panamá, como porcentaje del PIB, estuvo muy por encima del promedio regional, llegando incluso a superar el 10% en 2011. Sin embargo, en 2022, la IED como porcentaje del PIB cayó a menos del 4%, por debajo del promedio regional.

En 2012 solo se había presentado una demanda de arbitraje de inversión contra Panamá ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversión (Ciadi). A la fecha de este artículo, se han presentado 21 demandas adicionales. Al mismo tiempo, los flujos netos de IED hacia Panamá decrecieron de aproximadamente 5,000 millones de dólares en 2016 a menos de 3,000 millones de dólares anuales el año pasado, es decir, una caída de aproximadamente 40%. Un análisis de regresión realizado en conexión con una investigación que llevo a cabo en una universidad norteamericana concluyó que, por cada nueva demanda de inversión, la IED decrece en un 0.11%.

En un país donde un albañil agremiado gana el doble que un contador público autorizado, no es eficiente que el primero impida que el segundo llegue a su puesto de trabajo. Tampoco puede permitirse que las reclamaciones sociales se ejerzan violando el libre tránsito e impidiendo el suministro de comida, agua, combustible y servicios básicos, por más justa que sea la causa.

Hace menos de una década, el modelo económico de Panamá era la envidia de los demás países de la región y un imán para atraer inversión extranjera. Hoy, vemos cómo algunos sectores parecen empeñarse en destruir ese modelo sin ofrecer alternativas viables. Tampoco buscan dialogar para retomar el sendero del crecimiento que funcionó en el pasado.

La intransigencia irracional solo nos conducirá al abismo económico. Debemos buscar la meta común de atraer inversión y retomar el crecimiento económico con fórmulas que ya demostraron funcionar. El descontento popular no se resuelve con paros y protestas. Se resuelve con diálogo. El diálogo atrae inversión, y la inversión atrae crecimiento. La protesta ahuyenta la inversión y retrasa el crecimiento. Me temo que, si no dejamos de caminar en círculos, volveremos al modelo de una “banana republic”, pero desafortunadamente, sin bananas.

El autor es abuelo, docente e investigador universitario.